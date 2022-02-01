14 задач на логику, которые дети щелкают как орешки, а взрослым приходится напрягать извилины

Головоломки, загадки и задачи на логику заставляют работать оба полушария человеческого мозга. Как известно, левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, а правое — за творчество. У современных людей левое полушарие включается не так часто, потому что ответ на любой вопрос можно найти в сети. Именно поэтому важно давать мозгу умственную нагрузку.

Мы в AdMe.ru предлагаем устроить мозгу небольшую разминку и решить логические задачи, с которыми легко справляются дети. Ответы даны в конце статьи.

1.

На столе в ряд стоят 6 стаканов. Первые 3 пустые, а последние 3 наполнены водой. Как сделать так, чтобы пустые стаканы и полные чередовались между собой, если касаться можно только одного стакана (толкать стакан стаканом нельзя)?

2.

Что не вместится даже в самую большую кастрюлю?

3.

В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по 3 кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же всего кошек в комнате?



4.

Чтo нyжнo cлoмaть, чтoбы его иcпoльзoвaть?



5.

У портного есть кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает ежедневно по 2 метра. По истечении скольких дней он отрежет последний кусок?



6.

Что может заполнить всю комнату, не занимая места?

7.

К реке подошли 2 человека. У берега стоит лодка, которая может выдержать только 1 человека. Оба человека переправились на противоположный берег реки. Как им это удалось?



8.

Мужчина смотрит на портрет и говорит: «В семье я рос один, как перст, один. И все ж отец того, кто на портрете, — сын моего отца». Кто изображен на портрете?

9.

На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в 2 раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 60 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?



10.

Куда едет автобус?

11.

Что можно держать в левой руке, но не в правой?

12.

Что проходит через города и поля, но никогда не движется?

13.

Какое слово в словаре написано неправильно?

14.

Что можно увидеть в середине марта и апреля, чего нет ни в начале, ни в конце месяца?

Ответы:

Взять 5-й стакан, перелить его содержимое во 2-й и поставить стакан на место. Даже в самую большую кастрюлю не вместится крышка от этой кастрюли. В комнате 4 кошки. Чтобы использовать яйцо, его нужно разбить. Последний кусок ткани будет отрезан по истечении 7 дней. Не занимая места, всю комнату может заполнить свет. Эти 2 человека были на разных берегах. На портрете изображен сын этого мужчины. Кувшинки покроют половину озера за 59 дней. Правильный ответ можно узнать по дверям. Их на картинке не видно, значит, они расположены с другой стороны. Если вы находитесь в стране с правосторонним движением, то автобус едет влево. Если же в вашей стране движение левостороннее, то автобус едет вправо. В правой руке нельзя держать правый локоть. Через города и поля проходит, но не движется дорога. Это слово «неправильно». Буква «Р».



Сколько у вас правильных ответов?