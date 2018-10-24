8 причин, по которым все чаще современные мужчины остаются в холостяках

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Ученые говорят о неумолимой статистике: число мужчин и женщин в возрасте 25 лет и старше, которые по-прежнему одиноки, растет. Причем мужчины чаще, чем женщины, не вступают в брак: 23 % против 17 %. Все течет, все меняется. За последние десятилетия сильно изменился мир, в котором мы живем, и связано это в первую очередь с компьютерными технологиями. Вместе с миром изменились и мы, и наше отношение ко многим вещам, в том числе к браку.

Мы в AdMe.ru изучили причины, по которым все больше мужчин остаются холостяками. И это далеко не всегда желание оставаться свободным и независимым.

1. Низкая самооценка и неуверенность в себе

Неуверенные в себе люди часто испытывают страх быть брошенными, что приводит к паническим атакам и нездоровой ревности. Сегодня неуверенность в себе подпитывается соцсетями и сайтами знакомств: заходя туда, люди все время вынуждены сравнивать себя с другими. Мы постоянно видим, что кто-то богаче, красивее, успешнее нас. Согласно американскому исследованию, на мужчин отказ на сайте знакомств действует сильнее, чем на женщин. Чтобы повысить самооценку, психологи советуют поменьше критиковать себя, не сравнивать себя с другими и искать цель в жизни.

2. Непривлекательная внешность

При выборе партнера во многих случаях мы принимаем решение под влиянием его внешности. И особенно большую роль привлекательность играет в современном мире, когда часто еще до личного знакомства с человеком информацию о нем мы получаем из соцсетей. Сложность заключается еще и в том, что стандарты красоты стремительно меняются и многие мужчины просто не успевают подстроиться под них. Мужчинам необходимо помнить, что многие недостатки внешности поправимы. Да и в конце концов, обаяние и харизма, которые можно развивать в себе, делают человека привлекательным.

3. Неспособность произвести впечатление

Ученые считают, что мужчины, которые не умеют флиртовать, вынуждены оставаться одинокими. Раньше, в доиндустриальном обществе, браки организовывали родители, молодым мужчинам просто не требовалось развивать в себе обаяние. Сейчас же мужчинам самим приходится прилагать усилия, чтобы очаровать девушку. И этому нужно учиться. Джефф Хейден, один из самых влиятельных и популярных людей на Linkedln, рассказывает, что обаятельные люди не боятся проигрывать, мастерски используют мимику и жесты, не боятся выглядеть глупо и признавать ошибки, они умело задают вопросы и поддерживают разговор, всегда помнят имена и всегда искренне улыбаются.

4. Большая занятость

Сегодня многие могут выполнять свою работу в любое время и в любом месте: компьютерные технологии позволяют одновременно работать и путешествовать, работать и встречаться с друзьями. Правда, оставлять время на отдых, на семью умеют не все. Такая чрезмерная любовь к работе, по мнению психологов, может скрывать за собой внутренние проблемы: нагружая себя работой, люди тем самым бегут от одиночества, тревожности, страха. Американский психотерапевт Ирвин Ялом советует чрезмерно занятым людям остановиться и задать себе вопрос: куда вы идете и зачем?

5. Печальный опыт прежних отношений

За последние 20 лет средний возраст вступления в брак у мужчин увеличился на 3–6 лет. У молодых людей появилось достаточно времени на то, чтобы попробовать строить отношения с девушкой до женитьбы. И не всегда эти отношения заканчиваются свадьбой. Кроме того, растет и количество разводов. Болезненный опыт предыдущих отношений зачастую становится причиной холостого образа жизни. Автор книги «Разведенная девушка улыбается» Джеки Пайлоссоф говорит, что новые отношения после развода ужасают всех, и это нормально. Однако, по ее наблюдениям, чем дольше после развода мужчина остается один, тем меньше вероятность, что он снова женится.

6. Невыгодное положение мужчин при разводе

Еще каких-то 100 лет назад женщинам приходилось отстаивать свои права и мало кто мог подумать о разводе и жизни с детьми и без мужа. Женщины были финансово зависимы и бесправны. В современном мире ситуация кардинально изменилась, и уже никого не удивишь финансовой независимостью девушки. Когда дело доходит до развода, сейчас, наоборот, мужчины оказываются в невыгодном положении: суды чаще всего встают на защиту женщин. Поскольку мужчина считается основным кормильцем в семье, его обязывают выплачивать алименты. При этом дети практически всегда остаются с женщинами, так как мужчины основную часть времени проводят на работе.

7. Страх ответственности

Современную молодежь называют поколением миллениалов, и у них есть определенные трудности с созданием семьи. Они женятся определенно позже, чем предыдущие поколения, или отказываются от официальных отношений вовсе. Одна из причин — это боязнь принимать решения. Возможно, из-за чрезмерной опеки родителей или слишком широкого выбора возможностей в жизни. Исследователь Барри Шварц называет это парадоксом выбора. Он уверен, что разнообразие делает нас несчастными. Психологи говорят, что причин страха взять на себя ответственность множество: страх совершить ошибку, страх конкуренции, страх неудачи, низкая самооценка и даже генетика.

8. Привычка жить одному

Само значение брака на сегодняшний день претерпело большие изменения. Если раньше в семье были четкие роли: муж — добытчик, жена — хозяйка, то сейчас мужчина и женщина могут счастливо жить независимо друг от друга. К тому же сегодня так много соблазнов и развлечений, которые могут себе позволить молодые люди. И они откладывают женитьбу на потом. Но со временем может сформироваться привычка жить одному. Человек, который долгое время живет один, привыкает к определенному укладу жизни и зачастую совсем не торопится менять его, потому что боится потерять стабильность.

Американский психолог Белла де Пауло считает, что в холостяцкой жизни не все так плохо. Одинокие люди испытывают меньше негативных эмоций, чаще занимаются саморазвитием и больше общаются. А какой образ жизни больше привлекает вас?