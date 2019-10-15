19 фото природы, которые не стыдно добавить в школьные учебники

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Казалось бы, мы еще со школы знаем практически все базовые факты об окружающем мире и нас вряд ли можно чем-то удивить. Но стоит только увидеть крапиву в многократном увеличении, капли дождя в режиме slow motion и жирафа-альбиноса, как понимаешь, сколько еще неизведанного можно обнаружить, даже не имея профильного образования.

Мы в AdMe.ru решили показать удивительные изюминки природы, которыми поделились обычные пользователи сети.

Ворсинки крапивы при многократном увеличении, которые показывают, почему она жжется

Жираф-альбинос из Кении

Лиса с неполным меланизмом, из-за которого часть ее шерсти черная, а часть — привычно рыжего цвета

Яйца зеленого древесного щитника похожи на смайлики

Так выглядят новорожденные ежики

Разница между полетным и покровным перьями птицы

Ствол дуба служит домом для белой сосны. Оба дерева живы и существуют так уже больше 100 лет

Муравьи стоят по бокам и показывают остальным, куда нужно двигаться

«Только посмотрите на мой синий кактус»

Один из самых маленьких позвоночных в мире — хамелеон Мадагаскара

«Розовый кузнечик, которого я увидел в Огайо»

Эти гроздья винограда выросли в... большую гроздь винограда

«Мой суккулент очень необычно зацвел»

Так выглядит дождь при замедленной съемке

Детеныши хорька похожи на пушистые желейные конфетки

«Малыш колибри по сравнению с моей рукой»

«Я нашел экзоскелет кузнечика»

Снесли неиспользуемый дымоход и обнаружили скопление гнезд приблизительно 25 поколений птиц

Эти 2 бактерии, кажется, нашли друг друга