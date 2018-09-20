7 самых грязных общественных мест, правду о которых полезно знать каждому, кто хочет сохранить здоровье

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Мыть руки перед едой, периодически протирать компьютерную клавиатуру и экран смартфона — все это уже вошло в привычку. Однако болезнетворные бактерии затаились не только на предметах быта, но и в общественных местах. Офисная кухня, любимый фитнес-клуб, милый ресторанчик возле работы — микробиологи уверяют, что эти места не так уж безопасны, как мы привыкли думать.

Чтобы бактерии стафилококка или кишечная палочка не застали вас врасплох, AdMe.ru разузнал, какие места оказались наиболее грязными и как обезопасить себя.

1. Офис

Многочисленные исследования Чарльза Герба (Charles Gerba) из Аризонского университета доказывают: офис не такое уж чистое место. Наиболее грязными местами ожидаемо оказались краны раковин. Следом за ними следуют ручки микроволновок и холодильников, кнопки кофейных автоматов и кулеров. Содержание молекул аденозинтрифосфата на ряде поверхностей превышает допустимую норму втрое. Данные другого исследования свидетельствуют: офисный стол является домом для более чем 10 млн бактерий — это в 400 раз больше, чем на сиденье туалета. Специалисты из Kimberly-Clark подтверждают, что кухни и комнаты отдыха в офисах могут быть рассадником вредных микроорганизмов и, как следствие, заболеваний. Хотите, чтобы офисные будни приносили не только материальное и моральное удовлетворение, но и при этом не отнимали здоровье? Следует делать регулярную влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Хотя бы в местах повышенного риска.

2. Аэропорт

Самолет считается самым безопасным видом транспорта, к тому же быстрым и удобным. Ученые из Университета Ноттингема и Национального института здоровья и благосостояния Финляндии выяснили: опасность кроется в чрезмерно загрязненных аэропортах. Исследователи проанализировали 90 твердых поверхностей и нашли респираторные вирусы в 10 % образцов. Сенсорные экраны в киосках регистрации, поручни эскалаторов и лестниц, детские игрушки в специализированных зонах и пластиковые контейнеры для личных вещей — на последних концентрация микробов выше, чем на кнопках смыва в уборных или туалетных чашах. Плотный материал контейнеров не пропускает влагу и воздух, нам в руки они попадают сразу после предыдущих пассажиров. Чаще всего на них можно подхватить риновирус, который вызывает простуду, а также коронавирус, аденовирус, грипп штамма А. Бактерии живут на таких поверхностях до 2 дней. Снизить риск заражения нетрудно: использовать спиртовые санитайзеры и мыть руки после соприкосновения с вышеназванными предметами.

3. Самолет

Откидной столик в самолете легко может сослужить недобрую службу. На его поверхности были обнаружены бактерии стафилококка и кишечной палочки. Кроме того, пассажиры складывают на него использованные салфетки, носовые платки, обертки, жвачку, и это в лучшем случае. То же самое касается кармашка в сиденье. Об опасности кондиционеров в офисах или авто не слышал только ленивый. Болезнетворные микроорганизмы были обнаружены и в вентиляционных отверстиях самолетов. Поэтому нелишним будет захватить с собой на борт спиртовые салфетки и протереть ими кондиционер и столик. Кстати, ученые установили, что вода, которой вам заваривают чай и кофе на борту, также небезопасна, поэтому лучше отказаться от ее употребления.

4. Моллы и супермаркеты

Походы в супермаркет давно стали еженедельным, а то и ежедневным ритуалом. Отправляясь за вкусняшками или недельным запасом провианта, будьте начеку. Мичиганские ученые проверили 42 конвейерные ленты в супермаркетах и обнаружили на них не только стафилококк, но также плесень и грибок. После посещения магазина рекомендуется мыть не только руки, но и продукты, которые находились на ленте. Последние, кстати, лучше складывать в одноразовые полиэтиленовые пакетики, которые размещают на специальных стойках. Овощи и фрукты, попадающие на наш стол, проходят через десятки грязных рук, и вредные микроорганизмы проникают в них через микротрещины. Тщательно мойте продукты и вырезайте поврежденные участки. Исследования Ричарда Хастингса (Richard Hastings) из BioCote подтверждают: количество бактерий на клавишах POS-терминалов сопоставимо с их количеством в общественных туалетах. Еще одни носители микробов — продуктовые тележки и кассы.

5. Фитнес-клубы

Спортзал — место, куда мы ходим за здоровьем. Иногда реальность не соответствует ожиданиям: в фитнес-клубах с адептами здорового образа жизни сосуществуют вирусы и бактерии. В раздевалке грязная обувь соседствует с полотенцами, пропитанными потом и не убранными вовремя, а на тренировочном коврике до нас занимался не один посетитель. Зона кардио — лакомый кусочек для бактерий, ведь именно там начинается и заканчивается львиная доля тренировок. Пот, слюна и прочие малоприятные субстанции оседают на поручнях беговой дорожки, велотренажера и других спортивных снарядов. Чтобы любимая тренировка не приносила вреда, пользуйтесь своим ковриком и собственным полотенцем, а душ посещайте исключительно в специальных тапочках.

6. Бассейны

Бассейн — также не самое чистое место, свидетельствует все тот же Чарльз Герба. Почувствовали неприятный запах? Это повод насторожиться, ведь так пахнет хлорамин, смешанный с выделениями человеческого тела, значит, уровень pH воды не соответствует норме. Такая среда благоприятна для размножения бактерий, в частности E. coli, которые вызывают обезвоживание организма, желудочные спазмы, тошноту, диарею и потерю веса. Если бассейн поддерживают в должном состоянии, запаха вообще не должно быть. Кроме того, чтобы обезопасить себя, не глотайте воду из бассейна, принимайте душ перед его посещением и после него. Пощупайте плитку: она должна быть гладкой, но при этом не скользить. Дно бассейна должно хорошо просматриваться, а насос по перекачке воды — работать (услышали его шум — хороший знак).

7. Бары и рестораны

Как видите, бактерии и вредные микроорганизмы далеко не всегда плодятся в туалетных комнатах. Это справедливо и для ресторанов, кафе, баров и прочих заведений общепита. Самый грязный предмет в ресторане — это меню. На 1 кв. см его поверхности «проживают» более 185 тыс. бактерий. В идеале официанты должны регулярно дезинфицировать заламинированные страницы либо менять меню. Еще один неочевидный рассадник микробов — дольки фруктов в напитках и блюдах. Более 70 % таких слайсов заражены патогенами и могут привести к отравлению. Работники кухни не всегда добросовестно выполняют свои обязанности: не моют фрукты либо не используют одноразовые перчатки или антисептик при их нарезке. Специалисты рекомендуют отказаться от употребления в пищу этих симпатичных украшений бокала. Перечницы, солонки, салфетницы, ручки уборных, кнопки дозаторов для мыла также небезопасны. Решив провести приятный вечер в ресторане, не забывайте вымыть руки непосредственно перед едой (а еще лучше обработать их антисептиком). Вместо сушилки лучше пользоваться бумажными полотенцами.

А какие способы знаете и используете вы, чтобы не подцепить заразу в общественных местах? Поделитесь советом в комментариях.