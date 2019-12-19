9 причин, почему мы выглядим моложе, чем наши родители в том же возрасте

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Взгляните на свой выпускной альбом и фотографии ваших родителей-старшеклассников: почему они уже выглядят совсем взрослыми и серьезными, а вы в 18 лет еще совсем юны и свежи? На это есть несколько вполне логичных объяснений: человечество действительно молодеет с каждым годом.

AdMe.ru заинтересовался такой разницей во внешности поколений и решил разобраться, почему же сегодняшние 25-летние выглядят гораздо моложе, чем их родители в том же возрасте.

Биологическое старение замедляется

«На этих фото я и моя мама в одном возрасте».

Изменилось не только само понятие старения: если 150–200 лет назад 50-летний человек считался стариком, то сегодня такой возраст назовут скорее поздним средним. Вы замечали, что некоторые люди в 30 лет уже имеют седые волосы и мелкие морщинки, а другие все еще выглядят как школьники? Все потому, что у каждого человека внутри есть свои биологические часы, которые редко совпадают с реальным возрастом. Американские исследователи пришли к выводу, что в последнее время биологическое старение происходит все медленнее, именно потому последующие поколения сохраняют молодость дольше.

Люди стали меньше курить

«Я бросила курить всего 3 месяца назад. Но как стала выглядеть кожа!»

В 2010 году каждый четвертый человек в возрасте до 24 лет зависел от курения. В 2015-м — уже каждый пятый. По данным за 2017 год, количество людей, которые никогда даже не пробовали курить до 24 лет, увеличилось до 70 %. И дело не только в том, что в большинстве стран введены запреты на курение в общественных местах, а стоимость табака растет с каждым днем. Постепенно все больше молодых людей делают выбор в пользу здорового образа жизни и заботятся о своем здоровье. А поскольку курение — одна из самых пагубных для красоты привычек, человеку проще отказаться от нее, чем утратить молодость кожи.

Женщины позже рожают, поэтому дольше выглядят юными

«Слева направо: моя бабушка, моя мама и я в одном и том же возрасте».

Результаты последних исследований доказывают: после рождения ребенка женщины действительно начинают стареть быстрее. Причина не только в постоянной усталости и стрессе, которыми всегда сопровождаются первые месяцы ухода за ребенком и забота о его будущем. Оказалось, что изменения в теле женщины после родов происходят на клеточном уровне. Сегодня девушки более амбициозны: они стараются сначала посвятить больше времени карьере или бизнесу, а затем уже создавать семью и продолжать род. Поэтому и внешние признаки старения появляются гораздо позже.

Современный быт отбирает гораздо меньше сил

Вспомните, как тяжело было нашим родителям и бабушкам, когда пылесосы были редкостью и работали слабо, а для облегчения стирки использовали металлическую доску. И ведь у женщин раньше было не меньше забот: и работа, и воспитание детей, и забота о муже. А сколько времени уходило еще и на решение бытовых вопросов... Сегодня вести хозяйство и заниматься домашними делами стало гораздо проще: белье стирается в машинке, посудомоечная машинка отмоет тарелки после ужина, а с уборкой справится робот-пылесос. У женщин появилось больше времени на отдых и уход за собой, а значит, даже в сумасшедшем современном ритме жизни найдется минутка для себя.

Уровень стоматологии вырос в несколько раз

Между формой лица и состоянием наших зубов есть прямая связь: щеки и губы опираются на зубы и челюсть, поэтому отсутствие зубов или их повреждения в буквальном смысле портят овал лица. Конечно же, с возрастом щеки так или иначе опускаются, а губы становятся тоньше — эти естественные изменения может исправить только пластическая хирургия. Но вот усугубить их в несколько раз может обыкновенный неправильный прикус. Зато регулярное посещение стоматолога действительно помогает дольше сохранять красивый овал лица. Сегодняшний уровень стоматологии позволяет исправить любые недочеты, с которыми приходилось мириться нашим родителям. К тому же теперь результат работы зубного врача сохраняется гораздо дольше: препараты стали качественнее, а специалисты — образованнее.

Появилась косметика с SPF-фильтрами

Качество и выбор косметических средств растут с каждым годом, а правильный и регулярный уход за кожей становится повседневной рутиной для большинства женщин. При этом солнцезащитные фильтры присутствуют не только в маслах для загара: пометка «SPF» появилась на баночках с увлажняющими кремами, тональными основами и даже пудрами. А поскольку защита от ярких солнечных лучей продлевает молодость кожи, то и внешность современных женщин дольше радует свежестью.

Больше возможностей получать позитивные эмоции

Одно из главных развлечений в Советском Союзе — посещение танцплощадки по вечерам.

Так же как и смех, положительные эмоции действительно продлевают жизнь и даже помогают справляться с болезнями. Кроме того, люди с позитивным взглядом на жизнь гораздо меньше подвержены стрессу — который, как и любая болезнь, заставляет нас стареть и добавляет лишних морщин. У современной молодежи есть огромное количество источников радости: возможность путешествовать по миру, заниматься любимым делом (а не чем придется), реализовывать творческий потенциал, общаться и дружить с людьми из любых уголков планеты. Теперь есть гораздо больше способов провести свободное время: не только прогулки и танцы, но еще и картинг, квесты для большой компании и даже полеты на воздушном шаре. Новые поколения стремятся познавать мир и радоваться, а значит, дольше сохраняют остроту и ясность ума. Который, в свою очередь, отражается и на внешности.

Молодежь выбирает профессии, не связанные с тяжелым физическим трудом

Молодые люди еще в школе задумываются о выборе профессии: они понимают, что обеспечить комфортный уровень жизни может только востребованная специальность. А еще молодежь беспокоится о своем здоровье, поэтому не хочет связываться с работой, где условия могут нанести организму вред. Поэтому появляется все больше специалистов в сфере IT, маркетинга или финансов: для них всегда есть работа со стабильно высокой оплатой. Такие профессии требуют постоянного умственного напряжения и развития, что, в свою очередь, помогает сохранять здоровье и активность мозга. А поскольку офисные специальности исключают тяжелую физическую работу и вредные условия производства, то и ущерба организму такой труд наносит гораздо меньше.

Снизился уровень ответственности

Несмотря на то что молодые люди понимают важность правильно выбранной специальности и карьерного продвижения, они гораздо позже становятся самостоятельными. Если наши родители, бабушки и дедушки были вынуждены заботиться о себе с более раннего возраста, то следующие поколения дольше находятся под опекой старших родственников. Все потому, что сегодняшняя молодежь не планирует свою жизнь заранее и продолжает быть инфантильной даже после 20 лет. Юноши и девушки хотят заниматься только тем, что им нравится, и не переживают о возможных последствиях. Так, для современного молодого человека вполне нормально продолжать брать деньги у родителей и жить в с ними в одной квартире, пока он находится в поисках работы или пытается развивать собственный бизнес. Молодые ребята знают, что у них всегда есть надежный тыл, а поэтому меньше подвержены переживаниям и депрессиям, связанным с ответственностью перед семьей и финансовыми проблемами.

Замечали ли вы такую закономерность между возрастом и внешностью среди ваших родственников? Как, по вашему мнению, будут выглядеть 30-летние еще через 30 лет?