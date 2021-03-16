15+ простых фактов, которые почему-то часто становятся сенсацией даже для взрослых людей
Порой даже самые очевидные или простые факты остаются для нас неизвестными вплоть до наступления 3-го или 4-го десятка жизни. По каким-то причинам мы либо не сталкивались с ними, либо не заметили их у себя под носом.
AdMe.ru составил список таких истин, хотя нам было неловко признаться, что многие из них мы узнали только сейчас.
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У Малыша из мультфильмов и книг о Карлсоне есть имя — Сванте Свантесон. Тем, кто знаком только с анимационной версией их приключений, это неизвестно.
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Мы боимся темноты и нам трудно спать в незнакомом месте, потому что половина мозга следит за нашей безопасностью. Когда-то это действительно было небезопасно, но сейчас такие страхи обычно иррациональны.
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Мы проверяем холодильник несколько раз не для того, чтобы обнаружить там новые продукты. Мы проверяем, снизились ли наши стандарты настолько, чтобы нам захотелось съесть что-то доступное.
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Если вы всегда думали, что ананасы растут на дереве, то мы вас разочаруем. На фото ниже запечатлено, как они растут на самом деле.
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Знаете, почему черепаху из истории о Буратино звали Тортилой? Потому что по-французски «черепаха» — tortue (в английском — turtle). Также burattino — это «марионетка» по-итальянски.
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Принято считать, что нормальная температура тела — это 36,6 °C, но это не так. Диапазон нормальной температуры — примерно от 36,1 °C до 37,2 °C, причем она меняется в течение дня. И это лишь температура на поверхности тела. Внутри она выше.
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Культовый мультфильм «Шрек» снят по книге Уильяма Стейга. В оригинале главный герой выглядит вот так:
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Экскалибур королю Артуру дала Владычица Озера. В современных адаптациях любят легенду о том, как Артур вытащил его из камня, но в большинстве текстов это два разных меча.
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Жан Рено и Луи де Фюнес — актеры испанского происхождения, а не французского. Родители Луи переехали во Францию, потому что их родственники в Испании были против их отношений. А родители Жана (настоящее имя — Хуан Морено) эмигрировали из Испании сначала в Марокко, а потом во Францию.
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Вероятность выпадения осадков в 30 % не означает, что с таким шансом вы увидите на улице дождь. И не означает, что осадки выпадут на 30 % всей территории. Правильнее будет сказать, что существует 30%-я вероятность того, что в какой-либо части или частях рассматриваемой территории в течение какого-то времени возможны осадки не менее 0,25 см.
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Кисло-сладкий соус обычно делается из ананасов и кетчупа.
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Ощущение «бабочек в животе» возникает от уменьшения притока крови к кишечнику и вовсе не означает влюбленность. Это чувство вызвано реакцией «бей или беги», при которой наше тело мобилизует кровь в мышцах, чтобы мы как можно скорее устранили угрозу или убежали. От сильных эмоций, к которым относится влюбленность, данное ощущение возникает скорее по ошибке.
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Последние несколько десятков тысяч лет мозг людей не менялся. То есть, если вырастить древнего человека в нашем обществе, он будет обычным его членом. Наш современник, в свою очередь, также мог бы стать обычным членом древнего общества.
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В спокойном состоянии язык прижат к нёбу, а не лежит внизу полости рта. Кстати, попробуйте обратить внимание на то, как максимально выверенно он двигается во время еды. Вы не контролируете его сознанием, но, вероятно, на самом деле распределение пищи по ротовой полости — ваш лучший навык. Однако даже во время этого вы можете ошибиться, прикусив язык.
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Город Бикини Боттом из мультсериала о приключениях Губки Боба сделан из выброшенных в океан автомобильных глушителей.
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Заводы по производству бутилированной воды на самом деле лишь участвуют в распространении пластика, который загрязняет планету.
Можете продолжить наш список таким же простым фактом, который вы узнали лишь недавно?