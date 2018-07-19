Бывалые водители поделились своими хитростями, которые помогут не уснуть за рулем

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Около 20 % смертельных аварий случаются из-за усталости водителя. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии провели исследование и выяснили, отчего возникает сонливость на дорогах. А шоферы со стажем рассказали, как ее побороть. И тут вам придут на помощь иностранные песни, лимон и даже... муравьи!

AdMe.ru выяснил природу сонливости за рулем и нашел несколько хитростей, чтобы справиться с этим опасным состоянием.

Почему так хочется спать, когда мы ведем авто

Исследователи университета под руководством профессоров Махаммада Фарда и Стивена Робинсона отобрали для теста 15 добровольцев. Их усадили на виртуальный симулятор автомобиля, монотонно движущегося по двухполосному шоссе. Симулятор располагался на платформе, которая вибрировала с разными частотами. Добровольцев испытывали дважды: сперва подвергали вибрациям на низкой частоте (4-7 герц), а во второй раз вибрация уже не воздействовала.

Через 15 минут после начала теста с низкочастотными вибрациями у добровольцев появились первые признаки сонливости. Она усилилась спустя полчаса от начала исследования, и волонтерам потребовалось приложить значительные усилия для сохранения внимательности. Прошел час, и желание поспать достигло своего пика. Из-за усталости, которая возникла по причине вибраций, добровольцам было психологически и физически сложней выполнять простые умственные задачи. Исследование австралийских ученых показало: постоянные низкочастотные вибрации автомобиля провоцируют сонливость водителей, причем даже тех, кто здоров и хорошо отдохнул накануне. Ученые надеются, что производители автомобилей обратят внимание на их исследование и найдут способ разработать кресла для авто, которые смогут устранить этот усыпляющий эффект.

Как засыпают за рулем

На самом деле шутить со сном за рулем ни в коем случае нельзя. Чтобы вы убедились, мы подобрали историю из первых уст, которая покажет, чем грозит даже незначительное желание спать. Вот она: «Меня всегда удивляло, как люди засыпают за рулем. И вот произошел со мной случай, который прояснил все. Ехал я из Германии на машине домой. Планы были грандиозные: за ночь проскочить Польшу, к утру войти в Беларусь, а к вечеру уже быть в Москве. Еду я по Польше, проехал уже две трети страны. Проехал Варшаву, дальше пошла скучная безлюдная дорога, машин нет, время — три часа ночи. Слушаю музыку по радио. Спать хочу, но терпимо. И вдруг вижу я перед собой огромный мост. Такой есть в Лейпциге, по нему самолеты сверху ездят. В голове возникает недоумение: откуда за Варшавой этот мост? Я встрепенулся, и мост исчез: передо мной была все та же скучная дорога. Тут-то до меня и дошло, что эта картинка мне уже снилась. Когда водитель устает, но заставляет себя все равно ехать, воспаленный и усталый мозг услужливо подсовывает ему картинку все той же дороги, и он считает, что все в порядке, он не понимает: дорога впереди ему уже снится. Переход из яви в сон происходит очень незаметно: играет все та же музыка, и ты считаешь, что все под контролем».

Мы нашли несколько советов от экспертов о том, как побороть сон за рулем

1. Подвезите попутчика

Зачастую в аварию попадают одинокие водители. Возьмите с собой «штурмана», а если нет возможности, то подвезите случайного попутчика. Он будет развлекать вас разговором и отвлекать ото сна. Попросите его следить за вашими глазами в зеркало заднего вида. Как только они начнут слипаться, пассажир должен немедленно дать об этом знать, после чего вам нужно сделать перерыв в движении.

2. Отводите время для сна

Автогонщик Олег Кесельман предостерегает от грандиозных планов проскочить значительный отрезок дороги без сна. В дороге нужно уделять время короткому 15—20-минутному сну. Иногда достаточно даже посидеть в машине с закрытыми глазами. Планируйте свои поездки с остановками на ночевку. Заранее наметьте себе несколько пунктов для отдыха на карте. Отдыхайте каждые 2–4 часа.

3. Будьте постоянно чем-то заняты

Чтобы не уснуть, нужно постоянно переключать свою деятельность во время пути. Такой совет дает председатель правления НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев. Откройте окно, меняйте скорость движения во время пути. Постарайтесь осознанно воспринимать информацию на дороге (считать столбы или знаки, определять марки едущих навстречу машин). Только не концентрируйтесь на одном элементе (например на убегающей разметке) — это убаюкивает.

4. Запаситесь семечками или другой мелкой едой

Щелканье семечек или крошечных конфет позволит отвлечься от монотонности в дороге и сосредоточиться именно на самом процессе их поедания. Самое главное — не переесть. Во-первых, это само по себе неполезно, во-вторых, чувство сытости провоцирует желание вздремнуть.

5. Пейте ледяные напитки

Теплые жидкости обладают успокаивающим действием. Когда вам тепло и комфортно, риск уснуть увеличивается. А холодные напитки, наоборот, взбодрят и помогут вновь активизировать ваш организм. Можно также съесть мороженое и даже пожевать лед, если сможете им разжиться.

6. Пойте

Включите музыку погромче. Отдавайте предпочтение иностранной музыке: есть мнение, что родная речь может убаюкать. Лучше слушать музыку не все время пути, а с перерывами в 15–20 минут каждый час. И еще: обязательно подпевайте. Желательно во весь голос. Еще один метод — включить музыку, которую вы терпеть не можете. Она будет вас раздражать, и тогда вы точно не уснете.

7. Возьмите с собой лимон

Дальнобойщик с 16-летним стажем Игорь Галушкин советует в дороге, когда нещадно хочется спать, разрезать лимон на дольки и периодически нюхать. Можно разложить цедру лимона в машине. Его запах помогает сконцентрироваться в сложных ситуациях. Лимон можно заменить апельсином.

8. Представьте себе цель поездки

Победитель ралли-рейда «Дакар» Эдуард Николаев советует разбить весь путь на участки. Поставьте себе задачу проехать определенное расстояние, а потом отдохните и побалуйте себя чем-нибудь. Продержаться в пути помогут мысли о том приятном, что ждет вас в конце поездки. Например, если едете на отдых, вообразите его себе во всей красе.

9. Экстравагантные методы

Если больше ничего не помогает, можно прибегнуть к отчаянным шагам. Рассказываем о них для тех, кто перепробовал все — и ничего не сработало. Шеф-редактор телеканала «Авто+» Александр Добин на самый крайний случай советует приготовить энергетик из кока-колы и растворимого кофе.

Один из дальнобойщиков поделился, пожалуй, самым эксцентричным методом. Как говорится, лучше не повторять — выполнено профессионалами. Суть метода в том, чтобы... сесть на муравейник! Муравьи кусаются довольно сильно, и всю дорогу вы будете нещадно чесаться, проклиная все на свете. Зато уж точно не уснете.

А какие интересные методы борьбы со сном есть у вас?