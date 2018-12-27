9 бесполезных косметических продуктов, на которые вы зря потратите свои деньги

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Согласно исследованию, проведенному в 2017 году американским интернет-магазином косметики SkinStore, среднестатистическая женщина использует около 16 косметических продуктов ежедневно. Это неудивительно: при всем многообразии современных средств для ухода и макияжа, предлагаемых косметическими брендами, бывает очень сложно отказать себе в покупке очередного флакончика, а лучше двух или трех.

AdMe.ru решил разобраться в том, вся ли косметика одинаково полезна, и пришел к выводу, что многие средства совсем не стоят потраченных денег. Список таких средств смотрите в нашей подборке.

Ночной крем для лица

Строго говоря, ночные кремы для лица не совсем бесполезны. В их состав часто входят компоненты (например, ретинол), которые не «работают» днем из-за действия солнечных лучей. И все же дерматологи говорят, что стоимость специальных ночных кремов явно завышена и при нормальном уходе за кожей в течение дня покупать их нет никакой необходимости.

«Женские» пены для бритья

Пены и гели смягчают волоски и увлажняют кожу, чтобы бритье было более гладким. Именно поэтому состав и мужских, и женских средств практически идентичен. Отличаются они только упаковкой и отдушками. Если запах для вас не принципиален, покупать специальные «женские» средства нет никакого смысла, к тому же мужские стоят дешевле. Кроме того, смягчить волоски при бритье сможет и увлажняющий гель для душа или кондиционер для волос.

Полоски от черных точек

Черные точки появляются из-за скопления бактерий и излишков кожного секрета у основания волосяного фолликула на коже. Полоски от черных точек, в свою очередь, удаляют только поверхностные загрязнения и, хуже того, травмируют кожу, лишая ее защитного слоя. Избавиться от акне они не помогают, поэтому вместо них лучше купить хорошее очищающее средство с салициловой кислотой.

Крем для шеи

Кожа шеи очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в регулярном улажнении. Однако покупать для этого специальное средство нет никакой необходимости: достаточно использовать крем для лица, который следует наносить плавными движениями снизу вверх.

Спреи для лица

Если верить рекламе, спреи для лица помогают увлажнить кожу в течение дня и дают ощущение свежести. Дерматологи же говорят об обратном: вместе с водой, содержащейся в спрее, испаряется и влага из кожи, что может приводить к сухости. Такого эффекта не будет у средств с увлажняющими компонентами, однако с учетом цены в несколько сотен рублей за бутылочку польза все равно выглядит сомнительной.

Матирующие салфетки

Строго говоря, матирующие салфетки — это тонкие кусочки бумаги, которая впитывает излишки кожного жира. С этой задачей могут справиться обычные бумажные салфетки или полотенца (за тем исключением, что на них не будут так явно видны жирные пятна).

Термозащитные спреи для волос

Термозащитные средства предотвращают испарение лишней влаги под воздействием высокой температуры. Защитный эффект создается во многом за счет силиконов. Последние, в свою очередь, входят в состав многих средств для волос, в том числе укладочных спреев и ухаживающих масел, поэтому покупать специальные средства для термозащиты нет никакой необходимости.

Солнцезащитное средство с SPF более 50

На первый взгляд кажется, что средство c SPF 100 защищает в 3 раза лучше, чем средство с SPF 30. На деле же первое пропускает 1 процент УФВ-лучей, второе — 3 процента. Кроме того, средство с более высоким SPF дает ложное ощущение полной защиты, из-за чего вы можете провести на солнце больше необходимого. Оптимальным выбором являются средства с SPF от 15 до 50.

Закрепляющее покрытие для ногтей

Стойкость лака для ногтей зависит в первую очередь от самого лака, а не от наличия или отсутствия специального фиксирующего покрытия. Кроме того, вряд ли стоит ожидать обещанного производителями эффекта салонного маникюра. Более разумной тратой денег станет качественный лак.

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