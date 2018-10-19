Что такое типы метаболизма и почему ваша подруга похудела на диете, а вы нет

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Американский ученый Джордж Уотсон был одним из первых, кто научно обосновал фразу «Человек — это то, что он ест». Биохимические опыты позволили ему выделить 3 типа метаболизма человека, а корректировка питания испытуемых показала, что правильная диета улучшает общее физическое и эмоциональное состояние. Зная свой тип метаболизма, гораздо легче придерживаться здорового рациона, не срываясь на чизбургеры и конфеты.

В дальнейшем теория Уотсона повлияла и на других исследователей. Достижение ученого заключалось в следующем: он определил, что окисление, то есть преобразование питательных веществ в энергию, у разных людей происходит не с одинаковой скоростью. Именно поэтому одним людям так легко дается вегетарианство, а другие совсем не наедаются даже килограммовой порцией овощного салата. Одни поют оды низкоуглеводным диетам, а другие без углеводов чувствуют себя выжатым лимоном уже к обеду. Предупредим читателей, что эта типология сама по себе не гарантирует избавления от лишнего веса и других проблем. Понимание своего типа поможет вам осознанно подходить к питанию, скорректировать ежедневный рацион, избавиться от чувства тяжести и чрезмерной утомляемости. А если вы хотите похудеть, то заранее сможете понять, какая диета, то есть сокращение количества калорий, будет работать, а какая принесет лишь плохое самочувствие, невроз и разочарование. AdMe.ru делится с читателями способами, которые помогут определить индивидуальные пищевые предпочтения, похудеть и покупать меньше фастфуда.

Типы метаболизма

Тип № 1. Быстрый окислитель (fast oxidizer, белковый тип). Люди с этим типом метаболизма между соленым и сладким выберут соленое. Им нужно много белка и жиров, мало углеводов. Не могут жить без мяса, а вот от хлеба легко откажутся. Любят обильно посыпать блюда приправами, хрустеть чипсами, разжевывать волокнистый стейк. Обычно обладают волчьим аппетитом, потому что без нужного количества энергии, получаемой из пищи, становятся вялыми или агрессивными. Людям с белковым типом метаболизма подойдет диета Аткинса и другие низкоуглеводные диеты. Вес легко уйдет, если отказаться от мучного и сладкого. Идеальное соотношение Б/Ж/У: 50/30/20. Тип № 2. Сбалансированный окислитель (balanced oxidizer, смешанный тип). Из названия понятно, что людям с этим типом метаболизма необходимо сбалансированное питание. Любят и сладкое, и соленое, к мясу и рыбе обязательно добавят гарнир, а к салату — бутерброд с колбасой. Для похудения людям со смешанным типом стоит сократить количество калорий, но следить за балансом макроэлементов. Строгие диеты, ограничивающие потребление жира или углеводов, лучше не выбирать. Идеальное соотношение Б/Ж/У: 30/30/40. Тип № 3. Медленный окислитель (slow oxidizer, углеводный тип). После тяжелой жирной пищи люди с этим типом метаболизма чувствуют тяжесть и вялость. Вместо красного мяса они охотнее приготовят курицу, индейку или рыбу на пару. Любят овощи и фрукты, легко переходят на веганское или сыроедческое питание. Больше всего энергии они получают от углеводов. Но часто для перекуса выбирают быстрые углеводы — конфеты, булочки, пирожные, которые быстро превращаются в сахар и лишние килограммы. Низкоуглеводные диеты не приведут ни к чему хорошему. Подходящие варианты для похудения — средиземноморская диета, диета Орниша. Самое главное — выбирать сложные углеводы вместо простых. Идеальное соотношение Б/Ж/У: 25/15/60. Вы можете полностью не подходить ни под одно из этих описаний, а быть где-то между. На скорость окисления также влияют различные факторы: возраст, болезни, стресс.

Как определить свой тип

Некоторые диетологи составляют специальные опросники, которые определяют тип метаболизма. Самый точный результат даст анализ минеральной структуры волос. Но поехать в лабораторию прямо сейчас, конечно же, могут не все. Тип метаболизма можно определить и самостоятельно, полагаясь на самочувствие и вкусовые предпочтения. Но с подобным самоанализом могут возникнуть трудности. Далеко не все люди знают, что́ на самом деле они любят есть. Например, с детства родители готовили на обед наваристый суп и мясо с гарниром. Вы привыкли к такому «сценарию», но на самом деле принадлежите больше к углеводному типу, поэтому после обеда хочется лечь на диван, а не продолжать работать. Вы можете есть овсянку на завтрак, а на обед и ужин — вареную курицу с овощами. Вам кажется, что это полезно и правильно, но вас не «окрыляет», чувства легкости нет. Поэтому с собой нужно быть честным. Что бы вы купили в супермаркете, если щедрый незнакомец оплатит всё? Чипсы, мясное ассорти и майонезные салаты? Ничего стыдного в этом нет, просто вы, скорее всего, принадлежите к «быстрым окислителям», а эти продукты быстрее вас насытят. Больше понять свои вкусовые предпочтения и тип метаболизма поможет «тест завтрака», предложенный тренером Чарльзом Поликвином. Проснитесь, умойтесь и оцените уровень бодрости по шкале от 1 до 10. Затем съешьте углеводный завтрак, например булочку или гречку. Через час снова оцените уровень бодрости, и если вы чувствуете себя хорошо, значит углеводам быть, если энергия стремительно снижается, скорее всего, вы относитесь к типу быстрых окислителей или нуждаетесь в более сбалансированном рационе. «Тест завтрака» можно и расширить: сначала приготовьте углеводный вариант, а на следующий день белковый, например омлет или творог. На третий день попробуйте сбалансировать тот вариант, что больше вам подошел. К белковому варианту добавьте немного углеводов, например хлеб, к углеводному — белок. Проследите, после какого завтрака вы чувствуете себя лучше всего.

Откуда брать белки, жиры и углеводы каждому типу

Составляйте рацион, основываясь на собственных вкусовых предпочтениях. Если вы хотите похудеть или страдаете от вялости в течение всего дня, присмотритесь к продуктам, которые рекомендует диетолог и тренер Джиллиан Майклс и другие эксперты. Когда вы будете есть то, что требует ваш организм, у вас не возникнет желания заказать пиццу посреди ночи, а в магазине рука не потянется за тортиком. А если и потянется, вы будете знать, какими именно продуктами вы удовлетворите потребность в «чем-нибудь вкусненьком». Быстрые окислители: Белки (50 % рациона). Обратите внимание на так называемые пуриновые белки, они позволят вам дольше чувствовать сытость: красное мясо, субпродукты, мидии, сардины, анчоусы, сельдь, лосось, кальмар, утка. Жиры (30 % рациона). Натуральные масла, орехи, семечки. Углеводы (20 % рациона). Авокадо, спаржа, цветная капуста, бобовые, яблоки, груши, маслины, шпинат, сельдерей, грибы. Углеводы разбавляйте белковыми продуктами. Кроме этого: сократите употребление спиртного, оно увеличивает уровень сахара в крови и вызывает потребность в углеводах. Кофеин заставляет ваш организм еще быстрее окислять макроэлементы, поэтому вызывает аппетит. Избегайте простых углеводов, высокогликемических продуктов (белый хлеб, рис), крахмала. Медленные окислители: Углеводы (60 % рациона). Овощи, фрукты, крупы — выбирайте на свой вкус. Белки (25 % рациона). С низким содержанием пуринов: нежирные молочные продукты, белое мясо курицы, грудка индейки, постная свинина, окунь, треска, сом, камбала. Жиры (15 % рациона). Натуральное масло, орехи, семечки — и не забывайте об умеренности. Кроме этого: в погоне за углеводами не наберите лишнее количество жиров, осторожнее с пропитанными маслом булочками и блинами, жирными сырами, кофе со сливками. Сбалансированные окислители: Следите за сбалансированным сочетанием всех питательных веществ. Кроме этого: не налегайте на быстрые углеводы (сладкое, белый хлеб), а также избегайте блюд, состоящих из одного элемента, например чисто белкового завтрака из яиц.