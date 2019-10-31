5 фантастических событий, которые кажутся выдумкой, но происходят в реальной жизни

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Современный мир удивляет скоростью изменений. Пару лет назад мы принимали роботов, похожих на людей, и подделанный нейросетью голос знаменитости за чьи-то смелые фантазии, и вот это уже реальность. Технологии не только двигают вперед промышленность и науку, но и спасают людей, как новая разработка томских ученых.

AdMe.ru постоянно следит за новостями в сфере науки и технологий. Вы только посмотрите, что уже придумано и вот-вот сделает нашу жизнь интереснее и лучше.

1. Стартап хочет купить человеческое лицо для своего робота

Британский стартап Geomiq объявил, что ищет человека с «добрым и дружелюбным лицом» для того, чтобы придать человеческий облик гуманоидному роботу, предназначенному для ухода за пожилыми людьми. Обладатель выбранного лица получит за передачу авторских прав на использование своей внешности около $ 128 тыс., а производство роботов начнется уже в 2020 году.

2. Прозрачный экран cделает вас невидимым

Канадская компания изобрела полупрозрачный материал, который скрывает предметы и людей, находящихся за ним. Он сделан по тому же принципу, что и голографические наклейки, состоит из множества цилиндрических линз и называется «лентикулярный растр» — понятие, известное многим еще со школы. Изобретатели намерены развивать технологию, так что, возможно, в скором времени плащ-невидимка из «Гарри Поттера» станет реальностью.

3. Нейросеть может сгенерировать голос любой знаменитости (вы только послушайте!)

Компания Тимура Бекмамбетова создала искусственный интеллект Vera Voice, который умеет разговаривать голосами известных личностей, например голосом Владимира Путина и Ксении Собчак. Чтобы синтезировать голос человека, нейросеть анализирует многочасовые аудиозаписи его обладателя. Технология может использоваться для поздравлений голосами знаменитостей, рекламных роликов и озвучивания фильмов, сериалов и аудиокниг. Чтобы избежать опасности подделывания телефонных разговоров, авторы разработали программу защиты прав владельцев голоса и отслеживания голосовых клонов.

4. Усовершенствованная «микроволновка» томских ученых спасает отмороженные руки и ноги от ампутации

Сибирские ученые впервые испытали на человеке свою разработку — аппарат, который с помощью СВЧ-излучения лечит обмороженные конечности. 27-летний житель Томска сильно отморозил руки и ноги и согласился на экспериментальное лечение. Исследователи смогли прогреть пострадавшие ткани так, чтобы не повредить клетки и сосуды. Благодаря этому парень избежал ампутации и инвалидности.

5. Появился дешевый и прочный пластик из рыбных отходов, который разлагается за 1 месяц. Из одной трески можно сделать 1 400 пакетов

Британка Люси Хьюз из Сассекского университета изобрела более дешевый и прочный заменитель традиционного пластика — биопластик Marinatex. Этот материал синтезируется из красных водорослей и рыбьей кожи и чешуи, что позволяет решить сразу 2 проблемы: утилизацию отходов рыбного производства и замену неэкологичной упаковки безопасным аналогом, который разлагается в почве за 4-6 недель. Люси утверждает, что массовое производство пакетов, пленки и пищевых контейнеров из биопластика возможно уже через год.

Бонус: орел разорил сибирских орнитологов, которые наблюдают за хищными птицами. Вместе с GPS-датчиком он улетел в Иран и каждый день шлет дорогие СМС

Орел по имени Мин потратил годовой бюджет сибирских орнитологов, которые отслеживают миграции хищных птиц. Мин с прикрепленным к нему GPS-датчиком неожиданно улетел в Иран на зимовку и ежедневно отправляет оттуда СМС стоимостью 7 тыс. рублей. Из-за этого волонтеры начали акцию «Закинь орлу на мобилку» и попросили пользователей сети помочь ученым с оплатой роуминга. Было собрано 300 тыс. рублей, а мобильный оператор согласился простить орлам часть долга.

А какие изобретения и научные достижения вы бы хотели видеть в ближайшем будущем?