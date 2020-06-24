13 привычных продуктов, из-за которых мы теряем острую память и трезвый ум

Соль, мясо, сливочное масло — эти и другие продукты мы употребляем едва ли не каждый день. В пятницу вечером или в выходной позволяем себе полакомиться гамбургером или выпечкой из ближайшей кулинарии. Оказывается, такая еда приносит не только положительные эмоции: из-за некоторых из них мы становимся менее внимательными, а другие и вовсе способны свести смекалку к минимуму.

AdMe.ru узнал, какая пища может быть потенциально опасной для четкого хода мыслей.

1. Вяленое мясо и колбасы

Колбасные изделия (в частности, ветчина, бекон, прошутто), которые мы едим в составе бутербродов, пиццы или с яичницей, делают внимание более рассеянным. Дело в высоком содержании не только соли, но также белков и азота. Компоненты создают эффект обезвоживания, и мы становимся несобранными. Поэтому чтобы сохранить способность концентрироваться, достаточно пить больше воды, чем обычно: при нормальном количестве H2O скорость движения вашей мысли увеличится на 14 %. Вода выводит соль и азот, к тому же является эффективным источником энергии для мозга. От нее же зависит выработка дофамина и норэпинефрина, который отвечает за передачу нервных импульсов.

2. Красное мясо

В красном мясе содержится большое количество насыщенных жиров, которые негативно влияют на мозговую деятельность и ухудшают память. Один из экспериментов показал, что женщины, в чьей диете преобладали мононенасыщенные жиры (например, авокадо, орехи), демонстрировали более высокие когнитивные способности. Те, кто употреблял насыщенные жиры (в том числе красное мясо), давали худшие результаты. Данные другого исследования (в нем участвовали 5 038 человек) свидетельствуют: богатый красным мясом рацион способствует более быстрому снижению остроты мышления на протяжении 10 лет.

3. Жвачка

Употребление жевательной резинки снижает способность запоминать. Тем не менее не стоит расставаться с универсальным освежителем дыхания. Жвачку не нужно жевать только в процессе усваивания материала (например, при изучении языка или подготовке к экзаменам). Движения, которые мы совершаем в процессе жевания, мешают сосредоточиться на запоминании в конкретный момент, а значит, функция кратковременной памяти ослабевает.

4. Сливочное масло

В нем, как и в красном мясе, содержится много насыщенных жиров. Масло состоит примерно на 26 % из мононенасыщенных жиров, на 4 % — из полиненасыщенных, около 60 % составляют насыщенные жиры. Диета с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров вызывает воспалительные процессы в мозге, разрушает структуру белков, регулирующих функцию нервных клеток. Все это приводит к ухудшению работы памяти.

5. Соль

Соль в больших количествах замедляет микроциркуляцию крови в головном мозге. Недостаток крови, насыщенной кислородом, способствует изменениям в его структуре и нарушению мыслительной деятельности. Другие последствия — неврологические заболевания. Правда, для их наступления необходимо длительное время превышать суточную норму соли в 8 и более раз. Это справедливо и для соевого соуса: в 10 г содержится 40 % дневной нормы соли.

6. Тофу

Тофу считается суперфудом, способным восполнить потребность в белках, например у вегетарианцев и людей, соблюдающих разные диеты. Наиболее благоприятное действие он оказывает на молодежь. У пожилых людей (в возрасте старше 68 лет), которые ели тофу хотя бы 1 раз в день, были замечены нарушения памяти. Фитоэстрогены, содержащиеся в тофу в больших количествах, могут повысить риск возникновения деменции.

7. Фабричный попкорн

При производстве попкорна в промышленных масштабах используется диацетил. Это соединение имеет аромат сливочного масла. Вещество нарушает связь между разными участками мозга и уничтожает клетки, которые его защищают. Диацетил накапливается в организме, его излишек приводит к появлению амилоидных бляшек, которые провоцируют развитие болезни Альцгеймера.

8. Низкоуглеводные продукты

Отказ от пищи с высоким содержанием углеводов затрудняет работу памяти всего через неделю после старта диеты. Для функционирования мозгу требуется глюкоза, которую он черпает из углеводов (к примеру, картофеля, макарон). В нашем организме это вещество накапливается в виде гликогена. В результате диеты топлива для полноценной работы становится меньше. Негативные последствия такой диеты дадут о себе знать, когда запасы гликогена будут израсходованы. Помимо памяти, ухудшается внимание и снижается скорость реакции. Один из экспериментов показал, что после введения в рацион углеводов когнитивные способности приходят в норму. Хотите привести тело в форму? Выбирайте диеты с пониженным количеством калорий, а не углеводов.

9. Маффины, кексы и другая фабричная выпечка

В состав маффинов и другой выпечки заводского производства добавляют соевое масло, кукурузный сироп и трансжиры. Последние нарушают связь между клетками мозга. Кроме того, обычный кекс содержит порядка 400 ккал, что плохо скажется на талии. Неволить себя и отказывать себе в маленьких удовольствиях будет плохой идеей, но, если есть возможность, стоит уменьшить количество выпечки в рационе или научиться делать ее самостоятельно.

10. Тунец

В мясе тунца содержится ртуть, которая имеет свойство аккумулироваться в организме как рыбы, так и человека. При систематическом воздействии этого металла клетки мозга гибнут, а в нервной системе происходят необратимые изменения. На их фоне страдают мелкая моторика и умение концентрироваться. Чтобы подобное влияние было заметно, женщине весом около 65 кг достаточно употреблять 120–130 г рыбы в неделю. Если вы любите именно этот вид рыбы, выбирайте консервированный вариант, так как содержание ртути при этом типе обработки значительно ниже.

11. Хлопья

Хлопья с молоком или йогуртом — чем не здоровый завтрак? На самом деле хлопья вредны, поскольку в них содержится избыточное количество сахара. В составе многих из них значится консервант бутилгидрокситолуол. Он нарушает работу гормонов, отвечающих за передачу сигналов из желудка в мозг. Кроме того, вещество способствует развитию ожирения. Консервант опасен в больших количествах, поэтому не нужно злоупотреблять хлопьями. То же самое касается гранолы и мюсли. К примеру, в 100 г последних содержится 15 г сахара. Это сопоставимо с полноценным стаканчиком ванильного мороженого. Избыток сахара воздействует на мозг по следующей схеме: вызывает потерю самоконтроля, а следом — переедание и увеличение веса.

12. Некоторые растительные масла

Если сливочное масло вредно для мозга, то кажется логичным заменить его растительным. В рапсовом, подсолнечном, соевом маслах есть жирные кислоты омега-6, полезные для кожи и волос, костной системы. Но количество омега-6 должно уравновешиваться количеством кислот омега-3. Избыток первых провоцирует воспаления в организме, а вторые обладают противовоспалительным действием, то есть эти кислоты как бы уравновешивают друг друга. Избыток омега-6 приводит к воспалительным процессам, которые увеличивают риск развития болезни Альцгеймера и появления нарушений памяти. Отказываться от подсолнечного или соевого масла не стоит, но можно сократить их употребление и ввести в рацион масла, богатые кислотой омега-3 (к примеру, оливковое).

13. Плавленый сыр

Любите тосты с плавленым сыром? Этот классический продукт так называемой западной диеты имеет в своем составе насыщенные жиры, многочисленные добавки, соль и сахар в больших количествах. Все это делает риск появления нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, выше. К примеру, японцы, которые питались по западной диете, имели больше шансов получить этот недуг, чем те, кто ел другие продукты. Ограничить следует только употребление тостерного сыра, который по сути является сырным продуктом. Обычный сыр, особенно с низким содержанием жира (брынза, рикотта, моцарелла), защищает клетки мозга от дегенеративных изменений в пожилом возрасте.

Какими продуктами вы дополнили бы наш список?