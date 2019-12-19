14 неоднозначных причин, по которым люди становятся изгоями в коллективе

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Ученые говорят, что заводить друзей или хотя бы приятелей на работе выгодно. Довольные и спокойные сотрудники приносят компании больше денег, не страдают депрессией и не отвлекаются на интриги. К тому же всегда полезно иметь друга, который поймет и поддержит даже в самый серый день. Однако ужиться в коллективе не так просто, как кажется: существует масса вещей, которые могут сделать человека изгоем среди своих, вплоть до потери работы.

Нам в AdMe.ru невероятно повезло с коллегами, и мы надеемся, что с помощью советов, приведенных ниже, вы легко впишетесь в любой коллектив и заслужите уважение начальства.

1. Неправильный настрой может стоить работы

Вообще-то жалоба — неплохой повод начать разговор: можно поболтать об ужасной погоде, пробках или буфетчице, которая нахамила на обеде. Однако вечно недовольные сотрудники опасны: во-первых, они раздражают всех вокруг, а во-вторых, нытье заразно. Фокус в том, что люди неосознанно имитируют выражение лица собеседника (так мы стараемся понять его эмоции) и в результате сами впадают в мрачное настроение. К тому же вечный негатив заставляет нытика выглядеть менее компетентным в глазах коллег. Ну а работодатели признаются, что при первой возможности увольняют именно пессимистов.

2. Темы, о которых говорят в новостях, находятся под запретом

Воспитанные люди знают, что посторонним нельзя рассказывать о проблемах со здоровьем: обсуждение состояния зубов или пищеварения вызывает отвращение. Но есть еще одна скользкая тема — ваши политические взгляды. Споры о политике отнимают рабочее время, за которое можно было бы сделать что-то полезное, и портят репутацию. Опытные рекрутеры говорят, что, если вас настойчиво пытаются втянуть в обсуждение «глупых» законов или уровня жизни в стране, нужно срочно менять тему: своими спорами вы все равно ничего не измените.

3. Никто не любит фанатиков на работе

Сегодня модно бороться за экологию, помогать животным и участвовать в благотворительности. Безусловно, это очень важные инициативы, только заниматься ими нужно вне офиса. Большинство начальников и рядовых сотрудников негативно относятся к сборщикам подписей, агитаторам и фанатикам.

4. Немытая кружка снижает шансы на карьерный рост

Завалы бумаг на рабочем столе или давно не мытая кружка не останутся незамеченными под пытливыми взглядами коллег. Беспорядок на рабочем месте говорит о незрелости и безответственности работника. А еще 36 % работодателей не повысят зарплату человеку, который не может справиться с бардаком вокруг себя.

5. Вопреки ожиданиям, начальники не выносят интриганов

В разговорах на работе нужно быть настоящим дипломатом и не допускать неосторожных высказываний. Обсуждение коллег, работающих или уже уволенных, — еще одна грязная тема. Ни одному шефу не понравится человек, который тратит рабочее время на пустую болтовню и интриги. Впрочем хвалить сослуживцев не возбраняется, правда, лучше все же за конкретные заслуги.

6. Репутация работника может зависеть от ручки или блокнота

Никогда не берите ничего без спроса: ни ручку со стола коллеги, ни бумагу из общей кладовой. Канцелярские товары, которые закупает компания, не принадлежат сотрудникам по праву работы. Копеечная пачка бумаги — чужая собственность, и в большинстве предприятий «хомячить» ручки и блокноты нельзя: такие действия рассматриваются как кража и безнадежно портят репутацию.

7. Слишком умные люди бесят окружающих

Вообще-то все люди иногда ошибаются, но, если вы считаете своей священной обязанностью исправлять всех вокруг, у нас есть плохие новости. Эта привычка бесконечно раздражает коллег. Когда вам вновь захочется вставить свое веское слово, подумайте, действительно ли ценность уточнения так высока или вы хотите немного покрасоваться. Еще более тяжкое офисное преступление — исправить комментарий коллеги и воспользоваться им, чтобы показать свою компетентность в глазах начальства. Таких людей точно не пригласят на новогодний корпоратив.

8. Демонстрировать чувство юмора опасно

Удачная шутка, произнесенная в кругу коллег, может поднять вас в их глазах — так говорят социологи. Тогда как неуместные розыгрыши заставят людей думать, что шутник, мягко говоря, не очень умный человек. Наша память устроена так, что негатив мы запоминаем гораздо лучше, чем позитив. Поэтому, перед тем как выступить в роли стендап-комика, нужно сто раз подумать.

9. Ненормативная лексика делает людей глупее, чем они есть на самом деле

Даже самому воспитанному человеку иногда бывает сложно сдержаться и не сказать какое-нибудь крепкое словцо. Но это может навредить карьере. В опросе, проведенном среди работодателей, выяснилось, что больше половины начальников считают сквернословящих людей глупыми и некомпетентными. Если речь пойдет о повышении, то в первую очередь продвинут кандидатов, воспитанных и хладнокровных, как рептилия.

10. Больные люди в офисе снижают эффективность команды

Офисное помещение, как правило, забито под завязку, и один простуженный член команды может заразить с десяток человек. Мало того что простуженные люди непродуктивны из-за головной боли или заложенности носа, они еще и снижают эффективность всего коллектива. Главное правило в сезон гриппа: почувствовал себя плохо — сиди дома и пей куриный бульон.

11. Работников, которые не уважают нежное обоняние коллег, ждет ненависть коллектива

Некоторые продукты весьма коварны: когда вы их готовите, они пахнут аппетитно, но как только начинаете разогревать в микроволновке, по комнате распространяется чудовищный запах. Это рыба, кальмары, яйца и острые блюда. Согласно опросам работников, это действительно большая проблема, которая способна испортить жизнь офиса.

12. Массовая рассылка по электронной почте не требует ответа

В больших компаниях часто делаются массовые рассылки с объявлениями. Отвечать на них — дурной тон, ведь так вы отнимаете драгоценное время у доброго десятка сотрудников, которым это послание адресовано так же, как и вам. Правила этикета требуют выяснять все интересующие вопросы в личных сообщениях.

13. Обсуждать деньги неприлично

Обсуждать свои денежные неурядицы с коллегами — ужасный моветон. Возможно, иногда так и тянет рассказать о том, как тяжело тянуть ипотеку или обеспечивать детей, но вам же будет хуже. Во-первых, коллеги вряд ли смогут вам помочь. А во-вторых, почувствуете на своем затылке укоряющие взгляды, если решите побаловать себя лишней чашкой кофе или шоколадкой.

14. О карьерных планах тоже лучше промолчать

Времена, когда люди работали на одном месте всю жизнь, давно ушли в прошлое (и хорошо). В том, что вы хотите найти лучшее место и более высокую зарплату, тоже нет ничего плохого. Правда, свои карьерные устремления нужно держать в секрете, и вовсе не из-за возможной зависти коллег. Информация о ваших планах может дойти до руководства и, конечно, точно не порадует шефа.