18 загадочных находок, уровень странности которых превышает все допустимые нормы

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Нередко люди находят непонятные вещи и совершенно не могут понять, для чего они предназначены. Однако в интернете всегда найдутся эксперты, которые справятся с этой сложной задачей и помогут определить назначение даже самых необычных предметов. Именно этим занимаются участники сообщества на сайте Reddit с говорящим названием «Что это за штука?».

Мы в AdMe.ru нашли 18 примеров незаурядных находок, чью истинную функцию трудно угадать с первого взгляда.

«Обнаружил, когда выкапывал 100-летнюю уборную в Южной Калифорнии. Есть идеи о том, что это?»

Ответ: так выглядели первые электрические щетки.

«Мой дедушка выкопал это в Ливерпуле. Возможно, это боеприпас времен Второй мировой войны, но он необычно украшен. Что это?»

Ответ: это называется тренч-арт, или окопное искусство. Тренч-арт — процесс изготовления военнослужащими различных вещей из подручных материалов, чаще всего из остатков боеприпасов и поврежденной в бою техники.

«Нашел это на стене дома, построенного в начале 1900-х годов»

Ответ: это 100-летний эквивалент современной панели автоматического выключателя.

«Я резал арбуз и удивился, когда увидел в нем эти твердые стержни»

Ответ: вероятно, из-за засухи фрукты испортились внутри. Лучше не ешьте. Это, в принципе, съедобно, но, скорее всего, не очень вкусно.

«Я нашел свинцовые кубики в реке в Великобритании. 125 г каждый»

Ответ: так выглядит индийский магический квадрат. Это особая таблица, заполненная различными числами таким образом, что их сумма в каждой строке, каждом столбце и на обеих диагоналях одинакова.

«Эта штука лежала рядом с заброшенной шахтой»

Ответ: это компонент котла для выхлопных газов, который используется для утилизации отработанного тепла на теплоходах.

«Странная дверь, которую я увидел на побережье в Биаррице, Франция»

Ответ: это не дверь, а приливные ворота, которые помогают предотвратить обратный поток воды из океана в городскую ливневую систему.

«Нашел на берегу озера Эри. Я жил у озера всю свою жизнь и никогда не видел ничего подобного»

Ответ: это глоточные челюсти рыбы. Эти зубы можно увидеть только при снятии крышки жабр.

«Обнаружил это в лесу»

Ответ: это паровой котел. Возможно, от двигателя поезда или, более вероятно, из здания, используемого для отопления или производства энергии для добычи полезных ископаемых.

«Куплено несколько десятилетий назад. Никогда не знал, что это такое»

Ответ: так выглядели старые резисторы, изготовленные для использования в качестве мер электрического сопротивления.

«Я нашел это в ящике в моем офисе в институте морской биологии. Очень похоже на яйцо, но это не оно»

Ответ: скорее всего, это макетное яйцо чайки. Такой штукой подменяет настоящее яйцо, чтобы птица спокойно сидела на нем весь сезон и не откладывала новое. Этот прием помогает сократить популяцию. Кроме того, чайки становятся очень агрессивными, когда у них есть птенцы, но остаются спокойными и тихими, когда высиживают яйца.

«Пришло в сумке с горшками и кухонной утварью»

Ответ: направляющая ножа для разрезания торта.

«Нашел это в своем багаже ​​после перелета»

Ответ: это ручной сканер взрывчатых веществ. Через специальный фильтр насосом всасывается воздух от рук и одежды, и сканер анализирует воздух на следы чего-нибудь незаконного.

«Что это за черный шнур в моем банане?»

Ответ: кажется, это банановые семена.

«Нашел это на чердаке»

Ответ: это приспособление для собирания ягод.

«Странный инструмент, который я нашел, убираясь в кладовой дедушки»

Ответ: это японский рашпиль — напильник с крупной насечкой, используется для обработки мягких материалов.

«Нашел их в консервах для приготовления спагетти»

Ответ: не ешьте, вполне возможно, это горох розария, им можно серьезно отравиться.

А вы когда-нибудь находили нечто столь же обескураживающее?