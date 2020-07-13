20+ ошеломляющих фактов, которые заставят вас усомниться во всем, что вы знали до этого
А вы знали, что холестерин помогает мозгу обучаться и запоминать новую информацию? Или что мозг взрослого человека все еще способен создавать новые нейроны? Так давайте поможем ему и напитаем новой крутой информацией. А приятным бонусом для человечества является то, что наш объем памяти считается практически неограниченным.
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Изначально все эмбрионы — девочки. Все человеческие особи мужского или женского пола начинают свое развитие с одной и той же отправной точки. То есть все половые органы плода одинаковы и фенотипически являются женскими.
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В недрах нашей планеты скрывается примерно квадриллион тонн алмазов.
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Изобретатель банкомата Джон Шепард-Баррон хотел ввести 6-значный ПИН-код, но его жена могла запомнить только 4 цифры.
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Туфли на высоком каблуке первыми примерили мужчины. Персидским кавалеристам с их помощью было удобнее располагать ноги в стременах.
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С 1 января 2021 года на Гавайских островах официально запрещается использование солнцезащитных кремов с оксибензоном и октиноксатом в составе, так как эти вещества наносят ущерб кораллам.
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Характерный звук светового меча из «Звездных войн» был создан Беном Бёрттом благодаря объединению звука работающего кинопроектора и шума, который издает старый телевизор.
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В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет для самообороны космонавтов.
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Основной источник кислорода на Земле — океан. Фитопланктон и водоросли вырабатывают больше половины всего кислорода, содержащегося в атмосфере.
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Толстые лори — единственные известные на данный момент приматы, способные убить человека своим ядом.
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На гантелях в тренажерном зале больше бактерий, чем в унитазе.
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От нападения коров пострадало больше людей, чем от атак акул.
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Плоды кепеля можно использовать как дезодорант. Его приятный аромат, чем-то похожий на фиалковый, долго держится на коже и даже способен менять запах фекалий человека. Жительницы острова Ява используют кепель как противозачаточное средство.
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Самый первый фильм ужасов, «Замок дьявола», вышел на экраны 24 декабря 1896 года в Париже. По сюжету Мефистофель запугивал несчастных посетителей замка. Главные роли сыграли сам режиссер фильма Жорж Мельес его жена Жанна Д’Альси.
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А вы тоже думали, что самый распространенный цвет во Вселенной — это темно-синий? Так вот, нет! Бежевый. Астрономы дали этому оттенку название «космический латте».
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Пингвин может прыгнуть в высоту на 155 см.
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Перья фламинго становятся розово-оранжевыми благодаря тому же веществу, которое делает оранжевой морковь, — каротиноиду.
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Статуя Свободы — француженка. Франция подарила ее Америке в знак дружбы народов в годы американской революции.
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Самый дорогой драгоценный камень — красный бриллиант стоимостью $ 1 000 000 за карат. Сейчас их в мире менее 30 штук. Самый дорогой из них, знаменитый 5.11 ct Moussaieff Red Diamond, приобрели в 2011 году за $ 8 млн.
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На Вашингтонском кафедральном соборе красуется голова Дарта Вейдера из «Звездных войн».
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Звуки льющейся из крана холодной и горячей воды неодинаковы. Послушать можно здесь.
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В Эдинбургском университете есть Кафедра парапсихологии имени Артура Кёстлера. На ней изучают и преподают все, что связано с мистикой.
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На самом деле цвет листьев на деревьях такой, каким мы его видим осенью. Хлорофилл, который окрашивает лист в зеленый цвет, разрушается, и становится виден истинный цвет листика.
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Сложно поверить, но люди с голубыми глазами появились на нашей планете позже, чем возникло гончарное ремесло. Ген, отвечающий за светлый оттенок глаз, появился 10 тыс. лет назад, а первая керамическая статуэтка была изготовлена примерно 29–25 тыс. лет до н. э.
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Оранда — искусственно выведенная рыбка с удивительным наростом на голове.
Признавайтесь, вы тоже были шокированы некоторыми фактами?