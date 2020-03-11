15+ фактов обо всем на свете, которые доказывают, что миру еще есть чем нас удивить
В самой большой в мире интернет-энциклопедии, «Википедии», только на английском языке насчитывается более 6 027 000 статей, и каждый день их количество увеличивается на несколько сотен. В них содержится масса фактов обо всем на свете. Согласно легенде, если переходить по первой ссылке в тексте, то через несколько страниц обязательно попадешь на статью «Философия»: в английской версии это происходит в 97 % случаев. Конечно же, мы не претендуем на звание второй «Википедии», однако и у нас имеется несколько фактов, способных удивить даже тех, кто, кажется, знает абсолютно все.
Мы в AdMe.ru с удивлением обнаружили, что на свете еще есть вещи, о которых мы не рассказывали, и поспешили исправить эту оплошность.
-
Рост гривы у львов напрямую связан с уровнем тестостерона, поэтому у самок и кастрированных самцов ее не бывает. Однако существуют исключения: несколько лет назад в одном из национальных парков Ботсваны были обнаружены 5 львиц, чьи головы украшены пусть не такой роскошной, как у самцов, но все же очень заметной гривой.
-
Самое длинное слово в английском языке состоит из 189 819 букв: именно столько их в полном названии белка титина. Чтобы произнести его полностью, понадобится один час.
-
Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы журналом Science, появление в рационе мягкой пищи повлияло на то, как мы говорим. Добавление в пищу растительных продуктов изменило строение зубов и челюстей человека таким образом, что нам стало гораздо «сподручнее» произносить звуки «ф» и «в», которые без этого не получили бы широкого распространения в разных языках.
-
У компании Lego есть тайный склад, где хранятся экземпляры всех когда-либо выпущенных наборов конструктора этой марки.
-
У утконосов, этих и без того странных созданий, чьи детеныши вылупляются из яиц и питаются материнским молоком, отсутствует желудок. Более того, исследования показали, что в процессе эволюции утконосы утратили большинство генов, которые отвечают за образование этого органа.
-
Чешские и немецкие ученые провели эксперимент, в рамках которого наблюдали за поведением 70 собак разных пород, размеров и возрастов. Оказалось, что эти животные во время отправления естественных потребностей выравнивают свое тело так, чтобы оно соответствовало оси «север — юг». Причем происходит это только тогда, когда магнитное поле Земли спокойно, а вот даже при небольшом его возмущении «компас» у наших четвероногих друзей сбивается.
-
Мурчанье домашних кошек не всегда одинаковое. Наблюдение за питомцами показало, что в попытках выпросить у хозяина еду коты «подмешивают» к мурчанью звуки, похожие на мяуканье котят или плач ребенка.
-
Никто не знает, как на самом деле пишется имя Уильяма Шекспира. Более того, это было неизвестно даже самому драматургу. В работах, где рассказывается о жизни и творчестве мастера человеческой драмы, встречается около 80 версий имени, например Shappere или Shaxberd. В немногочисленных рукописных текстах, созданных самим англичанином, привычное нам начертание — William Shakespeare — тоже не встречается, зато есть такие варианты, как Willm Shakspere и William Shakspeare.
-
Когда актеры играют роль, они не только надевают на себя костюм своего героя и меняют манеру поведения, но и буквально становятся другими людьми. Сканирование мозга показало, что его активность у артиста при ответе на одни и те же вопросы во время нахождения в образе и вне театральных подмостков меняется кардинальным образом: фактически на время спектакля собственное Я актера поглощается личностью его героя.
-
Когда мы смотрим фильмы ужасов, в нашей крови повышается уровень белка, ответственного за ее свертываемость. Оказывается, выражение «кровь стынет в жилах» не так уж и далеко от истины.
-
Когда мы щелкаем пальцами, на самом деле слышим звук не от соприкосновения большого и среднего «собратьев»: он получается от удара подушечки среднего пальца о ладонь.
-
Существует религия под названием «дудеизм», основанная на мировоззрении главного героя фильма Итана и Джоэла Коэнов «Большой Лебовски» — Чувака (Dude по-английски). Ее сторонники, а их в мире насчитывается около 400 тыс., верят в то, что в жизни всегда нужно плыть по течению, не переживать, если случается что-то плохое, и находить радость в простых вещах вроде игры в боулинг — словом, делать все то же самое, что и легендарный герой Джеффа Бриджеса.
-
Солнечные очки носили в Китае еще в XII веке. Линзы были сделаны из кварца, а грубая оправа удерживала их на лице. Очки не только немного защищали от палящего солнца, но и помогали скрыть эмоции, поэтому судьи надевали их при допросе свидетелей и подозреваемых.
-
Блоки, из которых построена Великая Китайская стена, держатся благодаря специальному «цементу», сделанному из гашеной извести и клейкой рисовой каши. Более того, тот же раствор использовался и в других масштабных постройках эпохи Мин, во время которой была возведена одна из самых прочных частей грандиозного сооружения.
-
Дети, рожденные у близнецов, не приходятся друг другу двоюродными братьями и сестрами. На самом деле они единокровные, по крайней мере генетически, поскольку их ДНК идентичны друг другу на 25 %, тогда как у обычных кузенов — всего на 12,5 %.
-
В марте 2019 года 20-летняя Арифа Султана из Бангладеш родила мальчика раньше положенного срока. Через месяц она была доставлена в ту же клинику с болью в животе и оказалось, что она все еще беременна. Врачи приняли решение делать кесарево сечение, в результате которого на свет появились близнецы. Выяснилось, что у Арифы довольно редкая аномалия — удвоение матки. При таком заболевании этот орган раздваивается, что, как правило, приводит к проблемам с зачатием. Но, как оказалось, не в случае Арифы.
-
За время нашей жизни сердце делает примерно 2,5 млрд ударов, перекачивая примерно 7 500 л крови в день.
А вы попробовали дойти до страницы «Философия» в «Википедии»? Мы начали со страницы «Кошка» и через 15 кликов добрались до цели.
Фото на превью Depositphotos