15 немыслимых фактов о человеческом теле, в которые мы бы ни за что не поверили, да вот ученые подтвердили
Человеческое тело скрывает много сюрпризов. Наверняка мало кто догадывается о том, что пресловутый пушок в пупке чаще образуется у мужчин средних лет, а вкус еды может показаться вам более ярким, если вы будете наслаждаться ею под музыку.
Мы в AdMe.ru считаем, что пора познакомиться ближе с секретами нашего организма.
- Разные люди по-разному воспринимают кориандр. Одним он напоминает вкус мыла, а для других имеет обычный травяной вкус. И это заложено генетически.
- Когда мужчина вступает в долговременные отношения и создает семью, его мозг дает организму команду попридержать выработку тестостерона.
- Размахивая руками при ходьбе, мы тратим гораздо меньше энергии, чем если бы не двигали ими.
- Пушок или катышки в пупке чаще всего образуются у мужчин средних лет, особенно у тех, у кого вокруг пупка есть волосы. Если их выбрить, то пуха будет образовываться меньше.
- В поле нашего зрения есть участок, который мы совсем не видим, хотя он находится прямо перед нами. Все потому, что в нашей сетчатке есть слепое пятно — это место, где зрительный нерв входит в глазное яблоко. В нем нет светочувствительных клеток, способных воспринимать изображение.
- Вкус еды кажется более насыщенным, если есть под музыку. Так, к примеру, звенящий высокий звук, похожий на перезвон ветра или звуки фортепиано, усиливает ощущение сладости, а горькие нотки можно подчеркнуть с помощью низких звуков духовых инструментов.
- Большинство людей не могут пощекотать себя. Есть лишь одно место, где почти каждому будет щекотно: это нёбо, если потрогать его кончиком языка.
- Если вы хотите, чтобы ребенок наверняка услышал вас, то нужно говорить в сторону его правого уха. Оно лучше воспринимает звуки.
- С помощью зевания организм пытается охладить мозг. Зевота помогает оттоку перегретой крови от головы и способствует поддержанию нужной температуры мозга.
- Рыжеволосые люди менее восприимчивы к боли, чем остальные. В клетках их кожи отсутствует функция определенного рецептора, из-за чего у них нарушен баланс между болевой чувствительностью и переносимостью боли.
- Еще один интересный факт о зевании: в большинстве случаев «заразиться» им могут дети после 4 лет и взрослые. А вот те, кто младше, увидев зевающего человека, с гораздо меньшей вероятностью тоже захотят зевнуть.
- У пожилых людей с меньшим количеством сохранившихся зубов умственные способности хуже, чем у тех, у кого зубов больше. Но есть и хорошая новость: определенные вещества, например жирные кислоты омега-3 и витамин B12, могут помочь сохранить когнитивные способности.
- Из-за смены часовых поясов можно заработать не только нарушения сна, но и расстройство желудка.
- Некоторые люди слышат, как двигаются их глазные яблоки. Так бывает, если у человека есть отверстие в ушной косточке.
- Если человеку в ухо попадет холодная вода, его глаза автоматически повернутся в ту сторону, куда брызнула вода. Но если вода теплая, то глаза повернутся в другую сторону.
А вы знали эти факты о нашем теле? Может быть, вам тоже известно что-то интересное?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
Поделиться этой статьёй