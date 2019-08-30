24 макрофотографии, которые доказывают, что ваше тело — это целый космос

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Обычный человек не может чувствовать все процессы, которые происходят в его теле. Однако клетки иммунитета каждую минуту ведут борьбу с вирусами, сердце исправно качает кровь, а в мозгу образуются новые нейронные связи. Благодаря изобретению мощных электронных микроскопов ученые смогли открыть самые сокровенные тайны нашего тела. И теперь вы тоже о них узнаете.

AdMe.ru внимательно изучил работы фотографов и исследователей, которые занимаются макро- и микросъемкой. Эти снимки позволяют взглянуть на наш организм с неожиданного ракурса.

1. Вирус свиного гриппа атакует клетку человека

2. Разрушение зубной эмали при 1 200-кратном увеличении

3. Так потеют ладони, когда вы волнуетесь

When you remember those exciting weekend plans... #FridayFeelinghttps://t.co/QErWtW6zlE



Video credit: Tsutomu Tomita pic.twitter.com/fyooog4Imc — Nikon Small World (@NikonSmallWorld) August 16, 2019

4. Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку

5. Клетки человеческого мозга

In honor of this week being #BrainInjuryAwarenessWeek, here's a stunning photo of human brain cells. Protect your brains! There's important stuff up there.https://t.co/V5tfBPYoko



Cred: Dr. Gist F. Croft and team pic.twitter.com/vCah4xwPiQ — Nikon Small World (@NikonSmallWorld) May 21, 2019

6. Крошечный порез пальца под электронным микроскопом выглядит так

7. А так происходит процесс заживления: фибриновая сетка покрывает место травмы

8. Эмбриональная стволовая клетка на острие иглы. Это единственная клетка в организме человека, которая способна к самообновлению

9. Зерна пыльцы, которые вызывают сенную лихорадку и аллергический ринит

10. Гетерохромия — неравномерное окрашивание радужной оболочки глаза

Submissions for the 2019 Small World competitions are due in 1 week! We're keeping our eyes peeled for your entries. https://t.co/jBYq2cQCII



Submissions: https://t.co/kMCKUR8zLE



Cred: Teresa Zgoda pic.twitter.com/9XgmNpbNvz — Nikon Small World (@NikonSmallWorld) April 23, 2019

11. Палочка Escherichia coli, которая живет в кишечнике человека

Большинство штаммов кишечной палочки не приносит вреда здоровью человека. Наоборот, они выполняют массу важных функций: тренируют наш иммунитет, ведут борьбу с вредными бактериями, помогают вырабатывать витамины и поддерживают процесс пищеварения.

12. Бактериофаги Т4 «высаживаются» на поверхность вредоносной бактерии

Бактериофаг — вирус, который избирательно поражает бактериальные клетки.

13. Волосяной фолликул

14. T-лимфоциты атакуют раковые клетки

15. Сердечная мышца. На протяжении 66 лет она совершает 2,5 млрд сокращений

16. Частицы микропластика, которые остаются на коже после применения косметического скраба

Микрогранулы пластика, которые содержатся в шампунях, гелях для душа и другой косметике, — это серьезная угроза экологии. Невидимые глазу отходы попадают в Мировой океан и отравляют там все живое.

17. Мельчайшие сосуды, которые пронизывают лимфатические узлы

18. Адипоцит — клетка, из которой состоит жировая ткань

19. Образование новых нейронных связей. Так выглядят ваши мысли

20. Макрофаг — клетка-пожиратель. Макрофаги захватывают и поедают бактерии, остатки разрушенных клеток и чужеродные организму частицы

21. Стволовые клетки, выращенные в лаборатории

22. Секущиеся волосы

23. Сравнение языка человека и кошки. На языке человека есть 5 типов сосочков для распознавания вкуса, а у кошки только 2

24. Отпечаток руки на агар-агаре. На ладонях мы носим примерно 5 тыс. видов разных бактерий