В интернете люди делятся фото удивительных находок, о предназначении которых мало кому известно

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В обыкновенном доме, доставшемся в наследство от бабушки, можно найти необычную вещь. Или столкнуться с неординарным приспособлением на отдыхе в чужой стране. Странные предметы, устройства, инженерные решения и даже живые существа будоражат воображение и вызывают любопытство, ведь далеко не всегда понятно, что перед вами. Люди в интернете делятся фото подобных находок и помогают друг другу определить назначение загадочных вещей. Проверьте себя: сможете ли вы сходу отгадать, для чего предназначен каждый из этих предметов и что это вообще такое?

AdMe.ru делится с вами находками, которые могут оказаться непривычными и непонятными обычному человеку.

1. «На отдыхе в Канкуне возле пирса увидел эти штуки»

Это искусственные рифы. Они используются для экологических целей.

2. «Мой друг нашел этот ключ дома у дедушки»

Это мундштук-защепка для сигареты с марихуаной.

3. «Мой друг нашел это в магазине подержанных товаров. Есть идеи?»

Это держатели для китайских палочек для еды. Почему же здесь несколько отверстий? Дело в том, что когда палочки новые, еще не тронуты, то их всовывают вертикально, вместе. Когда вы попользовались палочками и хотите отложить их, то нужно всунуть их уже поперек.

4. Необычная чашка с носиком и ручкой спереди. Каково ее предназначение?

Такие чашки использовались в конце XIX — начале XX века в госпиталях, для того чтобы поить больных, которые не могли сидеть. Зажиточные семьи Викторианской эпохи имели такие чашки дома, чтобы поить заболевших членов семьи.

5. «Пошел рыбачить на Филиппинах и поймал этого монстра. Что за зверь такой?»

Это многощетинковый червь. Большинство представителей — обитатели морских вод.

6. Почему у этой вилки не хватает кусочка?

Это специальная вилочка для торта (для десертов). Сторона с недостающим кусочком более крепкая и используется в качестве ножа, чтобы отломить кусочек десерта на тарелке.

7. Для чего служит эта емкость возле плиты?

Это емкость для жира. Можно положить сюда мясо, чтобы дать жиру стечь. А можно, наоборот, наполнить ванночку жиром и использовать в готовке.

8. «Моя тетя нашла эту штуку»

Остроконечный инструмент для масла. Это узкое приспособление, спиралевидное на конце, сейчас не слишком популярно. Но раньше им удобно было брать кусочки сливочного масла.

9. На гранях этого кубика написан разный вес. Для чего он предназначен?

Это мерный кубик, который используют бармены для измерения объема жидкости.

10. Что это за странные «ножницы» с петухом и кругами на конце?

Это устройство для обрезки «верхушки» яиц. Выглядит этот процесс вот так.

11. На этой рубашке нижняя петля для пуговицы горизонтальная, а остальные — вертикальные

Вертикальные прорези под напряжением расстегиваются, а горизонтальные держат пуговицу крепче. Так как на нижнюю пуговицу приходится максимальное напряжение, когда мы сидим, то прорезь для нее сделали горизонтальной. Однако в такие петли труднее продевать пуговицу, поэтому остальные прорези все же сделали вертикальными.

12. «Нашел это в нашем сарае. Стеклянные палочки с какой-то жидкостью»

Это крошечные флакончики духов. Сегодня мы называем их пробниками.

13. «Мой кот притащил это домой. Мы живем в Австралии»

Это ящерица, которая называется молох. В английском варианте чаще всего встречается название Thorny devil, что означает «колючий дьявол». Обитают в Австралии.

14. «Я получил эту металлическую сферу в наследство»

Это старый фонарь для китобойного судна. Стоит, кстати, больших денег.

15. «Что за странный самолет я увидел в лондонском аэропорту?»

Его используют для учений пожарных в аэропортах.

Сколько снимков из нашей подборки не вызвали у вас затруднений? Какие предметы наиболее удивили?