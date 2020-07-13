20+ ошеломляющих фактов, которые заставят вас усомниться во всем, что вы знали до этого

Изначально все эмбрионы — девочки. Все человеческие особи мужского или женского пола начинают свое развитие с одной и той же отправной точки. То есть все половые органы плода одинаковы и фенотипически являются женскими.

В недрах нашей планеты скрывается примерно квадриллион тонн алмазов.

Изобретатель банкомата Джон Шепард-Баррон хотел ввести 6-значный ПИН-код, но его жена могла запомнить только 4 цифры.

Туфли на высоком каблуке первыми примерили мужчины. Персидским кавалеристам с их помощью было удобнее располагать ноги в стременах.

С 1 января 2021 года на Гавайских островах официально запрещается использование солнцезащитных кремов с оксибензоном и октиноксатом в составе, так как эти вещества наносят ущерб кораллам.

Характерный звук светового меча из «Звездных войн» был создан Беном Бёрттом благодаря объединению звука работающего кинопроектора и шума, который издает старый телевизор.

В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет для самообороны космонавтов.

Основной источник кислорода на Земле — океан. Фитопланктон и водоросли вырабатывают больше половины всего кислорода, содержащегося в атмосфере.