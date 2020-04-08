18 деталей образа, которые могут совершенно незаметно прибавить нам десяток лет

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Как сказал английский драматург Мортимер Коллинз, «женщине столько лет, на сколько она выглядит». И с этим наблюдением трудно не согласиться. Тем более что одежда, аксессуары и косметика обладают волшебным свойством, работающим в обе стороны: они способны как мгновенно омолодить, так и накинуть десяток лет.

Мы в AdMe.ru считаем, что никогда не поздно найти свой стиль, а эксперименты с имиджем помогают учиться на собственных ошибках. В нашей сегодняшней подборке — детали образа, которые обладают старящим эффектом.

1. Черные стрелки

У стрелок есть хорошее свойство: они способны визуально вытянуть форму глаз. Но для этой цели лучше использовать тонкий коричневый или темно-серый карандаш. Широкие черные стрелки, нарисованные подводкой, зрительно уменьшают глаза, подчеркивают морщины. Чтобы придать взгляду выразительность, достаточно тонкой черной линии подводки по верхней линии роста ресниц.

2. Желтое золото

Цвет золота нужно тщательно подбирать под тон кожи: если она бледная или красноватая, лучше отказаться от ярко-желтого оттенка. А наличие дополнительных «украшательств» в виде камней и стразов делает образ чересчур перегруженным и броским. Лучше выбрать тонкую серебряную цепочку, которая подойдет под любой наряд и придаст образу нежности и утонченности.

3. Большие шляпы

Летние шляпы с широкими полями будут к лицу очень ограниченному числу женщин с идеально овальными лицами. Но такой аксессуар в любом случае визуально делает кожу тусклой, а иногда сильно искажает пропорции тела, особенно если у вас невысокий рост. Лучше отдать предпочтение таким моделям, как федора и канотье, которые идеально впишутся в любой образ для жаркой погоды.

4. Тени под цвет глаз

Стремление использовать тени для век, идеально совпадающие по цвету с вашими глазами, может сыграть с образом злую шутку: выразительного взгляда не получится, и все сольется в сплошное однотонное пятно. В макияже важно делать акценты, поэтому, чтобы создать выразительный образ, лучше подбирать контрастные оттенки теней. Например, к голубым глазам подойдут коричневые тона, к зеленым — фиолетовые, к карим — синие.

5. Яркий «металлический» лак

Безусловно, яркий лак с металлическим эффектом привлечет внимание к ногтям. Но, помимо этого, он мгновенно подчеркнет даже мельчайшие недостатки кожи рук. Поэтому лучше сделать выбор в пользу матовых вариантов спокойных оттенков или же сдержанного серебристого металлика.

6. Небрежная укладка

Хотя современная мода держит курс на естественность, нарочито небрежная прическа может придать волосам неухоженный вид и визуально состарить лицо. Практически ни с одним типом лица такой «ветер в волосах» не сочетается. К тому же подобные укладки требуют использования большого количества лака и других фиксирующих средств, что не лучшим образом сказывается на состоянии и внешнем виде волос. Лучше сделать легкую укладку с естественными крупными локонами, используя плойку, перед этим позаботившись об увлажнении волос.

7. Тени, нанесенные на все веко, и кремовые тени

Тени, нанесенные буквально до бровей, особенно темные или яркие, делают взгляд усталым и мрачным и неминуемо прибавляют несколько лет. Для пространства под бровью, а также внутреннего уголка глаза рекомендуется использовать светлые тени или хайлайтер. У кремовых теней много плюсов: они не требуют специальной базы, легко наносятся, придают взгляду загадочное мерцание. Но у этого косметического средства есть досадный недостаток: оно подчеркивает морщины в уголках глаз. Чтобы перестраховаться, используйте сухие пудровые тени. Для большей стойкости кисть можно сбрызнуть термальной водой.

8. Акцент и на глаза, и на губы

Стремясь подчеркнуть все и сразу, можно добиться плачевного эффекта: макияж, включающий в себя чрезмерно яркие глаза и губы, будет смотреться топорно и совсем не освежит лицо. Лучше подчеркнуть в своем образе что-то одно.

9. Высокая прическа

Многие женщины любят высокие прически: они удобны и помогают продемонстрировать красивую линию шеи. Но время не стоит на месте, и сегодня такой вариант, долгое время считавшийся классическим, смотрится старомодно. Более подходящая прическа для тех, кто хочет эффектно убрать волосы, — низкий хвост.

10. Бижутерия в подростковом стиле

Недорогие украшения причудливой формы отлично дополнят кокетливый образ студентки. Но если экзамены и сессии давно остались для вас в прошлом, такие аксессуары, напоминающие игрушки, в один миг превратят вас в даму неопределенных лет, которая решила вспомнить молодость. Лучше выбрать лаконичные украшения из благородных металлов.

11. Полупрозрачная одежда и одежда из гипюра

Такие неоднозначные вещи мало кому идут и мгновенно подчеркивают все возрастные изменения кожи. Гипюр — очень капризная ткань, и соответствующие изделия плохо держат форму и сильно искажают пропорции. Даже юная девушка может превратиться в нем в «даму в летах». Достойной альтернативой может стать сетчатое платье с цветочным принтом. Чтобы придать образу нотку хулиганства, можно дополнить его грубыми ботинками. Если хочется привнести в образ игривости, можно выбрать белую блузку или рубашку актуального кроя и немного открыть область декольте.

12. Очки с прозрачной оправой либо без оправы

Хотя очки с прозрачной оправой отлично сочетаются с любым стилем одежды и смотрятся неброско, они предательски подчеркивают каждую морщинку на лице. Чтобы выглядеть молодо и свежо, лучше выбирать очки с широкими круглыми стеклами.

13. Массивные серьги

Крупные серьги-кольца, которые когда-то были на пике популярности, сегодня выглядят уже немного архаично. К тому же они визуально утяжеляют лицо. Стоит избегать таких броских акцентов и выбрать лаконичные серьги-гвоздики, которые гармонично впишутся в любой образ.

14. Тени в тон к одежде

Идеальное сочетание макияжа с одеждой по цвету смотрится очень нарочито. Чтобы не накинуть себе 5, а то и 10 лет, лучше подбирать контрастные оттенки, а яркую одежду сочетать с тенями нейтральных цветов.

15. Челка, разделенная на две стороны

Некоторые женщины выбирают такой тип челки, считая, что она придает внешности молодости и задора. На самом же деле подобная стрижка заметно утяжеляет лицо, особенно округлое.

16. Завивка «гофре»

Гофрированные пряди были очень популярны в 00-е, но сегодня такая прическа — один из лидеров антитрендов. Вместо устаревшей завивки, которая к тому же может придать образу некоторую инфантильность, стоит поэкспериментировать с аккуратными мелкими кудрями.

17. Черная обувь под любой образ

Очень часто стремление к практичности работает против нас. Надевая одни и те же черные туфли «и в пир, и в мир» и сочетая их со всеми вещами, имеющимися в нашем шкафу, мы, сами того не замечая, «крадем» у себя молодость. Лучше разнообразить свой обувной гардероб моделями телесного цвета, которые визуально удлинят ноги. Также сейчас в моде благородные оттенки, например бордовый и малахитовый.

18. Мелирование

Хотя мода на контрастное мелирование осталась в далеких 00-х, сегодня аналогичные техники окрашивания, такие как балаяж и шатуш, пользуются большой популярностью. Но окрашенные в подобной технике волосы делают кожу тусклой и часто смотрятся неестественно: создается эффект парика. Если хочется экспериментов с цветом волос, можно попробовать контурирование: при нем выбирается краска на тон светлее вашего натурального оттенка, а поверх нее, около лица, делаются блики.

Какие детали вы бы включили в список?