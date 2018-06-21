Эксперты рассказали, какие пароли взламывают чаще всего и как защитить свои деньги и личные данные

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В 2009 году киберпреступники получили доступ к аккаунтам в твиттере. Пострадали официальный профиль фейсбука, Барака Обамы, Бритни Спирс и других известных личностей. Случилось это, потому что 18-летний хакер разгадал пароль одного из администраторов твиттера — слово «счастье» (happiness). Многие пользователи ленятся придумать сложный, но надежный пароль, но существует несколько способов, чтобы легко запомнить его и обезопасить себя.

Взломать ваши аккаунты могут не только профессиональные хакеры. На бытовом уровне тоже происходят подобные преступления. Вы наверняка хоть раз слышали о ссорах в семье или скандалах на работе, когда один партнер или коллега подбирал пароль другого и получал доступ к личным файлам.

AdMe.ru рассказывает, что можно сделать, чтобы избежать кражи информации и денег.