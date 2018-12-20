20+ фото от людей, которые смогли бы сделать интересными даже школьные учебники
Когда окончил школу, университет и освоил нужные навыки на работе, кажется, куда уж дальше учиться. Но есть люди, которые не останавливаются ни на секунду и исследуют наш мир в мелочах и глобальных вопросах. Кто-то с тепловизором оценивает температуру кота и жареной картошки прямо у себя дома, кто-то изучает пчел с помощью электронного микроскопа, а кто-то даже умудряется найти лягушку, которая проглотила светлячка.
Мы в AdMe.ru и сами с упоением следили за каждой находкой этих пользователей сети.
Слизевики (грибоподобные организмы) в поисках еды
Человек попробовал чихнуть, закрыв нос и рот. Из-за этого у него образовалась дыра в глотке
Скафандр космонавта изнутри
Пыльца на пчеле под мощным электронным микроскопом
А так выглядит ее жало
Шерстинки меха белого медведя: полые внутри и заполнены воздухом для большей теплоизоляции
Реакция ртути и алюминия
Это не камень из космоса, а огромный кристалл соли
Показатели GPS-трекеров, которые доказывают, как волки из 6 разных стай избегают друг друга
У кашалота есть особый орган — спермацетовый мешок, который лежит на своего рода кроватке из костей черепа. Мешок становится жидким, облегчая киту всплытие, а при нырянии, наоборот, затвердевает
Привычная всем карта мира и реальные размеры стран в уменьшенном масштабе в соотношении друг с другом
Внутри меча в скульптуре «Родина-мать зовет!»
Атомно-силовой микроскоп позволяет увидеть структуру органических соединений так, как рисуют в учебниках
Интерактивная топографическая карта в ящике с песком
Известковый налет в трубе водоснабжения
Похоже на отколовшийся кусок скалы, но на самом деле это снежинка под электронным микроскопом
А вы когда-нибудь видели, как передвигаются моллюски?
Это не лист в воде, это моллюск Elysia chlorotica, первое в мире животное, известное ученым, способное к фотосинтезу, как растения
Лягушка проглотила светлячка
Кажется, что дровосек просто сделал паузу, а на самом деле это работа бобра
Бонус: когда купил тепловизор
«Это кот».
«Недавно пожаренная картошка».
«Моя нога».
«Приоткрытое окно».
«Человек с горячим чаем».
«Человек посидел минуту на диване и ушел».
А какие подобные впечатляющие факты вам попадались в последнее время?
Фото на превью Yang W / BMJ Case Report, pixabay.com