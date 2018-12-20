20+ фото от людей, которые смогли бы сделать интересными даже школьные учебники

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Когда окончил школу, университет и освоил нужные навыки на работе, кажется, куда уж дальше учиться. Но есть люди, которые не останавливаются ни на секунду и исследуют наш мир в мелочах и глобальных вопросах. Кто-то с тепловизором оценивает температуру кота и жареной картошки прямо у себя дома, кто-то изучает пчел с помощью электронного микроскопа, а кто-то даже умудряется найти лягушку, которая проглотила светлячка.

Мы в AdMe.ru и сами с упоением следили за каждой находкой этих пользователей сети.

Слизевики (грибоподобные организмы) в поисках еды

Человек попробовал чихнуть, закрыв нос и рот. Из-за этого у него образовалась дыра в глотке

Скафандр космонавта изнутри

Пыльца на пчеле под мощным электронным микроскопом

А так выглядит ее жало

Шерстинки меха белого медведя: полые внутри и заполнены воздухом для большей теплоизоляции

Реакция ртути и алюминия

Это не камень из космоса, а огромный кристалл соли

Показатели GPS-трекеров, которые доказывают, как волки из 6 разных стай избегают друг друга

У кашалота есть особый орган — спермацетовый мешок, который лежит на своего рода кроватке из костей черепа. Мешок становится жидким, облегчая киту всплытие, а при нырянии, наоборот, затвердевает

Привычная всем карта мира и реальные размеры стран в уменьшенном масштабе в соотношении друг с другом

Внутри меча в скульптуре «Родина-мать зовет!»

Атомно-силовой микроскоп позволяет увидеть структуру органических соединений так, как рисуют в учебниках

Интерактивная топографическая карта в ящике с песком

Известковый налет в трубе водоснабжения

Похоже на отколовшийся кусок скалы, но на самом деле это снежинка под электронным микроскопом

А вы когда-нибудь видели, как передвигаются моллюски?

Это не лист в воде, это моллюск Elysia chlorotica, первое в мире животное, известное ученым, способное к фотосинтезу, как растения

Лягушка проглотила светлячка

Кажется, что дровосек просто сделал паузу, а на самом деле это работа бобра

Бонус: когда купил тепловизор

«Это кот».

«Недавно пожаренная картошка».

«Моя нога».

«Приоткрытое окно».

«Человек с горячим чаем».

«Человек посидел минуту на диване и ушел».