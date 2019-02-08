Что будет, если есть картофель каждый день

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Картофель выращивается в 100 с лишним странах мира, а рекордсмены по объемам урожая — Китай, США, Индия, Россия и Украина. Несмотря на такую популярность, его обычно считают не самым полезным и даже опасным для любой стройной фигуры. Но, возможно, такой стереотип появился только по вине чипсов и фастфуда.

AdMe.ru решил выяснить, вредно или нет есть этот овощ каждый день. Результат нас озадачил.

1. Небольшой экскурс в историю

Родина картофеля — солнечная Южная Америка, и там даже в наши дни можно увидеть некоторые дикорастущие виды. Использование корнеплода в сельском хозяйстве началось в границах современной Боливии еще в 9–7 тысячелетии до н. э. Кстати, примерно в это же время были одомашнены первые кошки.

2. Не бойтесь есть картофель каждый день

Картофельная шкурка богата калием, который помогает поддерживать здоровье сердца. Кроме этого микроэлемента в корнеплоде присутствует значительно меньшее количество фосфора, магния, кальция, натрия, железа и цинка.

В нем достаточно много витамина C (около 45 % от суточной нормы в одной картофелине). Но большая его часть разрушается при нагревании, поэтому максимально полезным будет картофель, приготовленный «в мундире».

Также на 100 г овоща приходится около 2 г пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника.

Изначально в корнеплоде нет холестерина . Но в зависимости от способа приготовления (к примеру, на растительном масле) мы можем сами его «добавить» — картофель фри, чипсы, крокеты и так далее.

. Но в зависимости от способа приготовления (к примеру, на растительном масле) мы можем сами его «добавить» — картофель фри, чипсы, крокеты и так далее. Картофель может улучшить состояние кожи, помочь восстановиться при депрессии и стрессе.

В отличие от многих других популярных гарниров c высоким содержанием углеводов, отварной неочищенный картофель лучше утоляет голод. В результате мы едим меньше, но долго остаемся сытыми и можем похудеть.

3. «Правила безопасности»

Иногда употребление картофеля и продуктов из него может привести к увеличению веса . Особенно если его жарить и/или подавать с жирными добавками вроде сыра и сметаны. Но для серьезных проблем нужно употреблять такую еду часто и в больших количествах.

. Особенно если его жарить и/или подавать с жирными добавками вроде сыра и сметаны. Но для серьезных проблем нужно употреблять такую еду часто и в больших количествах. Диабетикам следует есть картофель с осторожностью: многие сорта имеют высокий гликемический индекс. Но если охладить блюдо, то его влияние на уровень сахара снизится почти на 1/4.

Конечно, мало кто из женщин захочет, чтобы у нее уменьшился обхват бюста. Но правильно приготовленная картошка делает повседневный гарнир более полезным, и мы постепенно избавляемся от части жировых запасов по всему телу. А слой жира — тот элемент, от которого сильно зависит объем груди. Так что это плохая новость для женщин, но очень хорошая для мужчин.

Лучше не есть недозрелые и позеленевшие на солнце корнеплоды. В таком картофеле содержится много ядовитого соланина , уровень которого почти не снижается даже во время приготовления. Но паниковать тоже не стоит: вряд ли с вами что-то случится от одной слегка позеленевшей картофелины.

, уровень которого почти не снижается даже во время приготовления. Но паниковать тоже не стоит: вряд ли с вами что-то случится от одной слегка позеленевшей картофелины. Возможно, вы замечали, как сложно остановиться, если уже начал пачку чипсов или пакетик с картошкой фри. В результате мы съедаем больше своей нормы и при любви к фастфуду можем быстро набрать пару лишних килограммов.

Таким образом, картофель можно назвать в целом полезным и даже диетическим продуктом.

4. Но что будет, если есть только его каждый день?

В 2016 году Эндрю Тейлор из Мельбурна (YouTube-канал Spud Fit) решил сам найти ответ на этот вопрос. Австралиец начал год с того, что пошел в магазин и купил 6 кг картофеля. По его словам, около 99 % калорий он получал, питаясь именно им (обычным и сладким). А оставшийся 1 % — специи, травы, соусы и низкокалорийные добавки вроде чеснока, соевого молока и так далее.

Эндрю хотел заставить себя заняться хоть какой-то физической активностью, справиться с ожирением и избавиться от пищевой зависимости. Он стремился начать воспринимать еду только как топливо для организма, а не как награду или утешение. Предварительно парень узнал как можно больше об этом овоще и проконсультировался со своим диетологом. Они решили, что прекратят эксперимент, если Тейлор начнет чувствовать себя хуже.

«9 месяцев на картофельной диете. До: 151,7 кг. После: 101,5 кг».

Тейлор периодически проходил медицинские обследования, регулярно сдавал кровь на анализы. У него уменьшился уровень холестерина, сахар, давление и другие показатели были в норме. При этом он занимался спортом и чувствовал себя очень хорошо. За 9 месяцев ему удалось похудеть на 50,2 кг.

Эндрю бросил вызов самому себе и продержался на диете целый год, к концу которого потерял 53,2 кг. У него брали множество интервью, он выступал на телевидении и даже написал 2 книги: поваренную и о том, как он преодолел пищевую зависимость.

Несмотря на личный успех австралийца, мнение ученых было не очень оптимистичным. При картофельной диете сильно ограничивается рацион, и организм лишается витаминов (А, Е, К) и минералов (кальция и селена), которых в овоще нет или слишком мало. Также в нем минимум белка и полезных жирных кислот. Первые необходимы для поддержания иммунной системы, помогают регулировать вес и наращивать мышечную массу. А полезные жиры питают кожу, волосы и ногти.