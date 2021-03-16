15+ простых фактов, которые почему-то часто становятся сенсацией даже для взрослых людей

Последние несколько десятков тысяч лет мозг людей не менялся . То есть, если вырастить древнего человека в нашем обществе, он будет обычным его членом. Наш современник, в свою очередь, также мог бы стать обычным членом древнего общества.

В спокойном состоянии язык прижат к нёбу, а не лежит внизу полости рта. Кстати, попробуйте обратить внимание на то, как максимально выверенно он двигается во время еды. Вы не контролируете его сознанием, но, вероятно, на самом деле распределение пищи по ротовой полости — ваш лучший навык. Однако даже во время этого вы можете ошибиться, прикусив язык.