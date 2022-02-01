14 задач на логику, которые дети щелкают как орешки, а взрослым приходится напрягать извилины
Головоломки, загадки и задачи на логику заставляют работать оба полушария человеческого мозга. Как известно, левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, а правое — за творчество. У современных людей левое полушарие включается не так часто, потому что ответ на любой вопрос можно найти в сети. Именно поэтому важно давать мозгу умственную нагрузку.
Мы в AdMe.ru предлагаем устроить мозгу небольшую разминку и решить логические задачи, с которыми легко справляются дети. Ответы даны в конце статьи.
1.
На столе в ряд стоят 6 стаканов. Первые 3 пустые, а последние 3 наполнены водой. Как сделать так, чтобы пустые стаканы и полные чередовались между собой, если касаться можно только одного стакана (толкать стакан стаканом нельзя)?
2.
Что не вместится даже в самую большую кастрюлю?
3.
В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по 3 кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же всего кошек в комнате?
4.
Чтo нyжнo cлoмaть, чтoбы его иcпoльзoвaть?
5.
У портного есть кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра. По истечении скольких дней он отрежет последний кусок?
6.
Что может заполнить всю комнату, не занимая места?
7.
К реке подошли 2 человека. У берега стоит лодка, которая может выдержать только 1 человека. Оба человека переправились на противоположный берег реки. Как им это удалось?
8.
Мужчина смотрит на портрет и говорит: «В семье я рос один, как перст, один. И все ж отец того, кто на портрете, — сын моего отца». Кто изображен на портрете?
9.
На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в 2 раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 60 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?
10.
Куда едет автобус?
11.
Что можно держать в левой руке, но не в правой?
12.
Что проходит через города и поля, но никогда не движется?
13.
Какое слово в словаре написано неправильно?
14.
Что можно увидеть в середине марта и апреля, чего нет ни в начале, ни в конце месяца?
Ответы:
- Взять 5-й стакан, перелить его содержимое во 2-й и поставить стакан на место.
- Даже в самую большую кастрюлю не вместится крышка от этой кастрюли.
- В комнате 4 кошки.
- Чтобы использовать яйцо, его нужно разбить.
- Последний кусок ткани будет отрезан по истечении 7 дней.
- Не занимая места, всю комнату может заполнить свет.
- Эти 2 человека были на разных берегах.
- На портрете изображен сын этого мужчины.
- Кувшинки покроют половину озера за 59 дней.
- Правильный ответ можно узнать по дверям. Их на картинке не видно, значит, они расположены с другой стороны. Если вы находитесь в стране с правосторонним движением, то автобус едет влево. Если же в вашей стране движение левостороннее, то автобус едет вправо.
- В правой руке нельзя держать правый локоть.
- Через города и поля проходит, но не движется дорога.
- Это слово «неправильно».
- Буква «Р».
Сколько у вас правильных ответов?