9 ошибок при стирке, которые не только портят наши вещи, но и ломают стиральную машинку

Может показаться, что в обращении со стиральной машинкой нет ничего сложного: закинул вещи, порошок, выбрал режим — и готово. Однако на самом деле это серьезное заблуждение. Данная техника довольно прихотлива в использовании, и, например, неправильное средство или его количество может принести ворох неожиданных проблем — от испорченных вещей до необходимости вызывать ремонтную бригаду.

Мы в AdMe.ru решили изучить, какие же распространенные ошибки совершает практически каждый из нас, даже не догадываясь о долгоиграющих негативных последствиях.

9. Используем капсулы для стирки для малых загрузок

Относительно удобства капсулы для стирки, на первый взгляд, занимают 1-е место: они просты в использовании и хранении и состоят из идеально выверенной дозы средства. Однако именно в последнем плюсе и таятся некоторые существенные минусы. Капсула рассчитана как минимум на среднюю загрузку машинки. А значит, добавляя ее при небольшой загрузке, мы создаем избыточное влияние химии как на одежду, так и на машинку, ведь внутри нее может образоваться осадок из излишков, который способен повредить насосы и двигатель.

8. Забываем проветривать барабан

Закрывая дверцу машины сразу после сбора одежды, мы оставляем ее в состоянии повышенной влажности. Это, в свою очередь, создает идеальную среду для роста плесени и бактерий внутри нее. Поэтому лучше не забывать оставлять ее приоткрытой на 15–20 минут, а еще лучше — помочь ей просушиться быстрее, протерев поверхности тканью после стирки.

7. Используем порошковое средство вместо жидкого

Стоит признать: в чем стиральный порошок хорош, так это в избавлении от серьезных загрязнений, поэтому использовать его в отдельных случаях более чем разумно. Однако в прочих моментах жидкое моющее средство его обходит. Во-первых, оно лучше подходит для предварительной обработки пятен. Во-вторых, оставляет меньше следов на одежде. И в-третьих, оно более безопасно для бытовой техники благодаря лучшей растворимости — в отличие от порошка, который может засорить систему.

6. Добавляем средство непосредственно в барабан

Добавление стирального средства непосредственно в барабан (особенно в случае со стиральным порошком) — плохая затея по 2 причинам. Во-первых, машина недаром сконструирована определенным образом: она выпускает средство в нужный момент, и при нарушении этой последовательности порошок может попросту не раствориться. А это приводит ко 2-му негативному фактору — средство может не вымыться с одежды и оставить после себя белые пятна и полосы.

5. Активно пользуемся кондиционерами для белья

Преимуществами использования кондиционеров для белья действительно являются аромат и мягкость одежды. Однако на этом плюсы и заканчиваются. Технически кондиционер не способствует лучшей очистке одежды — напротив, это своего рода повторное «загрязнение», только уже химическими веществами. Более того, загрязняется и сама машинка: из-за специфики состава кондиционер может способствовать росту плесени и засорить машину и трубы.

4. Добавляем недостаточно стирального средства

Об избытке средства и последствиях мы уже поговорили в пункте про капсулы для стирки. Однако это вовсе не значит, что, добавляя слишком скромное количество стирального порошка, мы делаем одолжение нашим вещам и спасаем их. Напротив, маленькое количество просто-напросто не отмоет вещи должным образом. Логично, что из-за этого вы будете подвергать их процессу стирки чаще, а это, в свою очередь, в итоге сократит срок их службы.

3. Не чистим одежду от шерсти до стирки

При наличии в доме животных вполне естественно, что вещи зачастую оказываются обильно покрыты их шерстью. Но кидать их в таком виде в машинку не стоит, так как это может нанести ей серьезный ущерб. Дело в том, что шерсть во время стирки обязательно сбивается в комки, которые в конце цикла могут засорить сливные отверстия и даже насос и привести к поломке. Поэтому лучше перестраховаться и потратить пару минут на то, чтобы очистить вещи липким валиком перед стиркой, дабы избежать хлопот и затрат, связанных с ремонтом.

2. Кладем влажные вещи в барабан или в корзину для белья

Повторимся, влага создает идеальную атмосферу для роста плесени. Поэтому лучше побороть соблазн сразу бросить влажные полотенца или потную спортивную одежду в корзину или барабан дожидаться стирки и все же найти время для того, чтобы предварительно развесить их и просушить, если вы не собираетесь запускать стирку в самое ближайшее время. Так вы успешно избежите появления неприятных запахов и не усугубите состояние одежды.

1. Игнорируем существование шерстяных шариков для сушки и смягчения ткани

Стоит признать, кондиционеры для белья имеют большую популярность, поэтому ими пользуются практически все, а вот о существовании шерстяных шариков знают единицы. Однако это крайне несправедливо, ведь они лишены всех тех минусов в виде засорения машинки, аллергенности из-за отдушек и снижения впитывающей способности тканей, которые присущи кондиционерам. Но при этом качественный набор шариков точно так же сушит, смягчает, предотвращает электризацию одежды и сослужит хорошую службу для 1 000 загрузок белья.