15 опытов ученого, который каждый день доказывает, что наука — та же магия

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Ученый Рэй Холл (Ray Hall) каждый день проводит новые опыты и снимает их на камеру. Благодаря специально подобранному инвентарю иногда обычные физические явления в видеороликах Рэя кажутся чем-то волшебным: он демонстрирует предметы, которые меняют свою форму в зависимости от угла зрения, движущиеся жидкости и фокусы с самостоятельно закручивающимися цепочками и исчезающим вином.

AdMe.ru решил сегодня собрать самые интересные опыты Рэя Холла и продемонстрировать их вам, чтобы показать, какой красивой и увлекательной может быть наука.

15.

Модель, разработанная в Университете Мэйдзи в Японии, создана таким образом, чтобы «менять» форму в зависимости от угла зрения. Изогнутые линии создают оптическую иллюзию, из-за которой сам предмет и его отражения выглядят для стороннего наблюдателя совершенно по-разному.

14.

Из-за стрекочущего звука, который катер издает при движении, может показаться, что это обычная детская игрушка с моторчиком. На самом деле перед нами упрощенный паровой двигатель, запатентованный еще в 1915 году. В данном случае, для того чтобы катер начал движение, ученый поджигает обычную свечу и помещает ее внутрь металлической кабины, из которой ведут 2 трубы.

13.

Хаотичное движение светодиода обеспечивается при помощи двух маятников, один из которых прикреплен к концу другого. На выдержке причудливые узоры, выписываемые огоньком, выглядят очень художественно.

12.

Модель, которая наглядно демонстрирует, как выглядит магнитное поле. Крохотные частицы железа, плавающие в вязком масле, грациозно кружат, притягиваемые магнитом.

11.

Этот фужер является вариацией на популярную в Древней Греции чашу Пифагора. Емкость можно использовать для вина, если не наливать внутрь слишком много жидкости. В середине стакана есть колонка, внутри которой находится согнутый вдвое стержень. Притом один конец стержня остается внутри емкости, а второй ведет наружу, между ними есть небольшая разница в высоте. Когда в стакан наливают вино, начинает работать закон сообщающихся сосудов и жидкость поднимается по стержню. Но она продолжает оставаться в стакане до тех пор, пока не поднимется выше изгиба канала. Тогда внутри стержня жидкость переливается через вершину и вытекает через внешнее отверстие.

10.

Эта модель при помощи наматывающейся на стержень веревки с подвешенным грузом показывает, как потенциальная энергия преобразуется в кинетическую, заставляя деревянную балку раскачиваться и вращаться.

9.

Еще одна оптическая иллюзия. Как и в предыдущем случае, наш глаз воспринимает предмет искаженно из-за угла зрения. Это не только заставляет стрелку всегда показывать в одну сторону, но и делает ее отличной от собственного отражения.

8.

Изначально кажется, что прямая палочка не сможет пройти в изогнутое отверстие, но, двигаясь по кругу, она проходит через арку постепенно, от верхней части к нижней. Это обеспечивается за счет того, что штанга установлена под углом.

7.

Красивое скольжение металлической краски в смеси из спирта и воды. Так взаимодействует магнитная сила с поверхностным натяжением.

6.

С первого взгляда кажется, что этот трюк — результат видеомонтажа, но настоящая его суть открывается только при замедленном просмотре. По третьему закону Ньютона, кольцо, падая и вращаясь, передает импульс концу цепи, заставляя его подняться и проскользнуть внутрь узла.

5.

Еще одна иллюзия, которая стала возможной благодаря правильному уровню обзора и продуманной форме предмета, который кажется одновременно и округлым, и угловатым.

4.

Мини-поезд, который движется по катушке из медной проволоки. Вокруг батарейки создается магнитное поле, и она движется по катушке вперед.

3.

Эта картинка была создана венгерским художником Иштваном Оросом. Изначально мы видим иллюстрацию к книге Жюля Верна «Таинственный остров». Но если поставить над полотном зеркальную колбу, позволяющую «скучковать» отражение, становится виден портрет писателя.

2.

Некоторые жуки, обладающие металлическим блеском, отражают только поляризованный свет. Перед нами скарабей, который отражает свет обеих поляризаций. Поэтому при просмотре невооруженным глазом цвет насекомого в зеркальном отражении не искажается. Но если использовать специальные фильтры, позволяющие видеть только лево- или правополяризованный свет, цвет жука и его отражения меняется (ведь в отражении направление поляризации становится противоположным).

1.

Движение этих металлических шариков демонстрирует не какой-то очередной закон физики, а законы доходности фондового рынка. Красный график показывает распределение ежемесячных доходов, исходя из данных, собранных за последние 50 лет. При замедленных кадрах становится видно, что путь каждого из 3 000 шариков, проложенный через 12 «развилок», неустойчив и хаотичен, поэтому распределение шаров всегда получается разным, но приводит к результату, близкому к заявленному.

Какой из опытов произвел на вас самое большое впечатление? Появилось ли желание тоже почувствовать себя ученым и повторить пару «фокусов» Рэя? Расскажите в комментариях.