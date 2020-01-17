6 детских изобретений, без которых человечество уже не сможет обойтись

13 0 8 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Творить добро и изменять мир к лучшему можно в любом возрасте. 15-летний Альберт Садакка навсегда изменил для нас Новый год и Рождество. А 6-летний Роберт Патч придумал прототип игрушки-трансформера. Чтобы стать гениальным изобретателем, необязательно иметь диплом о высшем образовании. Достаточно просто поверить в себя, на минуточку задуматься и выдать что-то новое, от чего захватывает дух даже у взрослых.

AdMe.ru восхищается юными гениями и хочет, чтобы их имена были известны каждому.

Защитные наушники

15-летний Честер Гринвуд из города Фармингтон (штат Мэн) изобрел защитные наушники в 1874 году. Парень обожал зиму, но не питал особой любви к шерстяным шапкам, которые вызывали у него кожный зуд. Как несложно догадаться, без шапки у Честера ужасно мерзли уши. Однажды, возвращаясь домой с катка, он подобрал по пути проволоку, из которой затем соорудил прототип современных наушников и попросил бабушку их утеплить.

Взрослый Честер Гринвуд демонстрирует свое изобретение.

Идея мальчика оказалась на редкость удачной, так что спустя 3 года он получил патент. Кроме наушников Гринвуд ввел в обиход металлические грабли, рекламу на спичечных коробках и несколько других нововведений. В честь его заслуг штат Мэн объявил 21 декабря Днем Честера Гринвуда, а город Фармингтон ежегодно проводит Парад наушников.

Электрическая гирлянда

Альберту Садакке было 15 лет, когда он решил, что зиме не хватает красок. Он никак не мог понять, почему елку в доме украшают настоящими свечками, а не электрическими лампами, как для освещения на улице. Решая эту проблему, он замкнул цепочку лампочек в единую решетку, создав нечто, что в современном понятии и стало электрической гирляндой. Мальчик изобрел гирлянды для дома, а уличные к тому времени уже существовали. Произошло это событие в 1917 году. Именно с этого момента на елках начали появляться доступные гирлянды, пришедшие на замену опасным свечам. Родители вложили все деньги в изобретение сына и ничуть не пожалели. Ведь несколько лет спустя это изобретение принесло Альберту и его семье целое состояние. А люди раскрасили зиму во все цвета радуги.

Предохранитель для ткацкого станка

Маргарет «Мэтти» Найт стало не до игр уже в 12 лет. В 1849 году девочка пошла работать на хлопчатобумажную фабрику. Как раз в это время на фабриках стали внедрять усовершенствованные ткацкие станки с возвратной иглой. Но технология была далека до совершенства, и девочка стала свидетелем того, как эта игла ранила ее ровесника. Юная работница решила, что нужен предохранитель. Спустя несколько недель она изобрела защитный механизм, который не позволял травмировать работников. К сожалению, никто не подсказал Маргарет, что она может запатентовать свое нововведение, и один ушлый «изобретатель» присвоил себе ее идею. Лишь в 1871 году Маргарет подала в суд и получила свой заслуженный патент. А всего Маргарет приписывается более 90 изобретений, 26 из которых она запатентовала, уже будучи взрослой. Одно из них широко используется до сих пор — это бумажный пакет с плоским дном. Причем Найт придумала не только сам пакет этой формы, но и машину для его изготовления.

Игрушка-трансформер

В 1962 году 6-летнему Роберту Патчу удалось собрать из пары обувных коробок, крышек от бутылок и гвоздей устройство, которое стало прототипом современных трансформеров. Первая игрушка могла быть поочередно самосвалом и грузовиком. К счастью для мальчика, это изобретение вовремя увидел отец и подал заявку на патент на имя сына. Юный гений при его получении расписался крестиком и стал самым молодым обладателям патента на то время.

Шрифт Брайля

Луи Брайль полностью ослеп в возрасте 5 лет. В 12 лет мальчик освоил сложную систему слепого чтения пальцами, изначально разработанную для невербального общения французских военных в ночи. Она состояла из 12 точек. Луи усовершенствовал ее, сократив до 6 точек, и новое письмо получило название «шрифт Брайля». Книги для слепых стало гораздо легче «писать» и читать, за что этому ребенку благодарен каждый ослепший или слабовидящий.

Фруктовый лед

В 1905 году 11-летний Фрэнк Эпперсон изобрел мороженое на палочке, причем произошло это случайно. Он размешал порошкообразную смесь для напитка в стакане воды и забыл ее на улице. Ночью температура опустилась ниже нуля и жидкость замерзла. В попытке разморозить лакомство мальчик попытался достать его из стакана. Потянув за ложку, Фрэнк вместе с ней вытянул из стакана весь лед. Попробовав его на вкус, мальчик пришел к выводу, что размораживать ничего не надо — так вкуснее. Свое изобретение он представил публике только в 1922 году, а патент на него получил годом позже.

Бонус: открытие экзопланеты

Летом 2019 года 17-летний школьник Вольф Кукер помог ученым открыть новую экзопланету на 3-й день своей стажировки в NASA. Планета получила название TOI 1338b. Она в 7 раз больше Земли и вращается вокруг 2 звезд. Возможно, когда-нибудь ее переименуют в честь Кукера. А пока юный открыватель хочет стать астрофизиком и разыскать еще немало новых планет.

О каких открытиях юных гениев знаете вы?