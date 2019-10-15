19 фото природы, которые не стыдно добавить в школьные учебники
Казалось бы, мы еще со школы знаем практически все базовые факты об окружающем мире и нас вряд ли можно чем-то удивить. Но стоит только увидеть крапиву в многократном увеличении, капли дождя в режиме slow motion и жирафа-альбиноса, как понимаешь, сколько еще неизведанного можно обнаружить, даже не имея профильного образования.
Мы в AdMe.ru решили показать удивительные изюминки природы, которыми поделились обычные пользователи сети.
Ворсинки крапивы при многократном увеличении, которые показывают, почему она жжется
Жираф-альбинос из Кении
Лиса с неполным меланизмом, из-за которого часть ее шерсти черная, а часть — привычно рыжего цвета
Яйца зеленого древесного щитника похожи на смайлики
Так выглядят новорожденные ежики
Разница между полетным и покровным перьями птицы
Ствол дуба служит домом для белой сосны. Оба дерева живы и существуют так уже больше 100 лет
Муравьи стоят по бокам и показывают остальным, куда нужно двигаться
«Только посмотрите на мой синий кактус»
Один из самых маленьких позвоночных в мире — хамелеон Мадагаскара
«Розовый кузнечик, которого я увидел в Огайо»
Эти гроздья винограда выросли в... большую гроздь винограда
«Мой суккулент очень необычно зацвел»
Так выглядит дождь при замедленной съемке
Детеныши хорька похожи на пушистые желейные конфетки
«Малыш колибри по сравнению с моей рукой»
«Я нашел экзоскелет кузнечика»
Снесли неиспользуемый дымоход и обнаружили скопление гнезд приблизительно 25 поколений птиц
Эти 2 бактерии, кажется, нашли друг друга
А какие чудеса природы вы подмечали в повседневной жизни?