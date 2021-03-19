15+ человек, которых мать-природа одарила уникальными физическими качествами

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В мире живет несколько миллиардов совершенно разных людей. Но есть среди нас и такие представители человеческого рода, которых природа решила одарить особой оригинальностью. И мы сейчас имеем в виду не только блестящих гениев, но и тех мужчин и женщин, которые выделяются из общей массы благодаря своим физическим особенностям.

AdMe.ru собрал фотографии из соцсетей, которыми поделились люди с чертами, делающими их непохожими больше ни на кого в мире.

1. «У меня частичная гетерохромия обоих глаз»

2. «Волосы на моем теле наполовину светлые, наполовину темные, брови в том числе»

3. «Повредил нерв на указательном пальце. Половина моего пальца теперь больше не сморщивается»

4. «Я частично слеп на левый глаз. Он никогда не бывает красным на фотографиях»

5. «У меня на глазу родинка в форме сердца»

6. «Моя болезнь Рейно, когда на улице становится холодно»

7. «У меня одинаковые веснушки в форме треугольника на руке и левом глазу»

8. «Я наполовину коренная американка из народа кри, поэтому на одном веке у меня есть небольшая монголоидная складка»

9. «У моей девушки странные глаза»

10. «Так меняется мое витилиго зимой и летом»

11. «У меня есть веснушка на радужной оболочке»

12. «Вены на моей правой руке говорят HI»

13. «У меня разные большие пальцы, каждый от одного из родителей в связи с мутацией со стороны отца (односторонняя брахидактилия типа D)»

14. «Я сделал на руке татуировку Солнечной системы, а позже на Юпитере появилась родинка, которая теперь представляет Большое красное пятно на нем»

15. «Моя жена только что родила нашего первенца. И у сына, как и у меня, из-за странной генетической аномалии слишком большое расстояние между первым и вторым пальцами ноги»

16. «Мои волосы и ресницы разделены на темные и светлые»

17. «У меня 16 прозрачных швов на глазном яблоке после операции по пересадке роговицы. Свет падает так, что все они четко видны»

18. «Шестиугольная фигура из вен на моем запястье»

19. «У меня на глазу есть родимое пятно»