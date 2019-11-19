9 деталей внешнего вида, которые могут испортить впечатление о нас за долю секунды

18 12 25 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Люди делают 3 универсальных вывода друг о друге при взгляде на лицо: насколько человек доминантен, надежен и красив. На это нужно меньше секунды. И хотя первое впечатление может быть ошибочным, иногда это единственное, что у нас есть: на собеседовании, первом свидании, при знакомстве с родными второй половинки. И лучше быть готовым к встрече в полной мере.

AdMe.ru поработал с результатами научных исследований о том, как формируется первое впечатление и какие стереотипы влияют на восприятие нами чужой внешности.

Одежда

«Встречают по одежке» — стереотип, подтвержденный опытным путем. Так, в ходе одного исследования ученые попытались установить, какое впечатление у нас формируется о человеке в зависимости от того, во что он одет. Экспериментаторы тестировали 2 конкретных бренда — Lacoste и Tommy Hilfiger. Выяснилось, что логотип бренда премиального сегмента сразу повышает статус того, на ком надета эта вещь. Люди считают такого человека по умолчанию богатым. При этом стоимость одежды никак не влияла на восприятие привлекательности, доброты, не формировала к человеку доверия. Но люди оценивали уровень возможного дохода значительно выше, делая выводы всего лишь по наличию логотипа.

Выражение лица

Детские черты лица добавляют внешности человека привлекательности и надежности. Интуитивно нам кажется, что у обладателя типа лица под названием «беби-фейс» есть детские черты характера: честность, теплота, наивность. Такого человека хочется защитить и поддержать. Отчасти поэтому людей с «лицом ребенка» чаще оправдывают в суде, им реже предъявляют обвинения. Реакция на младенца и взрослого мужчину с детскими чертами лица в мозгу будет идентична. Когда речь заходит о карьерном росте, где требуются качества лидера, харизматичность, представители образа «беби-фейс» могут проиграть, потому что воспринимаются как более покорные.

Татуировки

В ходе исследований ученые выяснили, что женщины с татуировками воспринимаются окружающими как более легкомысленные. Респондентам казалось, что дамы с тату склонны менять партнеров как перчатки и любят выпивать по вечерам, и чем больше изображений на теле, тем сильнее был этот эффект. Согласно данным другого исследования, мужчины охотнее подходили знакомиться к женщинам, у которых имелась татуировка (участницам эксперимента было сделано временное тату). В случаях, когда есть татуировка и нет желания обзаводиться поклонником, будет лучше прикрыть ее одеждой. Еще один эксперимент выявил, что татуировки создают образ искателя приключений, человека с большим опытом, любителя острых ощущений. В этом есть доля правды, ведь новые татуировки значительно снижают тревогу и повышают удовлетворенность внешностью у своих обладателей.

Взгляд

Окружающим кажется, что человек, которому свойственно отводить взгляд во время диалога, менее искренний и склонен к тому, чтобы вводить других в заблуждение. Даже если на самом деле это проявление застенчивости, стоит обратить внимание на то, в какие моменты мы уходим от взгляда собеседника. Мы не в силах наблюдать за собой со стороны, но можем попросить другого человека оценить, чувствует ли он себя комфортно. Что интересно, общение лицом к лицу в целом повышает качество нашей жизни. В ходе одного эксперимента специалисты пытались доказать, что интернет-общение так же положительно влияет на нас, как и встречи в реальности. Однако оказалось, что это не так. Зрительный контакт крайне важен.

Прическа

В ходе эксперимента выяснилось, что женщины сверхчувствительны к чужим волосам. Цвет, длина, густота, толщина, тип стрижки и другие особенности являются носителем важной информации для женщины-собеседника. По нему судят о нашем возрасте и даже о состоянии здоровья. Прямые волосы делают нас визуально моложе на 5 лет, кудри — «прибавляют» несколько лет.

Стрижка каскад и кудри, похожие на результат химической завивки, старят. Кроме того, каскад создает впечатление, что у обладательницы данной стрижки есть проблемы со здоровьем.

Длинные волосы хотя и добавляют женственности, но в меньшей мере ассоциируются с профессионализмом и уверенностью в себе, чем короткая стрижка. Соглашаться с такими результатами эксперимента ученых или нет — личное дело каждого, но повод попробовать новую интересную стрижку или цвет волос очень даже неплохой.

Цвет волос

Цвет волос влияет на нашу привлекательность для противоположного пола, на восприятие нас как специалистов, потенциальных сотрудников. На этот счет проводится достаточно много исследований, мы нашли несколько из них. Холодные оттенки волос старят свою обладательницу, теплые, напротив, позволяют выглядеть в глазах окружающих моложе.

Обладательницы светлых оттенков волос вызывают большую симпатию и желание помочь им. Брюнетки производят впечатление хорошо зарабатывающих, талантливых женщин.

Рыжеволосые мужчины получают больше отказов при попытке познакомиться. В целом предубеждения относительно связи цвета волос и уровня способностей, характера человека так сильны, что граничат с расовой дискриминацией.

Макияж и улыбка

Результаты научных исследований говорят о том, что девушки с макияжем выглядят в глазах окружающих моложе в среднем на 4 года, и первое впечатление о них лучше на 37 %. При этом чересчур выраженный макияж воспринимается негативно, как и его полное отсутствие, а легкий мейкап, напротив, получил самые положительные оценки. Женщин с большим количеством косметики, кроме прочего, хуже узнают, потому что настоящие черты лица не слишком заметны. Улыбка запоминается больше, чем одежда или парфюм. 48 % людей будут помнить, как собеседник им улыбнулся, и это сформирует первое впечатление. Кроме того, улыбка создает образ альтруистичного и привлекательного человека.

Манера вести диалог

Людям кажется, что, если они будут активными и яркими, поделятся крутыми историями о себе, это поможет создать хорошее впечатление. На самом деле, как выяснили ученые из Гарварда, симпатию вызывают те, кто задает вопросы, а не те, кто перетягивает одеяло в разговоре на себя. Такие данные удалось получить в ходе 3 исследований. Люди, которые задавали больше вопросов во время разговора, оставляли впечатление более отзывчивого, внимательного, понимающего и заботливого собеседника. Сосредоточенность на том, как мы выглядим со стороны, вредит не только тем, что фокус внимания смещается с потребностей партнера на нас. Как выяснили ученые, люди настолько погружены в мысли о том, что сказать и сделать, что чаще всего просто не замечают симпатию по отношению к самим себе.

Ухоженность

Ухоженность и опрятность также влияют на первое впечатление о нас. Поэтому стоит обращать внимание на мелочи, которым мы обычно не придаем значения: состояние бровей, волос, конкретно для мужчин — опрятность бороды и стрижки. Ведь при одной и той же длине борода может выглядеть как ухоженно, так и неаккуратно. Если волосы окрашены, стоит уделить им внимание, например когда они утратили оттенок или корни заметно отросли. Профессор психологии Вивиан Зайас и ее коллеги обнаружили, что ощущение, испытанное после просмотра фото человека, оставляет неизгладимый след. Даже после общения вживую люди склонны вести себя в соответствии с тем, какой образ у них уже сформировался. Поэтому фото для соцсетей, портфолио, резюме стоит выбирать крайне тщательно.