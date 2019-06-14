Детский массажист назвал 8 ошибок, которые совершает большинство родителей

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Безусловно, все родители мечтают о том, чтобы их дети выросли здоровыми. Считается, что массаж — один из самых эффективных способов помочь в этом. Благодаря ему улучшается кровообращение, укрепляются мышцы, опорно-двигательная и нервная системы малыша. Детские массажисты — специалисты в вопросах физического развития, поэтому мы решили обратиться за рекомендациями к одному из них.

AdMe.ru уверен, что основы крепкого здоровья ребенка закладываются еще в детстве. Поэтому мы пообщались с массажистом Игорем Новокриницким и узнали, каких ошибок стоит избегать папам и мамам на пути к этой цели.

1. Недооцениваете пользу ползания

Ползание, по сути, является природной остеопатией: укрепление рук, расслабление ног и мышц спины, укрепление мышц брюшного пресса, создание мотивации движения, что важно для дальнейшего развития. Ребенок, освоивший ползание, решает проблемы, связанные с родовой травматизацией, на 70–80 %. Дети, пропустившие ползание или использовавшие его менее 2 месяцев, переносят проблемы 1-го года на всю оставшуюся жизнь. Даже люди, перенесшие инсульт, ползают в процессе реабилитации.

2. Неправильно обучаете ребенка ходьбе

"В 6 месяцев ребенок должен сидеть, а в год - ходить" - эти навязанные общественным мнением стереотипы не дают спокойно спать молодым мамам. По моим личным наблюдениям, накопленным за 20 лет работы детским массажистом, около 30 % детей начинают ходить до года (8–11 месяцев). Обычно это худенькие, вертлявые, поджарые дети. 50 % делают свои первые шаги в год (плюс-минус месяц), а остальные 20 % топают с 14–18 месяцев. Я против вождения малышей за руки. Но если и делать это, то не более 15–30 минут в день. Не держите его за кисти, не задирайте ему руки вверх - так он повисает на ваших руках и не имеет возможности ловить равновесие самостоятельно, а значит, по-настоящему учиться ходить. Не водите за одну руку: ребенку приходится задирать ручку, вы нарушаете всю геометрию только формирующегося навыка ходьбы. Лучше всего при ходьбе держать его за корпус сзади.

3. Не знаете основные принципы развития здорового ребенка

Итак, основные принципы развития ребенка без грубых патологий: Малыша с 1 месяца нужно приучать к лежанию на животе на твердой поверхности — это залог нормального физического развития. Начните с выкладывания на живот на собственной груди.

С 3–4 месяцев малыша нужно переселять на пол, где он будет находиться все время, когда не спит, не ест и не гуляет. Разложенный диван или большая кровать пол не заменяют.

Статичные позы для детей сложнее и вреднее, чем постоянно меняющееся положение тела.

Стоит избегать тугого пеленания, сидения в манеже, кроватке, ношения ребенка в разных приспособлениях в фиксированной позе.

Для детей до 3 лет развивающие занятия вторичны. Чем младше ребенок, тем важнее ему бегать в режиме нон-стоп и желательно как можно больше на улице.

4. Не отпускаете младенца на пол

Я советую ребенка с 4 месяцев класть на пол, в более старшем возрасте — тем более. Все, что требуется, — просто приучить ребенка к полу: Первое время (2–5 дней), возможно, маме придется полежать с ним рядом на полу.

Потом нужно будет постепенно начинать «отползать».

Затем оставаться в поле зрения ребенка, но быть занятой, активно комментировать ситуацию («Сейчас пыль протру и с тобой поиграю»).

Увеличивать время реагирования на зов вашего чада — не бросаться немедленно подавать игрушку, а дать ему возможность самому попытаться ее достать.



Так за неделю и привыкнет к полу, и удара ни у кого из членов семьи не случится — проверено.

5. Не учитываете особенности физического развития детей

Не надо сажать ребенка на руку попой, пока он сам не садится, до 6 месяцев точно, а чаще до 8 месяцев.

Прижимайте малыша к себе по всей длине его тела, например положив руку на крестец, а еще лучше давать ребенку возможность как можно больше находиться на полу.

Не понимаю вожжи для детей. Если ребенок не ходит, то их использовать вообще не нужно: они не дают ему самому держать равновесие. Если ходит, то водить его на веревочке как-то грустно.

6. Выбираете некачественные подушку и матрас

Здоровым детям до 2, а то и до 3 лет подушка не нужна, поэтому лучше просто ровный плотный матрас. Изгибы позвоночника малыша находятся еще в стадии формирования, и подкладывание подушки может нарушить естественный процесс, кроме того, на шее пережимаются важные сосуды и нервы. Выбирая подушку ребенку старше 2–3 лет, обратите внимание, чтобы высота подушки была 4 см. При этом сама подушка должна быть шириной 60 см по ширине кроватки. После 3 лет предпочтение можно отдать низкой пуховой подушке. При выборе матраса для ребенка необходимо следовать одному общему правилу: чем младше ребенок, тем жестче должен быть матрас. Малышам от 0 до 1,5 лет нужен самый жесткий вариант из кокосовой койры (натуральный наполнитель). У ребенка от 1,5 до 3 лет появляются изгибы позвоночника, поэтому нужен менее жесткий матрас, оптимально - из натурального латекса. Детям от 3 до 7 лет подойдет изделие средней жесткости.

7. Игнорируете опасные признаки развития

В каких случаях стоит обратиться к педиатру за консультацией: Если ребенок к концу 2-го месяца совершает несимметричные движения ручками и ножками.

Если ребенок к концу 3-го месяца не может удержать головку хотя бы полминуты в вертикальном положении.

Если у ребенка к концу 4-го месяца головка отклоняется назад в тот момент, когда его поднимают из положения лежа на спине.

Если ребенок к концу 5-го месяца неуверенно держит головку, особенно в тот момент, когда его приподнимают за ручки из положения лежа на спине.

Если ребенок к концу 7-го месяца при поддержке за руку родителей не пытается сесть.

Если ребенок к концу 9-го месяца при сидении плохо удерживает равновесие или не может повернуться вокруг своей оси.

Если ребенок к концу 11-го месяца не может сидеть с вытянутыми вперед ногами хотя бы минуту. И, пожалуйста, сравнивайте своего ребенка только с ним самим, а не с соседским.

8. Выбираете массажиста с низкой квалификацией

Специалист, который к вам придет, должен иметь: среднее медицинское образование (диплом об окончании медучилища), сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж» и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Медицинский массаж» (обратите внимание на то, что данный документ актуален только 5 лет). При этом продолжительность детского массажа должна составлять 30 минут: 3 единицы по 10 минут. Причем детский массаж неотделим от упражнений, сеанс массажа для детей обязательно включает элементы ЛФК. Как на практике понять, что перед вами хороший специалист? Хорошего массажиста всегда рекомендует сарафанное радио. Кроме этого, массажист: Не дает 100%-й гарантии на результат своего труда (это свидетельствует о профессиональной зрелости массажиста).

Интересуется у вас причинами, побудившими пройти курс массажа, диагнозом, наличием врачебного направления на массаж.

Разъясняет, что он будет делать и какого эффекта ждать на выходе.

Дает рекомендации по лечебной или профилактической гимнастике.

После хорошо сделанного массажа у детей от 3 месяцев розовые спинка и попа, нет синяков. Эффект можно заметить примерно после 5–7 сеансов, максимальный эффект — спустя 2 недели после окончания курса.

Какие советы вы решили взять на заметку? Делитесь в комментариях.