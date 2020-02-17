16 сложных вещей, которые можно понять за секунды и запомнить на всю оставшуюся жизнь

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Все мы учились в школе и точно знаем, что такое круговорот воды в природе или поверхностное натяжение воды. Мы представляем себе, как образуются горы и откуда берется радуга. Но одно дело — читать о чем-то в учебнике, и совсем другое — увидеть своими глазами.

Мы в AdMe.ru считаем, что учиться никогда не поздно, и советуем вам пролистать подборку фотографий, которые объясняют сложные научные вещи буквально на пальцах.

1. Столкновение литосферных плит на примере батончиков Snickers и Mars

Вот так литосферные плиты наползают друг на друга. Твердая плита (Snickers с орешками) подталкивает более мягкую (Mars с нугой), в результате чего образуются горы.

2. Иллюстрация, которая показывает, насколько синий кит огромен (и прекрасен, конечно)

Синий кит — самое большое млекопитающее на Земле. Один только язык кита весит как слон, а его сердце по размеру сопоставимо с легковым автомобилем.

3. Яркая радуга, которая показывает, как идеально белый свет разлагается в спектр

4. Поверхностное натяжение воды на примере чашки кофе и монетки

5. Вот что бывает, когда у ученых есть много лишнего времени (и краски)

На самом деле это серьезное исследование вихревого следа от медузы, который невооруженным глазом не увидишь.

6. У людей и моллюсков есть кое-что общее

У брюхоногих моллюсков есть глазные яблоки, прямо как у людей. А еще роговица, хрусталик и сетчатка. Правда, обитателям ракушек повезло больше, чем нам: многие из них являются обладателями запасного (третьего) глаза.

7. Так выглядят вены, которые пронизывают запястье человека

8. Первое фото сделано в Долине Смерти, второе — в мегаполисе. Яркая иллюстрация того, как работает световое загрязнение

Оказывается, этот тип загрязнения тоже опасен для экологии: яркий свет сбивает с толку насекомых, птиц и животных.

9. Ученые выяснили, что во время сна осьминоги, подобно людям, испытывают эмоции

На видео молодой осьминог меняет цвет в зависимости от того, что видит во сне.

10. Маятник среагировал на 6-балльное землетрясение. У этих линий есть название — фигуры Лиссажу

11. Наглядное сравнение ламп различных цветовых температур

12. Новый телескоп сделал детальные снимки Солнца (слева)

Каждое такое «зернышко» по размеру не уступает Франции.

13. Прическа Дейенерис из «Игры престолов» поможет в изучении биологии

Левый локон кхалиси — молекула РНК с одной спиралью, а правый — ДНК с двумя.

14. Дождь на примере пены для бритья, стакана воды и подкрашенной жидкости

Когда в пене (облаках) накапливается слишком много подкрашенной жидкости, начинается «дождь». Этот опыт можно повторить с детьми. Инструкция лежит здесь.

15. А вот и разгадка того, как образуются жеоды

Полости в горных породах заполняются жидкими минеральными веществами, которые потом кристаллизуются. Вы можете сделать свою собственную жеоду с помощью яичной скорлупы и соленой воды.

16. Электроны в ЭЛТ-экране «убегают» под воздействием сильного магнита

Пользователь Reddit наглядно продемонстрировал, как магнитное поле действует на электроны в мониторе, и получил кучу вопросов и откликов. Например: Из любопытства, насколько это плохо для монитора?

Не делайте этого с вашими старыми кинескопными телевизорами. Картинка может никогда не прийти в норму. Зато современным ЖК-мониторам никакие магниты не страшны.

Нам удалось удивить вас? Что из нашей подборки показалось вам наиболее интересным?