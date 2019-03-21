6 пугающе правдивых фактов о коме. Она выглядит совсем не так, как показывают в кино

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Кома — одно из самых загадочных состояний мозга. Даже врачи не могут с полной уверенностью сказать, что именно происходит с пациентом, который в ней находится. В массовой культуре растиражированы только самые необычные случаи, например когда люди после возвращения сознания говорили на почти незнакомом иностранном языке. Но только в одной Европе в кому впадают около 230 тыс. человек в год, и для врачей большинство этих случаев — рутинная борьба за жизнь и восстановление мозга пациента.

Мы в AdMe.ru решили узнать больше о том, как медики выводят пациентов из комы, что современная наука знает о ней и какие технологии для адаптации людей после комы появятся в ближайшем будущем.

1. Что такое кома?

Кома — это, по сути, потеря сознания, а также нарушение работы внутренних органов: замедление пульса, ухудшение дыхания, потеря рефлексов. Это состояние опасно для жизни человека и может привести к смерти. Однако кома не длится долго — если человек остается жив, то либо приходит в себя, либо переходит в вегетативное состояние. Люди ошибочно называют это «длительной комой», а профессионалы — «серой зоной», когда человек как бы зависает между жизнью и смертью. В вегетативном состоянии физиологические показатели пациентов приходят в норму. Люди могут засыпать и просыпаться, открывать глаза, иногда у них текут слезы или двигаются конечности, но сознание практически или полностью отсутствует. И так человек может прожить годы, иногда даже десятилетия.

2. Можно ли определить глубину комы?

Да, еще в 70-е годы ученые и врачи разработали специальную шкалу, чтобы оценивать глубину комы. Критериями считают наличие или отсутствие двигательных реакций, речевых функций и качество работы всех систем организма. 3 балла присваивают пациентам, которые никак не реагируют на внешние раздражители и не подают признаков жизни. 15 — нормальное состояние здорового человека. Однако со временем оказалось, что эта шкала не всегда эффективна. В 90-е годы врачи впервые смогли поговорить с человеком, запертым в своем теле. После воспаления мозга пациентка впала в кому — по внешним признакам ей давали 3–5 баллов. Однако, придя в себя, женщина рассказала, что понимала все происходящее вокруг, слышала разговоры врачей и помнила, кто она. Но никак не могла сообщить об этом.

3. Как врачи устанавливают, что пациент пришел в сознание?

Только в кино человек делает глубокий вдох и внезапно приходит в себя после комы. В жизни, к сожалению, этот процесс обычно занимает намного больше времени. Даже врачи довольно часто ошибаются и не видят, что у пациента восстанавливается память и другие функции мозга, настолько это могут быть незаметные улучшения. Наличие сознания у пациента врачи определяют с помощью специальных тестов и аппаратов, в частности магнитно-резонансной томографии. Благодаря ей можно увидеть, реагируют ли участки мозга человека на раздражители и насколько реакция соответствует им. Проще говоря, понять, воспринимает ли человек слова, звуки и другие внешние факторы или его мозг работает сам по себе.

3. Можно ли «поговорить» с человеком в коме?

Первым человеком из «серой зоны», с которым смогли пообщаться, стал Скотт Рутли. После аварии он впал в кому. Спустя почти 10 лет родственники заметили, что его состояние меняется. Тогда врачи провели первый эксперимент: они задавали Скотту вопросы и с помощью томографии фиксировали ответы. Сначала нужно было проверить, понимает ли мужчина речь: его попросили поочередно представить, что он играет в теннис, а затем — ходит по своей квартире. И оба раза активизировались нужные участки мозга, например премоторная кора. Так врачи увидели, что Скотт их понимает. После этого они задавали ему вопросы, требующие однозначного ответа. Например, больно ли ему или не хочет ли он переключить канал. И если он хотел ответить «да», то думал об игре в теннис. На данный момент построение коммуникации с людьми в коме — одна из главных задач врачей. 30–40 % пациентов оказываются частично или полностью в сознании, хоть «снаружи» это и не заметно.

4. Есть ли конкретный срок для выхода из комы?

12 месяцев считается крайним сроком, после которого вероятность, что к человеку вернется сознание, практически отсутствует. С другой стороны, этому есть немало опровержений. Эксперимент со Скоттом Рутли был проведен в 2012 году, и к тому моменту мужчина был в коме уже 13 лет. Другой пациент провел в вегетативном состоянии 15 лет и все эти годы демонстрировал полное отсутствие сознания. Однако затем врачи и родственники заметили изменения: начало меняться его лицо, у мужчины текли слезы, а скоро он уже мог поворачивать голову. Такие случаи не слишком частые, но они есть. Поэтому главная задача современных врачей не вывести человека из комы, а вернуть и улучшить его сознание.

5. Что такое облегченная коммуникация?

У многих пациентов с возвращением сознания начинают восстанавливаться и другие функции. Так было и с Ромом Хоубеном. После аварии он впал в кому и провел в вегетативном состоянии более 20 лет. Наблюдающий его врач и родственники в какой-то момент заметили изменения — так появилась гипотеза, что к пациенту, возможно, вернулось сознание. И проведенные тесты действительно зафиксировали активность в его мозге. Тогда и был впервые опробовал метод облегченной коммуникации. К пациенту привели «переводчицу», которая держала перед ним буквы. Мужчина с ее помощью указывал на какие-то из них, а она составляла слова в предложения. «Я кричал, но никто меня не слышал», — это была первая фраза пациента. История получила широкий резонанс, и через некоторое время мужчина даже давал интервью прессе. Однако врачи очень скоро усомнились в этом методе — когда «переводчицы» не было рядом, они вслух называли буквы и просили указать на них ногой. И Хоубен не справился ни разу. Скорее всего, его движения были рефлекторными, а не осмысленными. И хотя наличие сознания у него подтвердилось, облегченную коммуникацию не считают серьезным методом установления связи с такими пациентами.

6. Какие еще проблемы возникают у врачей, чьи пациенты в коме?

Чем больше развивается медицина, тем больше у врачей появляется вопросов. Например, раньше человека признавали мертвым, если у него остановилось сердце. Сейчас — если умирает мозг. Если пациент долго не приходит в себя, врач может предложить родственникам отключить его от жизнеобеспечивающих аппаратов. Однако мы уже знаем, что сознание может вернуться и через 15 лет. Вправе ли кто-то решать за пациента такие вопросы? С другой стороны, люди в коме не могут дать согласие на свою реабилитацию. Задача врачей — вернуть их к жизни, не спрашивая, согласны ли они провести оставшуюся жизнь в вегетативном состоянии. И даже если человек придет в себя, никто не предупреждает его об ухудшении качества жизни. Он, возможно, так и не сможет ходить, говорить или делать другие привычные вещи. Зная это, многие пациенты добровольно отказались бы от лечения. Но сейчас эти и подобные вопросы решают родственники, и это одна из главных этических проблем, когда речь заходит о больных в коме.