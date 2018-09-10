11 загадок, которые помогут вам расшевелить мозги и легко включиться в работу в этот понедельник

Исследования подтверждают: во время решения головоломок у нас задействуются оба полушария мозга, что несомненно идет нам на пользу. К тому же, ломая голову над задачей, мы учимся смотреть на вещи с разных сторон, что впоследствии может пригодиться в жизни. Ведь не всегда привычное решение бывает правильным, а если взглянуть на какую-то проблему с другой стороны, находится выход, о котором с первых секунд даже не задумываешься.

AdMe.ru подобрал для вас простые на первый взгляд головоломки, однако над ними придется подумать, чтобы найти верный ответ.

1. Куда делся 6-й том?

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© supergillis / imgur   © supergillis / imgur  

2. Какое число должно стоять в центре круга «Г»?

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3. Какое кольцо необходимо убрать, чтобы высвободить все остальные?

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4. Найдите все тройки, фигурирующие на этой клавиатуре?

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5. Какое число должно быть на месте знака вопроса?

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© pixabay   © pixabay  

6. Сколько смартфонов можно зарядить, если воткнуть удлинители друг в друга?

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© pixabay   © pixabay  

7. Перед вами фигура «Корова». Как нужно переставить 1 спичку, чтобы фигура стала смотреть в любую другую сторону?

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© depositphotos   © depositphotos  

8. Как вставить числа в клетки, чтобы получилось 5?

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9. Как переставить монеты, чтобы треугольник смотрел вниз?

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© depositphotos   © depositphotos  

10. Все ли углы квадрата прямые?

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11. Как разделить фигуру на 2 части, чтобы получилась шахматная доска?

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© depositphotos   © depositphotos  

Удалось решить все задачи? Какая показалась самой сложной?

Фото на превью supergillis / imgur

1 На склад!
8 Комментарии
  • 10 сентября 2018
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  • 14552

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