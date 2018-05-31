12 важных вопросов о женском здоровье, которые следует задать врачу в зависимости от вашего возраста

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Сегодня о женском здоровье стали говорить все чаще. Согласно национальному опросу, почти 13 % женщин старше 18 лет находятся в удовлетворительном или плохом состоянии здоровья. При этом недавний опрос показал, что 56 % российских женщин недооценивают важность регулярных медицинских осмотров и сдачи анализов. Но каждой представительнице прекрасного пола следует проходить общий осмотр хотя бы 1 раз в 2 года. И в зависимости от возраста стоит уделять внимание определенным аспектам здоровья. В этой статье мы расскажем, каким именно.

AdMe.ru собрал самые важные вопросы, которые необходимо задать врачу в зависимости от вашего возраста.

20 лет

«Подвержена ли я риску развития рака молочной железы?» Согласно исследованиям, в последнее время уже с 20 лет появляется риск развития рака молочной железы. Так, по результатам недавнего исследования группы ученых из Государственного университета Маринги в Бразилии, наблюдалась тенденция увеличения смертности от рака молочной железы в возрастной группе 20–49 лет. Чтобы избежать серьезной болезни, каждой девушке в возрасте 18–22 лет стоит задуматься о посещении маммолога, даже если нет очевидных проблем. Маммография — основное исследование, которое помогает распознать болезни молочных желез. Но в столь юном возрасте можно ограничиться ультразвуковым исследованием, если врач не порекомендует чего-то иного. «В каком состоянии мои гормоны?» В 20–30 лет организм женщины постоянно подвергается интенсивным нагрузкам и стрессам. Это связано со стремлением следовать различным диетам, повышенными нагрузками на учебе, переработками ради карьеры, вечеринками до утра и недосыпами. Неправильный образ жизни, частое переутомление, неполноценное и ограниченное питание сильно влияют на уровень женских гормонов. Дисбаланс гормонов приводит к скачкам настроения, депрессиям, выпадению волос, высыпаниям на коже, изменениям в весе. Поэтому в возрасте 20–30 лет стоит проверять уровень своих гормонов. «Подвержена ли я синдрому поликистоза яичников?» Синдром поликистозных яичников есть у каждой 10-й женщины репродуктивного возраста. При этом, согласно исследованию группы ученых из Университета Аделаиды, практически 70 % женщин с этим заболеванием не подозревали о нем. Данная болезнь становится эпидемией в наше время. Поликистоз является наиболее распространенной причиной бесплодия у женщин. Даже если беременность наступила, риск осложнений все же остается высоким. Поговорив с врачом и сдав анализы заранее, вы избежите серьезных проблем в будущем. Наибольшему риску подвержены девушки с семейной медицинской историей, нерегулярными циклами и диабетом.

30 лет

«Все ли в порядке с моим пищеварением?» После 30 лет работа пищеварительной системы постепенно начинает замедляться. Метаболизм уже не такой быстрый, как в 20 лет. Хорошее состояние пищеварительной системы важно для обеспечения бесперебойной работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Такие симптомы, как рефлюкс, запор и вздутие живота, являются признаками того, что вам желательно сдать анализы и изменить свое питание. «В порядке ли мои родинки и родимые пятна?» Будьте внимательны к родинкам и родимым пятнам на вашей коже. Новые образования, которые появляются на коже после 25–30 лет, вероятнее всего, уже не являются родинками. Они необязательно злокачественные. Эти образования обычно говорят о фотостарении — повреждении и увядании кожи под действием ультрафиолета. По результатам исследования группы ученых из Католического университета Валенсии, злокачественные поражения кожи имеют поздний характер. Первые случаи чаще появляются после 30 лет, и именно в этот период женщины подвержены большему риску, чем мужчины. Соответственно, именно в этом возрасте женщине стоит посетить дерматолога и онкодерматолога. «Подвержена ли я синдрому раннего истощения яичников?» Синдром истощения яичников характеризуется появлением признаков климакса в раннем возрасте (до 40 лет). Наибольший риск приходится на возраст 35–40 лет. Данный синдром имеет характерные симптомы: вторичная аменорея, бесплодие и вегетативно-сосудистые нарушения. Кроме того, он сопровождается характерными для менопаузы вегетативно-сосудистыми проявлениями: приливами жара, потливостью, раздражительностью, нарушениями сна и головными болями. При каких-либо изменениях следует сразу обратиться к врачу. Метросальпингография является в данном случае одним из самых информативных методов диагностики.

40 лет

«Какой у меня уровень гормонов?» Десятилетие после 40 лет связано в жизни женщины с наиболее значительными изменениями гормонов. Наблюдая за гормонами прогестерона и эстрогена и следя за тем, чтобы их уровень не был слишком высоким или слишком низким, можно предотвратить рак и другие заболевания, с которыми сталкиваются женщины старше 40 лет. «В каком состоянии моя щитовидная железа?» Предменопауза, т. е. 5–10 лет, предшествующие менопаузе, — это важный период диагностики состояния щитовидной железы. Сбои в работе щитовидной железы вызывают негативные изменения в женском организме. От нее зависит обмен веществ, нервная, сердечно-сосудистая, а также репродуктивная системы. Следует хотя бы раз в год сдавать кровь на гормоны Т3, Т4, а также ТТГ, поскольку они находятся в обратной зависимости друг от друга. «Какой у меня уровень гемоглобина?» Не каждая зрелая женщина может похвастать нормальным содержанием гемоглобина в крови. Из-за повышенного или пониженного уровня гемоглобина появляются проблемы со здоровьем и плохое самочувствие. Снижение уровня гемоглобина называется анемией. Чаще всего с анемией сталкиваются женщины, редко потребляющие пищу, богатую железом, или сидящие на диетах. А курение и недостаточное потребление воды способствуют повышению уровня гемоглобина. Если вовремя не сдать анализы и не заметить проблему, могут начаться опасные осложнения, в том числе и тромбоэмболия.

50 лет

«Нужно ли мне сделать сканирование костей?» В 50 лет появляется высокий риск остеопороза. Своевременное сканирование костей поможет предотвратить последующие проблемы со здоровьем. Использование определенных лекарств, таких как гепарин, кортизон и преднизон, а также болезни, такие как гипертиреоз и целиакия, могут ускорить прогрессирование остеопороза. Не забывайте о важности кальция для здоровья женщины. Национальные институты здравоохранения рекомендуют женщинам старше 50 лет получать 1 200 мг кальция в день. Кроме того, правильные физические нагрузки улучшают состояние костей. «Нет ли у меня проблем с сердечно-сосудистой системой?» Женщины сталкиваются с заболеваниями сердца после 55 лет. Узнайте, не находитесь ли вы в группе повышенного риска. Курение, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность — одни из главных факторов риска. Постоянное недосыпание и психологическое напряжение ослабляют иммунитет и являются причинами возникновения аритмии и нарушения сердечной деятельности в целом. Чтобы избежать проблем в будущем, следует пройти ряд обследований: определить уровень холестерина в крови, регулярно измерять артериальное давление, следить за питанием и весом. «Почему я набираю вес?» Средний возраст наступления менопаузы — 52 года, и, когда это происходит, яичники прекращают производство эстрогенов. А это, в свою очередь, может привести к целому ряду побочных эффектов (нарушения сна, приливы, снижение сексуального влечения), и один из самых частых среди них — увеличение веса. Поэтому, если вы вдруг набираете вес и у вас не получается его сбросить, поговорите со своим врачом. Консультация поможет выявить другие признаки менопаузы и разработать более эффективную систему питания, а также упражнения, которые будут соответствовать вашему образу жизни.

Как часто вы проходите медицинский осмотр и готовитесь ли к консультациям врача? Поделитесь своим мнением в комментариях.