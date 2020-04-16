20+ безумных фактов о нашем мире для тех, кто думает, что потерял способность удивляться

Близнецы могут быть одновременно и однояйцевыми, и разнояйцевыми. Такой случай — 2-й в истории медицины — был зарегистрирован в Австралии в 2019 году. Мальчик и девочка имеют одинаковый набор генов от матери, а вот по линии отца они идентичны лишь на 78 %. Врачи объясняют этот феномен так: 2 сперматозоида оплодотворяют одну и ту же яйцеклетку, которая разделяется и образует 2 эмбриона.

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Существует знак препинания, предназначенный для обозначения иронии. Он выглядит как зеркальное отражение обычного вопросительного знака.

Ученые обнаружили акул, живущих в жерле подводного вулкана. К сожалению, изучить их пока невозможно, потому что при погружении к их месту обитания человек получит термические и химические ожоги.

Популярное мнение о том, что противоположности притягиваются на самом деле миф. Психологи считают, что люди выбирают себе в партнеры тех, кто имеет схожие с ними взгляды и принципы.