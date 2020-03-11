15+ фактов обо всем на свете, которые доказывают, что миру еще есть чем нас удивить

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В самой большой в мире интернет-энциклопедии, «Википедии», только на английском языке насчитывается более 6 027 000 статей, и каждый день их количество увеличивается на несколько сотен. В них содержится масса фактов обо всем на свете. Согласно легенде, если переходить по первой ссылке в тексте, то через несколько страниц обязательно попадешь на статью «Философия»: в английской версии это происходит в 97 % случаев. Конечно же, мы не претендуем на звание второй «Википедии», однако и у нас имеется несколько фактов, способных удивить даже тех, кто, кажется, знает абсолютно все.