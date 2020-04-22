8 фактов о беременности и родах, доказывающих, что природа — самый настоящий волшебник

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Всем известно, что новорожденные дети — настоящие супермены. Они обладают огромной силой захвата и, в отличие от взрослых, могут одновременно и глотать, и дышать. Однако еще до момента появления на свет ребенок умеет немало: он может чувствовать вкус еды, которую ест мать, и отличать ее голос от всех остальных звуков.

AdMe.ru решил побольше узнать о том, как развивается ребенок в утробе матери.

Чтобы беременность протекала нормально, организм матери искусственно меняет механизм работы иммунитета

Возможно, самый опасный и рискованный момент любой беременности — это период, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к матке. Дело в том, что организм женщины воспринимает ее как потенциальную угрозу, поскольку в ней содержится чуждый ему генетический материал отца будущего ребенка. Чтобы этого не произошло, организм включает механизм временного подавления клеточного иммунитета — именно он, к примеру, в ответе за отторжение пересаженных органов. Однако вместе с этим тело женщины «активирует» и защитные механизмы, которые не позволяют развиваться воспалительным процессам — наоборот, благодаря беременности многие из них могут затухать.

Во время беременности организм женщины создает новые органы

Плацента, как и сам эмбрион, образуется из оплодотворенной яйцеклетки: зародыш прикрепляется к стенке матки и после этого начинается развитие и плода, и плаценты. Ворсинки плаценты встраиваются в матку и перестраивают ее сосуды таким образом, чтобы обеспечить кровоснабжение плода. Фактически, несмотря на то что плацента находится внутри материнского организма, в большей степени она состоит в «генетическом родстве» не с женщиной, а с ее будущим ребенком. Количество функций плаценты довольно велико. Помимо питания эмбриона она играет роль иммунного барьера, который помогает организму принять «чужеродный» плод, а также выполняет функцию эндокринной железы. Впрочем, от вредного воздействия никотина и алкоголя она, увы, не защищает.

Пол будущего ребенка можно узнать на 12-й неделе. Но не всегда точно

Благодаря достижениям современной медицины уже на 12-й неделе беременности врач во время проведения УЗИ может понять, какого пола будет ребенок. Несмотря на то что половые органы еще не до конца сформированы, положение полового бугорка дает специалисту понимание, мальчик перед ним или девочка. При этом точность этого метода составляет около 87 %. Интересно, что на достоверность «бугоркового» метода помимо положения плода во время исследования влияет и вес матери. Чем через большее количество тканей, в том числе и жировых, приходится проходить лучам, тем более размытым получается изображение, что затрудняет процесс «опознания».

Отпечатки пальцев формируются уже на 10-й неделе

Отпечатки пальцев начинают развиваться на 2–3-м месяце беременности, когда размер плода не превышает 10 см, а полностью формируются уже к 6-му месяцу. Интересно, что на форму этих уникальных для каждого человека рисунков влияет и то, насколько правильно развиваются органы плода, питание и общее состояние матери. Более того, даже положение плода в матке и плотность околоплодных вод могут влиять на папиллярный узор. Возможно, именно поэтому даже у идентичных близнецов узоры на кончиках пальцев отличаются.

До определенного момента голова составляет половину туловища

На 11-й неделе беременности, когда вес плода составляет всего около 7 г, а «рост» — примерно 4 см, голова составляет половину длины тела. Это происходит потому, что мозг развивается быстрее остальных органов. Однако с этого момента рост головы начинает замедляться и по мере развития пропорции постепенно меняются. К 28-й неделе они становятся примерно такими же, как у новорожденного. Интересно, что после 11-й недели вообще начинается интенсивный рост будущего ребенка, и спустя каких-то 9 недель он станет в 30 раз тяжелее и втрое «выше».

При многоплодной беременности токсикоз может быть сильнее, чем при обычной

Одной из причин того, почему будущие матери чувствуют утреннюю тошноту, является гормон ХГЧ — тот самый, благодаря которому и появляются 2 полоски на тесте. А поскольку у тех, кто вынашивает двойню, его уровень выше, чем при одноплодной беременности, тошнота и рвота у них бывают чаще. Правда, эти симптомы прекращаются на 12–14-й неделе вне зависимости от того, сколько детей вынашивает женщина.

Ногти на руках и ногах появляются не одновременно

На 5–6-й неделе развития у будущего ребенка можно различить 2 напоминающие ласты «почки», из которых начинают формироваться руки. То же самое, но чуть позже — на 7-й неделе, — происходит с ногами. Конечности постепенно удлиняются, и к 9-й неделе у плода можно различить коленные и локтевые сгибы, а еще пару недель спустя он сможет сгибать крохотные ручки и ножки. К 10-й неделе перепонки между пальцами исчезнут, руки и ноги станут похожими на конечности взрослого человека, а к 12-й неделе плод научится собирать пальцы в кулачки. Интересно, что ногти начинают формироваться на 14-й неделе беременности, а вот приобретают «взрослый» вид в разное время: на ручках — на 34-й, а на ножках — на 4 недели позже.

Сигнал к родам подает плацента

На самом деле ученые до конца не знают, как ребенок «понимает», что ему пора родиться. Существует предположение, что именно плацента дает сигнал о начале родов. По мнению ученых, со временем ее клетки стареют настолько, что в организме начинается процесс, чем-то похожий на воспалительный. В результате действия гормонов организм женщины перестраивается таким образом, чтобы матка начала сокращаться и малыш наконец-то увидел свет.

Что из этого вас особенно удивило? Или, возможно, мы упустили какой-то не менее поразительный факт о том, как развивается малыш в материнской утробе?