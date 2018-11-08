9 особенностей организма, которые достались нам от предков (Но ни к чему современным людям)

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Человеческий мозг — не до конца изученная структура, это факт. Нейрофизиологи выяснили, что неокортекс, или новый мозг, отличает нас от животных: мы мыслим, умеем делать выводы, понимаем логику. Но есть еще одна сторона — так называемый рептильный мозг, которым обладали еще древнейшие люди. Именно он ответственен за определенные инстинкты, которые достались нам от предков. Например, стремление выжить любой ценой.

AdMe.ru нашел 9 особенностей человеческого поведения, над которыми еще не поработала эволюция, но которые нам явно ни к чему.

1. Зависимость режима сна от света

Режим сна первобытного человека регулировало солнце: глаза наших предков были приспособлены хорошо видеть при свете. Рассвет означал, что пора вставать и идти добывать пищу. Теперь мы можем спать сколько душе угодно, особенно в выходные, но стоит коварному солнцу проникнуть сквозь шторы — и организм привычно диктует: «Подъем!» Дело в резком падении уровня гормона под названием мелатонин. Он помогает человеку уснуть, но его концентрация падает при попадании света на сетчатку глаза.

2. Делать запасы на черный день

Каждый, кто пытался сидеть на жестких диетах, сталкивался с отчаянным сопротивлением организма. Стоит нам резко снизить количество получаемых калорий — и хитрый организм мигом снижает метаболизм, препятствуя потере килограммов. В нашей жировой ткани есть ген, называемый инсулиновым рецептором. И он велит организму держаться за каждую калорию. Ведь если хозяин мало ест, значит, настали голодные времена. И надо экономно расходовать запасы в виде лишнего веса. Таким образом технология выживания наших предков мешает нам стать стройными.

3. Лениться и отлынивать от спортзала, потому что ничего не угрожает твоей жизни

Склонность человека к лежанию на диване вместо похода на тренировку абсолютно нормальна. Логика нашего генетического кода, не менявшегося тысячелетиями, очевидна: нечего тратить силы просто так, пока на горизонте не появится хищник или добыча. С точки зрения тела, тренировка — это пустая трата сил, ведь мы не добываем пищу и не бежим от опасности. Поэтому приходится прикладывать столько волевых усилий, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Да что там — даже уборку и поход в магазин нам хочется отложить: организм не видит в них ничего важного для выживания.

4. Потеря жизненной энергии с возрастом

Многие в юности задаются вопросом, почему пожилые люди крайне редко пишут книги, занимаются творчеством, ведь у них столько свободного времени и накопленного опыта! Все просто: с возрастом содержание тех или иных гормонов в крови снижается, следовательно, падает работоспособность мозга и теряется жизненная энергия. Часто у пожилого человека нет сил на крупные свершения, даже если со здоровьем все в порядке. Уходят страсть, задор и энтузиазм. Конечно, для современных людей это просто несправедливо и неправильно. Но с точки зрения жестокой и неумолимой природы, пожилой человек выполнил свою миссию продолжения рода и больше не нужен. Однако планка старости с каждым годом поднимается все выше, а потому многие наши современники живут активной жизнью благодаря успехам медицины.

5. Возникновение раздражительности при чувстве голода

Нам частенько приходится переносить прием пищи из-за важного совещания, проблем с транспортом или просто неотложных дел. Организм отвечает не только чувством пустоты в желудке, но и нарастающей раздражительностью. Мы готовы накричать на любого, кто попадет под горячую руку, и ищем повод для ссоры. Все дело в том, что в ответ на падение уровня глюкозы мозг дает сигнал телу вырабатывать адреналин. Так организм обеспечивал хозяину более успешную охоту. А сейчас это способствует только ухудшению отношений между людьми: чтобы разогреть или приготовить еду, никакой адреналин не нужен.

6. Съесть все до последнего кусочка

Первобытный человек не знал, когда поест в следующий раз. Поэтому в случае удачной охоты набивал живот по максимуму, ведь так больше шансов выжить, если наступят голодные времена. Пришедший из пещерных времен инстинкт велит и нам съесть столько, сколько влезет. Довольно трудно пояснить голодному организму, что мы можем спокойно перекусить еще через пару часов: он требует еды сейчас и побольше, побольше. Но если кушать часто и понемногу, мы успокаиваем организм, приучая его к тому, что еда доступна постоянно и наедаться про запас вовсе ни к чему.

7. Спасти самое ценное

Кто из нас не топал ногами на остановке и не дышал на замерзшие пальцы? Знайте: ваши конечности задубели потому, что тело буквально отбирает у них кровь, отдавая ее более важным органам. Организму сложно пояснить, что через пять минут мы войдем в теплый автобус и смерть от переохлаждения никому не грозит. Правда, тела северных охотников и рыбаков, вынужденных действовать на морозе с голыми руками, адаптировались к условиям. К их конечностям время от времени приливает кровь, согревая и оживляя ледяные пальцы.

8. Страх темноты

Тысячи лет назад наступление ночи несло с собой возрастающую угрозу. Выходили на охоту безжалостные хищники, и человек был перед ними практически беззащитен. Лишь свет костра рассеивал мрак и внушал надежду отпугнуть зверя. Многие дети боятся темноты: в них говорят инстинкты наших предков. Вроде бы в квартире бояться некого, и тем не менее безотчетный страх порой окутывает даже взрослых, оставшихся ночью в одиночестве. А простенькая страшилка прямо заставляет проснуться древние инстинкты.

9. Покорность родительской воле

Если первобытная мама запрещала купаться в той речке, лучше было ее послушать. Поэтому нам так трудно противиться мнению родителей. Тысячи лет назад прогресс шел настолько медленными шагами, что сомневаться в опыте и правильности мнения старших не было причин. Сегодня он мчит, словно реактивный самолет, и вот уже юное поколение обучает родителей чему-то новому. Родители чаще бывают правы в личных отношениях, мнении насчет людей, но порой с трудом воспринимают прогрессивные методы, профессии. Наша жизнь слишком разительно отличается от их уклада, поэтому не стоит бояться принимать решения против их воли, если вы уверены, что теперь в той реке водится вкусная рыба, а не крокодил.