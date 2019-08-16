12 умных вещей, которые заботятся о здоровье и кошельке своего хозяина

27 5 52 17k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Еще 20 лет назад мы даже представить себе не могли, что будем покупать товары не выходя из дома или разговаривать по видеосвязи с человеком на другом конце Земли. Технологии развиваются так стремительно, что за ними невозможно успеть. Производители одежды решили не оставаться в стороне: уже сегодня они создают вещи, о которых раньше писали в фантастических книгах.

Мы в AdMe.ru внимательно следим за результатами труда дизайнеров и ученых, которые каждый день изобретают что-нибудь новое.

1. Подошва, которая надевается прямо на ноги

Компания Link создала концепт сверхлегкой обуви. По сути, это подошва, которая крепится вокруг стопы с помощью завернутых краев. По замыслу дизайнеров компании, такая обувь сочетает в себе удобство кроссовок и легкость шлепанцев.

2. Костюм из пробиотиков, который активируется по́том

Молодой дизайнер Рози Бродхед объединилась с учеными из Гентского университета и изобрела новый материал для одежды — SKIN II. В создании боди и трико использовались натуральные материалы на основе пробиотических бактерий. Когда тело начинает потеть, бактерии активизируются и убивают неприятный запах.

3. Одежда, меняющая цвет в зависимости от настроения

Научно-дизайнерская компания The Unseen из Лондона создает экспериментальную одежду. Жакеты, сумки и рюкзаки этой марки сделаны их технологичных материалов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела хозяина.

4. Спортивный бюстгальтер с искусственным интеллектом

Спортивное бра Supa оснащено модулем искусственного интеллекта для связи с мобильным приложением. Бюстгальтер отслеживает частоту сердцебиения своей владелицы, измеряет уровень ультрафиолета и степень загруженности на тренировке.

5. Колготки, которые прослужат 50 лет

Основатель компании Sheerly Genius Кэтрин Хомут говорит, что колготки, которые выпускает ее предприятие, почти невозможно порвать. А все благодаря уникальной технологии: колготки сделаны из волокна, которое обычно используется в производстве бронежилетов и альпинистского снаряжения.

6. Куртка, заряжающаяся от солнца

Компания Vollebak делает одежду только для мужчин. Один из самых популярных товаров этой марки — куртка, которая подзаряжается от любого источника света. Флуоресцентная поверхность вбирает в себя свет, а ночью светится в темноте. Эта суперспособность куртки может пригодиться тем, кто занимается бегом в темное время суток.

7. Купальник, который следит за тем, чтобы хозяйка не сгорела на солнце

Купальники Spinali Design не позволяют девушкам обгорать на солнце. В бикини встроен сенсор, который передает показания температуры тела и УФ-активности на смартфон. Прежде чем надеть купальник, хозяйка вводит в приложение свой тип кожи, а умный сенсор напоминает, когда нужно нанести солнцезащитный крем или вовсе спрятаться в тень.

8. В этой футболке можно слушать музыку... кожей

В футболку Soundshirt встроено 16 микроприводов, которые преобразуют звуки в тактильные ощущения. Так, сидя на концерте симфонической музыки, скрипки можно чувствовать руками, а барабан — спиной. Изобретение позволяет людям с плохим слухом «услышать» музыку телом.

9. Носки для людей, страдающих диабетом, предупреждают о травмах

Текстильная компания Siren анонсировала носки для людей, больных сахарным диабетом 1-го типа. Одно из грозных осложнений болезни — диабетическая стопа. Из-за нее появляются плохозаживающие язвы, которые грозят ампутацией. Встроенный датчик измеряет температуру кожи и определяет ранние признаки воспаления, которые не видны невооруженным глазом.

10. Кроссовки с бактериологической вентиляцией

Спортивный бренд Puma в сотрудничестве с Массачусетским университетом создал обувь, вентиляцию в которой контролируют особые бактерии. Микроорганизмы «сидят» в специальных отсеках и питаются материалом, из которого сделаны кроссовки. Когда нога начинает потеть, бактерии активизируются, съедают свой отсек и создают вентиляционное отверстие.

11. Одежда, которую можно распылять прямо на тело

Лондонские ученые разработали смесь из полимеров, которую можно наносить на кожу. Затвердевая, такая одежда приятно облегает тело, а на ощупь напоминает войлок. Люди, которым посчастливилось носить первые образцы, отмечают, что футболку из распыляемого материала можно снять так же, как и обычную. К тому же она гораздо прочнее.

12. Футболка, предупреждающая о сердечном приступе

Китайская компания Lenovo создала умную футболку, которая следит за состоянием сердечно-сосудистой системы. В этот предмет одежды встроен датчик ЭКГ и сенсоры, регистрирующие частоту сердцебиения и дыхания. Раз в сутки футболка отправляет данные на сервер, где искусственный интеллект анализирует их и предупреждает о возможных проблемах.

Какое из этих изобретений вам кажется наиболее полезным? Готовы ли вы попробовать что-нибудь на себе?