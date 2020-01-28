8 открытий прошлого года, которые перевернут ваше представление о собственном теле (Спойлер: у человека нашли новый орган)

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2020 год начинается с хороших новостей в области медицины: найдены иммунные клетки, которые могут быть использованы для уничтожения сразу нескольких видов рака. При этом здоровые ткани остаются неповрежденными. Ученые предполагают, что открытие, возможно, поможет в лечении всех онкозаболеваний.

Мы в AdMe.ru восхищаемся тем, как стремительно развивается медицинская наука, и верим, что совсем скоро человечество сможет победить многие страшные заболевания. В доказательство этому мы приведем вам 8 по-настоящему крутых открытий, которые сделали ученые, изучая человеческое тело.

1. Человеческие возможности не безграничны

Человеческая выносливость имеет предел. Он зависит от скорости обмена веществ. К таким выводам пришли ученые, измерив ежедневный расход калорий у спортсменов, которые пробегали 6 марафонов в неделю в течение 5 месяцев в рамках гонки Race Across the USA. Ученых интересовало, какую скорость расхода энергии может выдержать человеческий организм в долгосрочной перспективе. Оказалось, что в 2,5 раза больше, чем в состоянии покоя. И этот предел выносливости не преодолеть даже ультрамарафонцам. Причем у последних этот предел ненамного превышает тот же показатель у женщин, ожидающих ребенка. Будущая мать тратит энергию в 2,2 раза быстрее, чем средний человек в состоянии покоя.

2. Зато похоже, что безграничны возможности мозга

Помните фильм «Области тьмы»? Его сюжет построен на мифе о том, что человек не использует свой мозг на 100 %. Во многочисленных научно-популярных статьях опровергли этот миф, однако ученые из Калифорнийского университета склоняются к тому, что доля правды в нем есть. Исследователи изучили 6 человек в возрасте от 20 до 30 лет, которым в детстве удалили значительную часть мозга. И оказалось, что их серое вещество так же активно, как и у тех, кто не подвергался ампутации. А иногда количество нейронных связей у людей с одним полушарием превышает норму.

3. У человека обнаружили новый орган

Ученые из Швеции обнаружили новый орган, с помощью которого человек чувствует уколы и удары. Он находится в коже и состоит из глиальных клеток со множеством длинных выступов. Его активация создает электрические импульсы в нервной системе, которые приводят к рефлекторным реакциям и болевым ощущениям. В ходе эксперимента исследователи заблокировали орган и увидели снижение способности чувствовать механическую боль.

4. Некоторые люди могут ориентироваться по магнитному полю Земли

Многие животные, например олени и голуби, имеют своеобразный компас в голове, который помогает им ориентироваться в пространстве по магнитному полю Земли. Эта способность называется магниторецепцией. Ученые из Калифорнии обнаружили, что у людей такое умение тоже встречается. Они заперли 34 добровольца в темном помещении со звукоизоляцией и воздействовали на испытуемых искусственными магнитными полями, а вместе с этим фиксировали мозговую активность. У 4 человек была зафиксирована сильная реакция, но только когда источник двигался против часовой стрелки, как это бывает в Северном полушарии. При этом люди ничего не чувствовали.

5. Содержимое кишечника может замедлить старость

Микроорганизмы, живущие в кишечнике, могут влиять на процессы старения. К таким выводам пришли сингапурские ученые, пересадив бактерии старых мышей молодым, у которых кишечная микрофлора пока не выработалась. Через 8 недель у молодых мышей увеличились рост кишечника и выработка нейронов в мозге. Усиление нейрогенеза было связано с обогащением кишечных микробов, которые производят специфическую короткоцепочечную жирную кислоту, называемую бутиратом. Бутират стимулирует выработку гормона FGF21, который играет важную роль в регулировании энергии и обмена веществ в организме. Сейчас ученые намерены проверить свое открытие на людях. Если все подтвердится, то старость можно будет отсрочить с помощью бактерий и теоретически даже с помощью еды.

6. Найдены клетки, которые могут лечить сердце

Когда травмируется какой-нибудь орган, ему на помощь приходят внутренние клетки, которые расположены в самом органе, и клетки крови — лейкоциты. Но не так давно ученые нашли еще один вид клеток. Они содержатся в жидком мешке, который окружает орган. Несколько лет назад такие клетки обнаружили в мешках рядом с органами брюшной полости, а в 2019 году канадские ученые нашли их в перикарде, рядом с сердцем. Таким образом исследователи открыли новый путь для кардиологии.

7. Курение отцов может быть опаснее для ребенка, чем курение матерей

Оказывается, курение отцов приносит не меньший вред здоровью ребенка, чем курение матерей. Китайские ученые выяснили, что в семьях, где отцы злоупотребляют табаком, риск рождения ребенка с пороком сердца выше на 74 % в сравнении с семьями, где никто не курил. В то же время у курящей матери риск рождения ребенка с пороком сердца выше лишь на 25 %, чем у некурящей. Это может быть связано с тем, что многие беременные женщины не уделяют должного внимания воздействию табачного дыма в окружающей среде. Теперь, когда у вас есть эта информация, вы можете предупредить опасность для будущего потомства.

8. Человек способен к регенерации

Ученые из Университета Дьюка обнаружили, что человек, подобно саламандре, может восстанавливать некоторые ткани. Речь идет о хрящах. Эта функция быстрее всего работает в голеностопных суставах, медленнее — в коленных и хуже всего — в тазобедренных. Кстати, за механизм обновления нашей хрящевой ткани у человека отвечают те же микроРНК, что и у ящериц. Исследователи считают, что их открытие поможет в лечении артрита.

Какое из этих открытий вы считаете наиболее значимым и полезным?