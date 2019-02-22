Что будет происходить с организмом, если не пить алкоголь 28 дней
Средний человек со средним доходом выпивает около 9,5 л спиртного в год, если верить статистике. Это далеко не алкоголик — просто любитель проводить время с друзьями и бутылочкой чего-то крепкого или не очень. Иногда он позволяет себе расслабиться в течение трудовой недели — совсем чуть-чуть, буквально один бокал вина перед сном, чтобы скорее уснуть или снять стресс. А что будет происходить с организмом этого человека, если он совсем не будет пить 28 дней подряд?
AdMe.ru вдохновился инициативами нескольких известных и не очень групп энтузиастов и задумался, а будут ли хоть какие-то подвижки в здоровье и внешности всего за 4 недели без спиртного? Для тех, кому не терпится узнать, заметим сразу: будут, и довольно серьезные.
1-я неделя
- Кажется, что повышается аппетит. На самом деле люди намного больше едят, если выпивают. А после полного отказа от спиртного человеку психологически хочется заполнить образовавшуюся пустоту. Как правило, едой. Хотя можно успешно заменить ее на соки или фрукты.
- Может появиться сильная жажда сладкого. Алкоголь, особенно приторный, может повышать количество сахара в крови. При этом на разных людей спиртное действует по-разному: у кого-то уровень сахара, наоборот, понижается. Особенно опасно неконтролируемое увлечение коктейлями для диабетиков.
- Трудно засыпать. Актуально для тех, кто привык пропускать рюмочку перед сном, чтобы избавиться от бессонницы. Алкоголь просто ускоряет погружение в сон, а вот на его качество влияет негативно. Без обычной дозы снотворного первое время засыпать станет трудно, да и сам сон будет прерывистым и не крепким. Также возможны ночные кошмары.
- В некоторых случаях начинаются головные боли, которые являются маркером серьезных изменений в организме под действием напитков. Возможно, проблема в расстройстве печени, повышенном артериальном давлении или недостатке гормонов, которые притупляют боль (когда человек регулярно выпивает, болевой порог у него прилично повышается).
2-я неделя
- Восстанавливается печень. При регулярных дозах спиртного клетки печени медленно отмирают, а на их месте образуются рубцы. Орган может восстанавливаться, но происходит это очень медленно. Зависимость прямая: чем меньше человек пил, тем скорее будет регенерация.
- Дополнительной мотивацией (во всяком случае, для дам) послужит изменение цвета кожи. Спиртное расширяет сосуды, что нарушает кровообращение, а это ведет к недостатку кислорода в коже. В итоге алкоголь сушит эпителий, провоцирует появление пигментных пятен и ранних морщин.
- Улучшаются пищеварительные процессы. Алкоголь провоцирует усиленное выделение соляной кислоты в составе желудочного сока. Иными словами, желудок медленно «съедает» сам себя. Кстати, именно это является причиной повышения аппетита при принятии напитков.
- Люди, которые проводили эксперименты по отказу от спиртного, отмечают, что на 2-й неделе труднее уклоняться от встреч с друзьями, где есть выпивка. Если первые дни человек держится на голом энтузиазме, то сейчас ему требуется серьезная сила воли.
3-я неделя
- На 3-й неделе уходят внешние признаки веселого времяпрепровождения — мешки под глазами, синяки и припухлости на лице. Это происходит потому, что жидкость в организме больше не застаивается и мочеполовая система снова работает хорошо.
- Проще просыпаться по утрам. Человек в состоянии даже легкого опьянения буквально проваливается в сон и переходит сразу в глубокую фазу, пропуская состояние дремоты. Когда концентрация спиртного в крови снижается, сон становится поверхностным и прерывистым. Человек просыпается разбитым и отнюдь не отдохнувшим.
- Из-за выпивки ухудшается слюноотделение, которое влияет в том числе на состояние зубов. Соответственно, без спиртного риск развития кариеса снижается, а зубная эмаль становится более крепкой.
- Алкоголь притупляет не только боль, но и рецепторы вкуса, а также обоняние. Со временем способности распознавать тонкие оттенки вкуса и запаха восстанавливаются.
4-я неделя
- При избыточном весе масса тела значительно уменьшается. Показатели индивидуальны: в среднем это 3–4 кг в месяц. Чем дольше человек будет вести абсолютно трезвый образ жизни, тем больше ему удастся сбросить.
- Алкоголь повышает артериальное давление. Если это происходит слишком часто, появляется риск возникновения гипертонии. Люди, которые вообще не пьют, реже страдают этим заболеванием. А кроме того, снижается риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и приходит в норму пульс.
Примерно такие изменения происходят с человеком, который не пил ни капли алкоголя в течение 220 дней.
- Кожа лица и тела становится намного чище. Пропадают акне и раздражения. В основном это происходит благодаря восстановлению водного баланса в организме и нормализации кровообращения. Цвет лица выравнивается, пигментные пятна постепенно исчезают.
- Человек мыслит ясно и работает более продуктивно. Пожалуй, влияние алкоголя на мозг — одно из самых малозаметных внешне. Однако результаты исследований говорят об обратном: при систематическом принятии спиртного наблюдается легкая отечность мозга, расширение кровеносных сосудов и массовая гибель мозговых клеток из-за недостатка кислорода. Такие изменения очень медленны и, к сожалению, необратимы.
У вас не появилось желания устроить себе подобный челлендж и понаблюдать за здоровьем? А может, вы и так ярый трезвенник?
Фото на превью depositphotos