12 примеров того, как можно управлять людьми при помощи запахов

Принято считать, что у человека плохо получается распознавать запахи. Однако исследования показывают, что мы можем различать до триллиона различных ароматов. Неплохо, правда? Тогда неудивительно, что то, что мы можем унюхать, влияет на наше настроение, наши желания и даже на наши симпатии.

AdMe.ru решил разобраться, как именно запахи управляют нами, и наткнулся на несколько любопытных фактов.

Запах может помочь опознать незнакомца

У каждого из нас есть свой запах, который настолько же уникален, как отпечаток пальца. Он может помочь опознать человека, чью внешность мы не помним. Эксперименты показали, аромат помогает идентифицировать его «носителя» с вероятностью до 75 %. За формирование неповторимого запаха отвечают не только особенности нашего тела, но и образ жизни. Например, близнецов, которые выглядят почти идентично и одинаково питаются, на нюх отличить сложно даже служебным собакам. Куда уж тут человеку.

Запах может помочь вам «скинуть» несколько лет

Вы знали, что нотки грейпфрута могут сделать нас моложе? Во всяком случае, именно так нас будут воспринимать окружающие. Исследования показали, что женщины, от которых пахнет этим фруктом, выглядят для незнакомцев примерно на 12 лет моложе.

Также есть ароматы, которые заменят диету

Исследователи пришли к выводу, что цветочные и пряные ароматы заставляют нас выглядеть стройнее. Эксперименты показали, что благодаря эфирным маслам с указанными ароматами мы можем выглядеть в среднем на пару кило стройнее.

А некоторые запахи просто делают нас привлекательнее

Ученые провели эксперимент, в ходе которого просили случайных людей оценить по фото внешность незнакомцев. Оказалось, что испытуемые позитивнее оценивают красоту одних и тех же лиц, если в воздухе пахнет розовым маслом.

Мы можем унюхать эмоции

Например, рассерженный или агрессивно настроенный человек пахнет не так, как спокойный. И эти различия вполне может почуять наш нос. Причем мы можем не заметить, как это произойдет, — такие процессы анализируются на подсознательном уровне. Позитивные эмоции тоже меняют аромат нашего тела. Более того, учуяв запах определенного настроения, мы можем «заразиться» им. Например, даже расстроенный человек при встрече с тем, чей день прошел на отлично, во время общения может почувствовать, как ему становится немного легче.

Запах делает нас фанатом определенных товаров

Крупные бренды, выпускающие технику, канцелярию и даже автомобили, большое внимание уделяют тому, как пахнет их продукция. Например, при внутренней оценке машин Audi штатные специалисты первым делом нюхают детали салона и убеждаются, что кожа сидений не пахнет рыбьим жиром, а пластик и резина не источают химического запаха. Техника компании Apple и вовсе обладает узнаваемым ароматом, который сводит с ума многих поклонников бренда. При распаковке новый MacBook пахнет мятой, персиком, базиликом, лавандой, мандарином и шалфеем. Во всяком случае так утверждают производители аромасвечей с запахом новой «яблочной» техники.

Запах может повысить продуктивность

Например, цитрусовые ароматы бодрят. Поэтому не рекомендуется распылять их перед сном. Зато они могут помочь включиться в работу, когда слипаются веки, и выполнить все поставленные задачи. А вот запах лаванды, напротив, обладает успокаивающим действием. Масла этого растения рекомендуют использовать тем, кто испытывает проблемы со сном.

Некоторые запахи могут исцелять

Существует большое количество ароматов, которые помогают бороться со стрессом. Это и ромашка, и ваниль, и уже упомянутая нами лаванда. Лимон способен снять беспокойство, а апельсин хорошо проявил себя в борьбе с посттравматическим расстройством. Некоторые эфирные масла помогают также при физических недугах. Например, эвкалипт снимает заложенность носа и незначительно уменьшает кашель, шалфей снижает кровяное давление и частоту дыхания, а камфора снимает головные боли. Запах розмарина помогает уменьшить боли при артрите.

Гостиницы формируют ароматы нашего отпуска

Владельцы гостиниц пользуются тем, что запахи могут заставить нас вспомнить определенные события. Они создают собственные ароматы, которые в будущем будут ассоциироваться у гостей с приятными моментами отпуска. Например, гостиничная сеть Sheraton использует запахи инжира, гвоздики и жасмина. А британский отель Montcalm даже предоставляет гостям право выбора аромата для комнаты. Для этого у них работает специалист, который помогает определиться.

Мы можем учуять красивого человека

И хоть обоняние не даст нам четкого представления о чьей-то внешности, ученые установили, что женщины могут подсознательно почувствовать, насколько симметрично тело мужчины, не видя его. Дело в половых феромонах, запах которых отличается у людей с разным уровнем симметрии. Чем гармоничнее внешность человека, тем здоровее он нам кажется. Поэтому аромат такого мужчины может восприниматься доказательством его пригодности для продолжения рода.

Мы целуемся, чтобы узнать запах друг друга

Запах помогает нам выбрать подходящего партнера, и у каждого из нас свои представления о подходящем аромате. Примечательно, что люди, чей запах похож на наш, кажутся нам менее привлекательными. Вероятно, это природный механизм, который помогает избежать близкородственных связей. И да, ученые действительно считают, что поцелуй — это тот формат близости, который позволяет нам понюхать партнера на максимально близком расстоянии. Романтике здесь не место.

При этом мы можем управлять запахом тела, чтобы больше нравиться противоположному полу

Ученые пришли к выводу, что мужчины, которые едят фрукты и овощи, богатые каротинами, обладают более приятным запахом пота и кажутся женщинам более привлекательными. Особенно по сравнению с теми, кто предпочитает углеводную диету. Женщинам же для этого достаточно выбирать духи с ароматом ландыша. Ведь, согласно исследованиям, именно его мужчины считают одним из самых привлекательных.

Какие ароматы поднимают вам настроение, а какие гарантированно вызывают аппетит? Расскажите нам в комментариях.