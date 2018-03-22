9 суперспособностей вашего смартфона, о которых вы даже не подозревали

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Считается, что в среднем мы используем смартфон более 4 часов в день, однако при этом часто пользуемся одними и теми же функциями и даже не подозреваем о большинстве интересных, полезных и неожиданных возможностях телефона. А ведь в последние пару лет разработчики смартфонов и приложений воплотили в жизнь свои самые удивительные идеи, иногда вдохновляясь научной фантастикой.

Мы в AdMe.ru нашли и опробовали действительно крутые фишки и трюки, которые таят в себе наши смартфоны и которые пригодятся в разных жизненных ситуациях.

1. Проецируйте карту дополненной реальности на ветровое стекло вашего автомобиля

Если вы едете в темноте, в тумане, во время дождя или просто по незнакомым местам, загрузите Hudway, введите пункт назначения и поместите свой телефон на панель управления. Ваш смартфон будет проецировать карту с поддержкой GPS на ветровое стекло без необходимости в дополнительном оборудовании.

2. Ваш телефон может считывать штрихкоды

Так же как и QR-коды. Все основные магазины приложений имеют множество бесплатных считывателей штрихкодов, которые могут обрабатывать полученную информацию. Вот 2 основные причины, почему это круто: Вы можете сканировать штрихкод на большинстве пакетов, которые входят в системы USPS, UPS и FedEx, и автоматически передавать эту информацию на свое устройство. Вы сможете получить дополнительную информацию о товаре в приложениях, таких как RedLaser, которые проверят, доступна ли более выгодная цена на товар в другом месте.

3. Ваш телефон отлично работает с телескопом

Это простой, но полезный маленький трюк, про который многие могут не знать. Приложите объектив телефона прямо в телескоп, и вы сможете захватить увеличенное изображение с другой стороны. Тот же самый прием работает и с биноклем.

4. Камера вашего телефона может видеть кровь, пульсирующую под кожей

Разработчики приложений, таких как Instant Heart Rate (доступно для iOS, Android и Windows), утверждают, что они могут считывать ваш сердечный ритм через камеру смартфона. Поместите свой палец перед камерой, и приложение начнет отслеживать небольшие изменения цвета кожи из-за пульсации крови, а затем измерит ваш пульс. А приложение Cardiio (iOS) может измерять пульс, отслеживая изменения цвета лица.

5. С помощью смартфона можно сканировать и оцифровывать старые негативы

Конечно, это не лучший способ сканирования и оцифровки, однако если вам нужен быстрый просмотр ваших старых негативов, можно использовать негативный эффект вашей камеры или воспользоваться некоторыми из многих специализированных приложений, таких как HELMUT Film Scanner (доступно для Android).

6. Камера телефона распознает шрифты, предметы или рестораны

Приложения, такие как Amazon’s Flow (доступно для iOS и Android), могут распознавать объекты, места и даже текст. А новая функция Google Lens, входящая в Google Assistant (доступна на iOS), может распознать любой ресторан по фотографии, сразу предложив отзывы и рейтинг заведения. Приложение WhatTheFont сможет рассказать вам, каким шрифтом сделана та или иная надпись, просто просканировав вашу фотографию.

7. Смартфон может фотографировать во время съемки видео

Вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда вы хотели сделать снимок, но случайно выбирали режим видео. К счастью, iPhone позволяет вам делать все это одновременно. Все, что для этого нужно, — нажать кнопку спуска затвора, которая появляется рядом с кнопкой видео. Фотография, сделанная датчиками видеокамеры, будет не такой впечатляющей, как ваши обычные снимки, но тем не менее эта функция довольно удобна.

8. Используйте камеру вашего телефона как линейку

Приложения, такие как Ruler App, подходят для точного определения размера любого предмета по фото либо измерения небольшого предмета с помощью обычной линейки на экране. Это особенно удобно для архитекторов или строителей, когда необходимо быстро измерить габариты комнаты или предмета мебели.

9. Ваш смартфон может быть использован в качестве научно-фантастической тепловой камеры