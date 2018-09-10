11 загадок, которые помогут вам расшевелить мозги и легко включиться в работу в этот понедельник

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Исследования подтверждают: во время решения головоломок у нас задействуются оба полушария мозга, что несомненно идет нам на пользу. К тому же, ломая голову над задачей, мы учимся смотреть на вещи с разных сторон, что впоследствии может пригодиться в жизни. Ведь не всегда привычное решение бывает правильным, а если взглянуть на какую-то проблему с другой стороны, находится выход, о котором с первых секунд даже не задумываешься.

AdMe.ru подобрал для вас простые на первый взгляд головоломки, однако над ними придется подумать, чтобы найти верный ответ.

1. Куда делся 6-й том?

2. Какое число должно стоять в центре круга «Г»?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3. Какое кольцо необходимо убрать, чтобы высвободить все остальные?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

4. Найдите все тройки, фигурирующие на этой клавиатуре?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5. Какое число должно быть на месте знака вопроса?

6. Сколько смартфонов можно зарядить, если воткнуть удлинители друг в друга?

7. Перед вами фигура «Корова». Как нужно переставить 1 спичку, чтобы фигура стала смотреть в любую другую сторону?

8. Как вставить числа в клетки, чтобы получилось 5?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

9. Как переставить монеты, чтобы треугольник смотрел вниз?

10. Все ли углы квадрата прямые?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

11. Как разделить фигуру на 2 части, чтобы получилась шахматная доска?

Удалось решить все задачи? Какая показалась самой сложной?