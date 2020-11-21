Что случится с вашим организмом, если вы вообще не будете есть сахар

Сахар бывает натуральным и добавленным. Первый содержится практически во всех продуктах питания. Например, в одном яблоке может быть около 20 г этого вещества. Но в том же яблоке имеются различные витамины и минералы, а также клетчатка, которая помогает организму усваивать этот сахар. Никакого вреда он, соответственно, не наносит. А добавленный сахар — это пустые калории, которые приводят к увеличению веса и ряду других проблем. Он есть в газировке, шоколадных батончиках, конфетах, даже в соусах и кетчупах. О нем и пойдет речь в статье.

Редакция AdMe.ru напоминает, что любой переход на любую диету нужно обязательно согласовывать со специалистом, чтобы избежать возможных неприятных последствий.

Резкий отказ от сахара спровоцирует синдром отмены

Когда вы едите различные сладости, в мозгу активируется система вознаграждения (она же работает при приеме различных запрещенных веществ) — вырабатывается дофамин. Чем больше вы едите сахара, тем больше его нужно, чтобы вызвать прилив дофамина, равный предыдущему приливу по силе. Поэтому большинству людей очень трудно отказаться от сладостей. Когда вы решаете ограничить количество сахара в рационе, организм бунтует. Сила бунта прямо пропорциональна количеству сахара, которое вы употребляли: чем больше ели, тем сильнее будет синдром отмены: подавленное настроение;

раздражительность;

проблемы со сном;

рассеянное внимание;

усталость и даже тошнота. Особенно осторожными нужно быть во время стресса: желание съесть конфетку или две может стать почти неодолимым.

Потом вы заметите, что ваша кожа улучшилась

Когда вы едите сахар, ваша поджелудочная железа вырабатывает инсулин (это гормон). Чем больше сладостей, тем больше инсулина. А это вещество влияет на воспалительные процессы в организме (одна из причин появления акне). Помимо инсулина, организм вырабатывает и IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста), а он, в свою очередь, стимулирует выработку кожного сала. Следовательно, чем больше вы едите сладостей, тем хуже выглядит кожа. И наоборот.

Вы даже сбросите пару-тройку лишних кг, если они были

Употребление сладостей ведет к накоплению висцерального жира, особенно в области живота. Работает механизм просто: сахар попадает в кровь и расщепляется на глюкозу и фруктозу;

глюкозой управляет инсулин, и он же заставляет клетки преобразовывать ее в энергию;

фруктоза перерабатывается печенью;

если фруктозы много, печень вынуждена превращать ее в жир, чтобы справиться с нагрузкой. Стоит отказаться от сладкого — и уровень жира будет понемногу снижаться, что в конечном счете приведет к потере веса.

Своими глазами вы этого не увидите, но знайте: риск появления кариеса снизится

Кариес — одно из самых распространенных заболеваний на нашей планете. Эта патология не только портит внешний вид зубов, но влияет на общий уровень здоровья и на ваш кошелек, поскольку поход к стоматологу недешев. Сахар — одна из главных причин появления кариеса. Почему? Представьте: вы жуете шоколадную конфету, в которой очень много сахара.

Бактерии во рту начинают перерабатывать сахар в кислоту.

Кислота медленно, но верно разрушает зубную эмаль.

Поздравляем — кариозный процесс запущен. Чтобы вызвать кариес, нужно употреблять сахар в течение очень долгого времени. Если отказаться от сахаросодержащих продуктов или есть их по минимуму (особенно это актуально для детей, потому что может помочь им избежать этой проблемы во взрослой жизни), можно существенно снизить риск развития кариеса.

Уровень холестерина в организме тоже снизится

Если масса тела чуть больше, чем нужно, то в организме, скорее всего, повышенный уровень холестерина и триглицеридов (жиров). Оба вещества являются показателями жирового обмена в организме: чем выше их значения, тем хуже обстоят дела. И оба они не растворяются в крови, а блуждают по сосудистой системе, норовя повредить стенки артерий и вызвать атеросклероз. Сократив потребление сахара, можно снизить количество потребляемых калорий, а следовательно, и вес. Это, в свою очередь, уменьшит количество холестерина и триглицеридов. Впрочем, дело не столько и не только в похудении. Представьте двух людей. У них обоих одинаковый вес — чуть выше нормы. Один человек ест много сахара, а второй — нет. У этого второго, несмотря на большую массу тела, триглицеридов в крови будет меньше, чем у первого. То есть он будет здоровее.

Сколько же сахара можно есть, не опасаясь за свое здоровье

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует держать сниженный уровень потребления сахара на протяжении всей жизни. То есть месяц обойтись без сладкого, а потом снова наброситься на него — это не работает. Хороший вариант — когда сахар составляет меньше 10 % от общей калорийности всего, что вы съели за день. Идеальный — менее 5 %. В среднем специалисты рекомендуют есть сахара в день не больше 100 калорий для женщин (это 6 ч. л.) и 150 — для мужчин (9 ч. л.). Для сравнения: одна баночка колы содержит сахара на 140 калорий, а шоколадный батончик «Сникерс» — 120 калорий. Надо помнить и о том, что в течение дня мы употребляем продукты, в которых тоже есть сахар: фрукты, овощи, соусы, сладкий чай и кофе.

Для тех, кому противен вкус чая без сахара, есть хорошая новость: если постепенно свести количество добавляемого в чашку сахара к нулю, никакого удара по вкусу напитка это не нанесет. А вклад в собственное здоровье будет неоценимый.