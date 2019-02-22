Что будет происходить с организмом, если не пить алкоголь 28 дней

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Средний человек со средним доходом выпивает около 9,5 л спиртного в год, если верить статистике. Это далеко не алкоголик — просто любитель проводить время с друзьями и бутылочкой чего-то крепкого или не очень. Иногда он позволяет себе расслабиться в течение трудовой недели — совсем чуть-чуть, буквально один бокал вина перед сном, чтобы скорее уснуть или снять стресс. А что будет происходить с организмом этого человека, если он совсем не будет пить 28 дней подряд?

AdMe.ru вдохновился инициативами нескольких известных и не очень групп энтузиастов и задумался, а будут ли хоть какие-то подвижки в здоровье и внешности всего за 4 недели без спиртного? Для тех, кому не терпится узнать, заметим сразу: будут, и довольно серьезные.

1-я неделя

Кажется, что повышается аппетит . На самом деле люди намного больше едят, если выпивают. А после полного отказа от спиртного человеку психологически хочется заполнить образовавшуюся пустоту. Как правило, едой. Хотя можно успешно заменить ее на соки или фрукты.

. На самом деле люди намного больше едят, если выпивают. А после полного отказа от спиртного человеку психологически хочется заполнить образовавшуюся пустоту. Как правило, едой. Хотя можно успешно заменить ее на соки или фрукты. Может появиться сильная жажда сладкого. Алкоголь, особенно приторный, может повышать количество сахара в крови. При этом на разных людей спиртное действует по-разному: у кого-то уровень сахара, наоборот, понижается. Особенно опасно неконтролируемое увлечение коктейлями для диабетиков.

Трудно засыпать. Актуально для тех, кто привык пропускать рюмочку перед сном, чтобы избавиться от бессонницы. Алкоголь просто ускоряет погружение в сон, а вот на его качество влияет негативно. Без обычной дозы снотворного первое время засыпать станет трудно, да и сам сон будет прерывистым и не крепким. Также возможны ночные кошмары.

Актуально для тех, кто привык пропускать рюмочку перед сном, чтобы избавиться от бессонницы. Алкоголь просто ускоряет погружение в сон, а вот на его качество влияет негативно. Без обычной дозы снотворного первое время засыпать станет трудно, да и сам сон будет прерывистым и не крепким. Также возможны ночные кошмары. В некоторых случаях начинаются головные боли, которые являются маркером серьезных изменений в организме под действием напитков. Возможно, проблема в расстройстве печени, повышенном артериальном давлении или недостатке гормонов, которые притупляют боль (когда человек регулярно выпивает, болевой порог у него прилично повышается).

2-я неделя

Восстанавливается печень. При регулярных дозах спиртного клетки печени медленно отмирают, а на их месте образуются рубцы. Орган может восстанавливаться, но происходит это очень медленно. Зависимость прямая: чем меньше человек пил, тем скорее будет регенерация.

При регулярных дозах спиртного клетки печени медленно отмирают, а на их месте образуются рубцы. Орган может восстанавливаться, но происходит это очень медленно. Зависимость прямая: чем меньше человек пил, тем скорее будет регенерация. Дополнительной мотивацией (во всяком случае, для дам) послужит изменение цвета кожи. Спиртное расширяет сосуды, что нарушает кровообращение, а это ведет к недостатку кислорода в коже. В итоге алкоголь сушит эпителий, провоцирует появление пигментных пятен и ранних морщин.

Улучшаются пищеварительные процессы. Алкоголь провоцирует усиленное выделение соляной кислоты в составе желудочного сока. Иными словами, желудок медленно «съедает» сам себя. Кстати, именно это является причиной повышения аппетита при принятии напитков.

Алкоголь провоцирует усиленное выделение соляной кислоты в составе желудочного сока. Иными словами, желудок медленно «съедает» сам себя. Кстати, именно это является причиной повышения аппетита при принятии напитков. Люди, которые проводили эксперименты по отказу от спиртного, отмечают, что на 2-й неделе труднее уклоняться от встреч с друзьями, где есть выпивка. Если первые дни человек держится на голом энтузиазме, то сейчас ему требуется серьезная сила воли.

3-я неделя

На 3-й неделе уходят внешние признаки веселого времяпрепровождения — мешки под глазами, синяки и припухлости на лице. Это происходит потому, что жидкость в организме больше не застаивается и мочеполовая система снова работает хорошо.

внешние признаки веселого времяпрепровождения — на лице. Это происходит потому, что жидкость в организме больше не застаивается и мочеполовая система снова работает хорошо. Проще просыпаться по утрам. Человек в состоянии даже легкого опьянения буквально проваливается в сон и переходит сразу в глубокую фазу, пропуская состояние дремоты. Когда концентрация спиртного в крови снижается, сон становится поверхностным и прерывистым. Человек просыпается разбитым и отнюдь не отдохнувшим.

Из-за выпивки ухудшается слюноотделение, которое влияет в том числе на состояние зубов. Соответственно, без спиртного риск развития кариеса снижается, а зубная эмаль становится более крепкой .

. Алкоголь притупляет не только боль, но и рецепторы вкуса, а также обоняние. Со временем способности распознавать тонкие оттенки вкуса и запаха восстанавливаются.

4-я неделя

При избыточном весе масса тела значительно уменьшается . Показатели индивидуальны: в среднем это 3–4 кг в месяц. Чем дольше человек будет вести абсолютно трезвый образ жизни, тем больше ему удастся сбросить.

. Показатели индивидуальны: в среднем это 3–4 кг в месяц. Чем дольше человек будет вести абсолютно трезвый образ жизни, тем больше ему удастся сбросить. Алкоголь повышает артериальное давление. Если это происходит слишком часто, появляется риск возникновения гипертонии. Люди, которые вообще не пьют, реже страдают этим заболеванием. А кроме того, снижается риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и приходит в норму пульс.

Примерно такие изменения происходят с человеком, который не пил ни капли алкоголя в течение 220 дней.

Кожа лица и тела становится намного чище. Пропадают акне и раздражения. В основном это происходит благодаря восстановлению водного баланса в организме и нормализации кровообращения. Цвет лица выравнивается, пигментные пятна постепенно исчезают.

Пропадают акне и раздражения. В основном это происходит благодаря восстановлению водного баланса в организме и нормализации кровообращения. Цвет лица выравнивается, пигментные пятна постепенно исчезают. Человек мыслит ясно и работает более продуктивно. Пожалуй, влияние алкоголя на мозг — одно из самых малозаметных внешне. Однако результаты исследований говорят об обратном: при систематическом принятии спиртного наблюдается легкая отечность мозга, расширение кровеносных сосудов и массовая гибель мозговых клеток из-за недостатка кислорода. Такие изменения очень медленны и, к сожалению, необратимы.

У вас не появилось желания устроить себе подобный челлендж и понаблюдать за здоровьем? А может, вы и так ярый трезвенник?