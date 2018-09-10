11 загадок, которые помогут вам расшевелить мозги и легко включиться в работу в этот понедельник
Исследования подтверждают: во время решения головоломок у нас задействуются оба полушария мозга, что несомненно идет нам на пользу. К тому же, ломая голову над задачей, мы учимся смотреть на вещи с разных сторон, что впоследствии может пригодиться в жизни. Ведь не всегда привычное решение бывает правильным, а если взглянуть на какую-то проблему с другой стороны, находится выход, о котором с первых секунд даже не задумываешься.
AdMe.ru подобрал для вас простые на первый взгляд головоломки, однако над ними придется подумать, чтобы найти верный ответ.
1. Куда делся 6-й том?
2. Какое число должно стоять в центре круга «Г»?
3. Какое кольцо необходимо убрать, чтобы высвободить все остальные?
4. Найдите все тройки, фигурирующие на этой клавиатуре?
5. Какое число должно быть на месте знака вопроса?
6. Сколько смартфонов можно зарядить, если воткнуть удлинители друг в друга?
7. Перед вами фигура «Корова». Как нужно переставить 1 спичку, чтобы фигура стала смотреть в любую другую сторону?
8. Как вставить числа в клетки, чтобы получилось 5?
9. Как переставить монеты, чтобы треугольник смотрел вниз?
10. Все ли углы квадрата прямые?
11. Как разделить фигуру на 2 части, чтобы получилась шахматная доска?
Удалось решить все задачи? Какая показалась самой сложной?
Фото на превью supergillis / imgur