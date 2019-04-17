16 новостей, которые доказывают, что человечество встало на путь исправления

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На планете слишком много людей, которые отчаянно нуждаются в помощи, животных, становящихся жертвами браконьеров, масса экологических проблем, постепенно перерастающих в катастрофы. Мы сами виноваты в происходящем, но похоже, что наступило прогрессивное время, когда безразличных становится все меньше.

AdMe.ru докажет это на примере новостей, глядя на которые хочется верить, что у человечества еще есть шансы.

1. Продуктовый магазин в Канаде остался незапертым в праздничный день, но никто ничего не украл

В День семьи, ежегодно проходящий 18 февраля в Канаде, бо́льшая часть магазинов была закрыта. Но двери Food Basics, как сообщается в городском издании Кингстона, случайно оказались незаперты, а персонала внутри не было. Жители спокойно заходили, брали продукты и просто оставляли деньги на кассе. Никаких убытков торговая точка не понесла.

2. Банды байкеров встали на защиту новозеландских мечетей

После зверского нападения на мечети в Новой Зеландии никто не остался равнодушным. В поддержку мусульман выступили местные байкеры: банды решили охранять мечети во время пятничной молитвы.

3. Подросток из Сандерленда спасла 6 жизней, расклеив на мосту ободряющие записки

«Ты удивительный. Ты храбрый. Ты сильный».

Пэйдж Хантер 18 лет, и она уже спасла несколько жизней, за что была награждена благодарственным сертификатом от главы полиции Нортумбрии. Более 40 записок со словами «вы не одиноки», «ваша жизнь ценна» и другими расклеены по мосту Уэрмута, и они смогли помочь отчаявшимся людям снова найти себя и не кончать жизнь самоубийством. Пользователь Reddit также сообщает, что это не единственный обклеенный мост и реальное число спасенных мы не знаем.

4. Компании по всему миру начинают пробовать четырехдневную рабочую неделю

В борьбе со стрессами и выгораниями компании начинают пробовать 32-часовую рабочую неделю вместо 40-часовой. Их представители отмечают, что наблюдается вовлеченность персонала, растут производительность и мотивация. Британский конгресс тред-юнионов уже настаивает, чтобы вся страна перешла на такой режим.

5. Компании Seven Bro7hers и Kellogg’s начали варить пиво из пищевых отходов

Производитель сухих завтраков Kellogg’s в качестве вклада в защиту окружающей среды решил использовать бракованные кукурузные хлопья для варки пива. Объединив усилия с пивоварней Seven Bro7hers, они уже сварили несколько партий.

6. Женщина забронировала номера для бездомных, чтобы они не замерзли во время полярного вихря

Кэндис Пэин разместила информацию об этом в социальных сетях, и вскоре ей начали приходить пожертвования. Общими усилиями неравнодушные спасли около 80 бездомных. Вихрь унес 22 жизни, но мог и гораздо больше, если бы не эти люди.

7. Компания SaltWater Brawery начала выпускать кольца для упаковок, которые кормят животных, а не убивают их

Пластиковые кольца на упаковках могут стать огромной проблемой для животного, которому не посчастливилось с ними столкнуться. На замену им компания придумала съедобные. Их изготавливают из ячменя и пшеницы. Подобные технологии начали использовать и другие производители, например Corona и E6PR.

8. Калифорнийским зоомагазинам разрешили продавать животных только из приютов

Закон о защите животных коснулся кошек, собак и кроликов: теперь зоомагазины обязаны предоставлять документы, в которых указаны сведения об их происхождении. Если животные не из приютов или некоммерческих спасательных организаций, то владельцам грозит штраф. Также по всей стране вводятся программы обучения животных трюкам, которые сделают их более привлекательными для потенциальных хозяев.

9. LEGO начала выпускать игрушки из сахарного тростника

Датская компания планирует к 2030 году бо́льшую часть своей продукции производить экологически чистой. Первые шаги сделаны: игрушки LEGO из сахарного тростника уже сегодня можно найти на прилавках магазинов.

10. Супружеская пара собрала в фейсбуке $ 15 млн для разлученных семей мигрантов

Шарлотта и Дейв Уилнер из Сан-Франциско увидели фотографии детей, плачущих на границе. Сначала они решили собрать $ 1 500 и освободить из тюрьмы для мигрантов хотя бы 1 семью, чтобы она могла воссоединиться со своими детьми. Удивительно, но за неделю паре удалось в 10 тыс. раз превысить эту сумму. Пожертвования сделали более 400 тыс. человек, в том числе и Марк Цукерберг.

11. В Кении уровень браконьерства снизился на 85 % для носорогов и на 78 % для слонов

Министр туризма и дикой природы Кении объявил о введении смертной казни для браконьеров, что резко снизило количество желающих поохотиться за ценными костями диких животных. Это большой шаг, но естественный прирост популяций видов до сих пор не покрывает количество смертей от рук браконьеров. Также в Кении недавно был замечен крайне редкий черный леопард. Последний раз такого видели в Африке более 100 лет назад.

12. Студенты в Украине учатся распознавать фальшивую информацию и пропаганду в интернете

Уроки медиаграмотности включили в свои занятия 50 школ по всей стране. Это поможет подрастающему поколению лучше ориентироваться в медиапространстве и замечать фальшивую информацию и разжигание ненависти. Программа финансируется посольством США.

13. Компания Adidas продала 1 млн экологичных пар обуви из океанского пластика

Одна пара футуристичных UltraBoost обходится примерно в 11 пластиковых бутылок, это серьезный вклад в экологию планеты. Компания не останавливается на достигнутом, а собирается сделать и продать еще 11 млн пар в ближайшее время. К 2024-му Adidas планирует перевести на такой пластик все производство.

14. Индийский врач с помощью бутылки из-под шампуня сократил смертность детей от пневмонии на 75 %

За 2017 год 920 тыс. детей умерло от пневмонии. В основном это происходит в бедных странах, где больницам не хватает даже кислородных аппаратов. Мохамад Чисти из Бангладеш нашел решение. Простое приспособление из бутылки из-под шампуня снизило эти показатели в его больнице на 75 %.

15. Жители Денвера проголосовали за снятие налогов с прокладок и тампонов

Пошлина обязывает жителей Денвера платить 4,3 %-ный налог на любые продажи. Городской совет единогласно поддержал отмену этого налога для тампонов и прокладок. Подобные продукты будут освобождены от пошлины с 1 июля и реклассифицируются как необходимые по медицинским показаниям. Государственная палата также рассматривает законопроект, который обяжет тюрьмы снабжать заключенных женщин бесплатными средствами личной гигиены.

16. Россия решила освободить более 100 китов, содержащихся в клетках на Дальнем Востоке

Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто (сын знаменитого Жак-Ива Кусто) и его команда попросили российские власти выпустить содержавшихся в неволе косаток и белух в океан. Кремль приказал местным органам управления провести совместную с исследователями операцию.

Как вы думаете, что еще должно сделать человечество для улучшения жизни на нашей планете? Поделитесь в комментариях.