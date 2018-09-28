15 человек, которые прославились благодаря своей неповторимой внешности
У многих из нас есть знакомые с уникальной внешностью, которая запоминается с первого взгляда и навсегда. Посмотрите на девушку, которую дразнили «скунсом», девочку с «волосами Эйнштейна» и парня с удивительными глазами — и поймете, что у фантазии природы нет границ.
AdMe.ru собрал фотографии людей, которые родились с поистине незабываемой внешностью.
У Шилы Мэдисон — синдром нерасчесывающихся волос. Ее называют «девочкой с волосами Эйнштейна»
У 13-летнего Джеймса Стюарта — витилиго
Тянко — малышка с очень густыми волосами
Мия Афлало из Израиля - тоже обладательница невероятно пышной шевелюры
У модели Кейна Буффона — гетерохромия
Ледженд Перл, дочь модели Эйши Брайтвелл, — мулатка, но с рыжими волосами
Модель Джуэлл Джеффри — один из самых знаменитых людей с альбинизмом
У 14-летней китаянки с ником xueli_a тоже альбинизм
Мелани Рамирес, ее огромные глаза — результат редкой генетической аномалии
У Эллиота Брауна из Лондона 24 тыс. подписчиков, и все благодаря его веснушкам
Модель Машу Тельную называют «эльфом» и «обладательницей самых больших глаз в мире»
Ребекку Хекард в школе дразнили «скунсом» из-за витилиго. Она выросла и стала моделью
Стоило Гвилиму Пью отрастить рыжую бороду, как из страхового агента он превратился в прославленную модель
Лорен Гэллоуэй — ребенок с темной кожей и яркими голубыми глазами
У Роджера Гарта такая ангельская внешность, что он востребован как модель и в мужском, и в женском образе
Бонус: вы замечали, что у Дэвида Боуи зрачки разного размера? Это называется анизокория
Кто из этих уникальных людей впечатлил вас больше всего?
Фото на превью moscato mami / Twitter