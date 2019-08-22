19 загадочных вещей, которые происходят в женском организме ежемесячно, а мы и не знаем об этом

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В организме женщины в разных количествах производятся гормоны эстроген и прогестерон. Именно они ответственны за высыпания на коже, дурное настроение и боль при месячных. Из-за них даже наш мозг каждый месяц немного увеличивается, а потом уменьшается.

AdMe.ru изучил научные исследования и теперь готов поделиться с вами информацией о том, в какой день цикла женщинам стоит ходить на свидания, а когда имеет смысл попросить у начальника повышение.

1-5-й дни: кровь может идти откуда угодно

Отсчет цикла начинается с 1-го дня месячных. Матка в это время избавляется от неоплодотворенной яйцеклетки, а в организме вырабатывается огромное количество гормона простогландина, которому мы обязаны тянущими болями в животе и пояснице.

У некоторых женщин открываются носовые кровотечения, лопаются капилляры в глазах или сочатся кровью свежие ранки. Это называется викарной, или дополнительной, менструацией. Вообще считается, что на теле нет такого места, из которого не могли бы идти месячные . Как правило, это происходит потому, что артериальное давление в организме поднимается выше нормы — капилляры разбухают и разрываются.

. Как правило, это происходит потому, что артериальное давление в организме поднимается выше нормы — капилляры разбухают и разрываются. Исчезают прыщики и заметно уменьшается жирность кожи. Параллельно появляется не очень приятный эффект: кожа становится крайне чувствительной.

В начале цикла эстрогена в крови мало, поэтому многие женщины ощущают нехватку энергии и устают больше и быстрее обычного.

В выделениях могут появляться сгустки крови (результат свертывания) — так организм пытается защититься от излишнего кровотечения.

Ближе к концу месячных старая кровь, которая накопилась в матке, окисляется и меняет цвет: из ярко-красного становится темно-коричневого оттенка.

6-13-й дни: лучшее время для общения с людьми

Уровень эстрогена повышается — женщина чувствует прилив сил и активности.

Становится проще общаться с другими людьми и улучшается ориентация в пространстве. Также считается, что сразу после менструации женщины наиболее эмпатичны и могут остро чувствовать, какие эмоции испытывают окружающие.

и улучшается ориентация в пространстве. Также считается, что сразу после менструации женщины наиболее эмпатичны и могут остро чувствовать, какие эмоции испытывают окружающие. В яичниках в эти дни развивается новая яйцеклетка, а организм начинает готовиться к возможному зачатию.

14-15-й дни: в это время женщина наиболее красива

Яйцеклетка созрела и движется к матке в ожидании оплодотворения. Процесс длится не больше 2 дней, а уровень эстрогена в это время находится на пике.

Женщина становится особенно красивой : кожа гладкая, матовая, бархатистая. Параллельно с этим и либидо достигает максимума.

: кожа гладкая, матовая, бархатистая. Параллельно с этим и либидо достигает максимума. Из-за высокой концентрации эстрогена улучшается так называемая процедурная память, когда человек совершает действие на основе прошлого опыта, но сам этого не осознает. Как итог многие действия выполняются на автомате.

Процедурная память работает и в обратном направлении: все, что вы будете делать во время овуляции, отложится на подкорке. Поэтому это время считается одним из лучших для отработки каких-то навыков, например езды на автомобиле или изучения языков.

Эстроген активно влияет на гиппокамп, который участвует в хранении воспоминаний. Именно этот участок мозга каждый месяц увеличивается в размерах .

. Гормоны действуют и на миндалевидное тело в мозгу, которое отвечает за обработку эмоций, прежде всего страха. Когда концентрация эстрогена в крови достигает высшей точки, женщина принимает лучшие решения в критических ситуациях.

16-28-й дни: все процессы в организме замедляются

Яйцеклетка покинула фолликул, и на ее месте образовалось желтое тело — это временная железа, которая выделяет прогестерон. Из-за этого гормона все процессы в организме замедляются. У многих женщин возникают отеки . Возможно повление небольших гнойничков из-за того, что кожа становится все более жирной. Чем ближе к 1-му дню цикла, тем ярче будут проявляться эти признаки.

. Возможно повление небольших гнойничков из-за того, что кожа становится все более жирной. Чем ближе к 1-му дню цикла, тем ярче будут проявляться эти признаки. Либидо снижается, и во всей красе показывает себя предменструальный синдром. Грудь становится более чувствительной.

Уровень эстрогена понемногу падает и к концу цикла достигает минимума. Этот гормон помогает справляться со страхом, поэтому нередко в предменструальный и менструальный периоды повышается тревожность. Вообще, из-за гормональной «игры» перед месячными может быть сложнее контролировать любые эмоции.

Если оплодотворения не происходит, желтое тело разрушается и начинается новый цикл.