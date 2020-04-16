20+ безумных фактов о нашем мире для тех, кто думает, что потерял способность удивляться
Исидор Севильский, живший 14 столетий назад, считается основателем средневекового энциклопедизма. Его труд «Этимологии» из 448 глав, занявший 2 десятка томов, собрал все знания о мире, известные на тот момент, и стал самым популярным сборником в европейских библиотеках. С тех пор объем накопленных знаний увеличился настолько, что распечатка только англоязычной «Википедии» заняла бы 2 674 тома. Впрочем, даже главной энциклопедии мира известно не все.
AdMe.ru вновь погрузился в океан знаний, чтобы отыскать среди них настоящие жемчужины.
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Близнецы могут быть одновременно и однояйцевыми, и разнояйцевыми. Такой случай — 2-й в истории медицины — был зарегистрирован в Австралии в 2019 году. Мальчик и девочка имеют одинаковый набор генов от матери, а вот по линии отца они идентичны лишь на 78 %. Врачи объясняют этот феномен так: 2 сперматозоида оплодотворяют одну и ту же яйцеклетку, которая разделяется и образует 2 эмбриона.
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Вес самого маленького недоношенного ребенка, которого врачам удалось спасти, составлял 244 г. Девочка по имени Сэйби появилась на свет в результате кесарева сечения на 24-й неделе беременности.
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Существует знак препинания, предназначенный для обозначения иронии. Он выглядит как зеркальное отражение обычного вопросительного знака.
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Ученые обнаружили акул, живущих в жерле подводного вулкана. К сожалению, изучить их пока невозможно, потому что при погружении к их месту обитания человек получит термические и химические ожоги.
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Популярное мнение о том, что противоположности притягиваются на самом деле миф. Психологи считают, что люди выбирают себе в партнеры тех, кто имеет схожие с ними взгляды и принципы.
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Арктика и Антарктика буквально означает «медведь» и «напротив медведя».
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Оберточная ярость — так называется чувство, которое возникает у каждого, кто хоть раз пытался вскрыть неподдающуюся упаковку.
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Самцы летучих мышей поют любовные песни, призванные привлечь внимание потенциальных партнерш.
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Талисманы на самом деле работают. Исследование показало, что люди, которые верят в их силу, показывают лучшие результаты, чем их несуеверные соперники. Однако никакой мистики здесь нет: вера в могущество «волшебных» предметов действует примерно так же, как плацебо.
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В Швеции каждый донор получает оповещение, если его кровь была перелита какому-либо пациенту.
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Кошки приносят добычу «своему» человеку, поскольку считают его членом своей семьи, а точнее, кем-то вроде котенка, который не способен сам раздобыть себе пищу.
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Разглядывание фотографий любимых людей может снижать физическую боль на 40 %.
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Эйфелева башня должна была быть построена не в Париже, а в Барселоне. Однако тогдашний мэр испанского города счел, что она будет «бельмом на глазу», и Гюставу Эйфелю было отказано в строительстве.
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Мы вскидываем брови, чтобы привлечь внимание другого человека.
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Балет «Щелкунчик» основан не на одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, а на ее вольном переложении, сделанном Александром Дюма.
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Эффект красных глаз на фотографиях получается из-за того, что наши глаза не успевают отреагировать на вспышку и камера запечатлевает свет, отраженный от сетчатки, покрытой сеткой кровеносных сосудов.
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Эрно Рубик, изобретатель знаменитой головоломки, долгое время сам не мог собрать кубик.
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Миндалины после их удаления могут вырастать снова, если во время операции врач оставит часть их ткани.
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Мы живем в эпоху 6-го по счету массового вымирания видов, которое, по мнению ученых, является одним из самых крупных за всю историю Земли. Его виновником считается суперэффективный хищник — человек.
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«Мона Лиза», которая экспонируется в Лувре, возможно, на самом деле не оригинал картины. По мнению искусствоведов, 1-я версия самого знаменитого полотна в мире — так называемая «Айзелуортская Мона Лиза», написанная несколькими годами ранее, — хранится в частной коллекции в Швейцарии.
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Апельсин — это гибрид мандарина и помело. С лимоном еще сложнее, поскольку его предками были цитрон и апельсин, так что можно сказать, что этот кислый цитрус — одновременно мандарин, помело и цитрон.
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Facebook однажды вынужден был отказаться от созданных им чат-ботов, после того как те стали общаться между собой на придуманном ими же языке.
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75 % мирового продовольствия производится всего из 12 видов растений и 5 видов животных.
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В самом тихом месте на Земле настолько тихо, что человек может слышать звук, который издают его собственные кости при движении. Полная тишина негативно воздействует на человека: опыты показали, что никто не может находиться в этой комнате дольше 45 минут.
Удалось ли нам по-настоящему вас удивить? Или вы ждете от нас еще более невероятных фактов?
Фото на превью Depositphotos