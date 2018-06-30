9 детских мультфильмов, от которых поседеет любой взрослый

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Если вы до сих пор думаете, что современные мультфильмы странные, страшные и учат детей непонятно чему, то взгляните на мультфильмы, которые делали лет 30–50 лет назад. Большинство из них способны лишить ребенка сна и навсегда отбить желание смотреть телевизор.

AdMe.ru расскажет про 9 мультфильмов прошлого, которые покруче любого хоррора.

Микки Маус. Безумный доктор (1933)

Не всегда мультфильмы с Микки Маусом были яркие и веселые, есть у них и темное прошлое. В 1933 году вышла серия «Безумный доктор», в которой собаку Плуто похищает странное создание — безумный доктор. План его прост: «соединить» собаку и цыпленка (уже жутко, правда?). Когда Микки отправляется в замок доктора, чтобы спасти Плуто, он также попадает в ловушку и оказывается привязанным к каталке, прямиком под работающим лезвием циркулярной пилы. Все это сопровождается громкими реалистичными звуками, нагнетающими обстановку. В конце мультфильма выясняется, что это был всего лишь сон. Правда, легче от этого не становится. Кстати, эта серия была запрещена в Великобритании и даже в нацистской Германии.

Адские колокола (1929)

И снова студия Disney, которая в 1929 году выпустила мультфильм под названием «Адские колокола». Одно название уже настораживает. Мультфильм начинается с того, что на экране внезапно появляется огромный паук, который тут же падает в огонь и сгорает... Затем начинается всякая чертовщина: появляется змея с крыльями, гигансткая корова-мутант, Цербер — и все это под музыку адского джазового аркестра. Впрочем, не будем дальше описывать, просто посмотрите сами.

Посвящение Бимбо (1931)

Этот мультфильм вышел в 1931 году и был неким конкурентом мультфильмам от студии Disney. История рассказывает о собаке Бимбо (известный персонаж 30-х годов): Бимбо падает в люк и встречает странных людей, которые предлагают ему вступить в секту. Бимбо отказывается и тут же подвергается пыткам и психологическим испытаниям (описывать мы их, пожалуй, не будем). В конце выясняется, что все члены секты — это на самом деле множество Бетти Буп (анимационный секс-символ того времени), и Бимбо соглашается вступить в секту.

Бескрылый гусенок (1987)

Мультфильм по мотивам чукотской сказки. Это история про гусенка, который попал в некое подобие ада. Своеобразная рисовка, похожая на следы от угля, сопровождается звуками варгана и народных песнопений. Возможно, у мультфильма есть глубокий смысл, но мы его не уловили. Может, у вас получится.

Пойте, грешники (1930)

Снова Бимбо, который зачем-то пытается украсть курицу, но встречает полицейского и убегает от него на кладбище. Далее оказывается, что на этом кладбище все живое. Ворота за его спиной исчезают, вылезают привидения, мертвецы и ожившие надгробные камни, которые рассказывают главному герояю о том, насколько он ужасен. И это только лишь начало.

После просмотра такого мультфильма дети точно не будут красть курицу. Никто не будет.

Джей-Джей. Реактивный самолетик (2001)

В этом мультфильме нет пыток, сект и библейских отсылок. Но зато тут кто-то додумался поместить крайне реалистичные человеческие лица на самолеты и вертолеты. И это выглядит очень даже пугающе.

АМБА (1991)

Мультфильм про марсианский эксперимент АМБА, в ходе которого ученые вырастили из биомассы целый город, который мог бы вместить 1 млн человек. Но, как и обычно, сначала все шло хорошо, а потом вдруг начались мутации. Помимо этого, в мультфильме рассуждают о радиации, клонировании и прочих вещах с пугающими последствиями.

Снеговик (1933)

© The Snowman / @Ted Eshbaugh Studios

Некий эксимос вместе со своими друзьями лепит снеговика. Затем они исполняют танец, чтобы оживить своего нового друга. Когда снеговик оживает, оказывается, что он злой (ну конечно же!). Снеговик в ярости разносит все вокруг. Все это сопровождается громкими звуками и вспышками. А эскимос убегает, но натыкается на какую-то машину, которая позволяет ему контролировать погоду, и в итоге побеждает снеговика.

Рождественская история (1971)