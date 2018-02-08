11 правдивых фактов о мужчинах, которые они от всех скрывают

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Каких только фактов о мужчинах нам не преподносит статистика: в среднем женщины живут дольше мужчин во всем мире, мужчины около года своей жизни тратят, рассматривая женщин, а помимо этого они лгут в 2 раза чаще, чем женщины. В этой статье мы разобрались, что из этого правда, а что — ложь.

Мы в AdMe.ru решили рассказать об 11 интересных фактах. Надеемся, некоторые из них позабавят вас.

1. Мужчины видят в кошмарах масштабные бедствия

Смерть, проблемы со здоровьем и личные угрозы — это общие темы кошмаров всего человечества. Но ученые из Монреальского университета в результате исследования более 10 тыс. снов установили, что есть некоторые различия между тем, что чаще всего в страшных снах видят мужчины и женщины. Так, мужчины просыпаются в ужасе от кошмаров, в которых видят масштабные бедствия, наводнения, землетрясения и войны. Межличностные конфликты в кошмарах встречаются у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин.

2. Мужчины наклоняются, чтобы поднять предмет

Вы замечали, что мужчины поднимают упавший предмет, наклоняясь за ним, а женщины — приседая? Безусловно, не все так делают, но все же именно такое поведение свойственно большинству. Возможно, это обусловлено тем, что женщины часто носят не слишком удобную одежду (короткую или узкую), поэтому они вынуждены приседать. Мужчин же реже что-то стесняет, поэтому они спокойно наклоняются.

3. Мужчинам нравятся женщины со здоровым весом

Бланка Ортега-Ролдан Олива из Университета Гранады в своем исследовании доказала, что мужчины предпочитают стройных женщин, которые выглядят здоровыми. Не в том смысле, что у них нет температуры или кашля, а женщин со здоровым весом. Это значит, что мужчин привлекает не какой-то мифический идеал красоты или девушки исключительно модельной внешности, которые весят как перышко, а те женщины, вес и рост которых нормально соотносятся.

4. Мужчины пытаются привлечь внимание девушки, если держат большие пальцы на ремне

Когда мужчина хочет показать женщине, что она ему интересна, он непроизвольно занимает позу, которая демонстрирует, что он мужественный и сильный. Обычно мужчина держится большим пальцем за ремень своих брюк. Подобный ритуал возник в древности, в те времена, когда еще не было ремней и брюк. Самцы, пытаясь завоевать самку, демонстративно указывали на свою промежность. Теперь же подобный жест был бы неприличным, но у нас сохранились его отголоски: когда парень держится за ремень, его рука все равно как бы указывает на промежность.

5. Мужчины предпочитают комплименты от мужчин

Бытует мнение, что мужчины с удовольствием принимают комплименты от противоположного пола. Но на самом деле им более приятны комплименты от мужчин. И сексуальная ориентация здесь не имеет никакого значения. Роберт Герберт из Университета Бингемтона доказал, что в целом люди только в 30 % случаев воспринимают комплименты «гладко» и отвечают на них благодарностью. При этом мужчиной комплимент от мужчины будет, вероятнее всего, воспринят как нечто приятное и повышающее самооценку.

6. Мужчины дружат по интересам

Профессор Рональд Риджио в своей статье проанализировал исследования о дружбе среди женщин и среди мужчин. В результате он пришел к выводу о том, что дружба между мужчинами в основном строится на общих интересах. Они предпочитают играть с друзьями в футбол, гольф или теннис, в покер или вместе смотреть матчи любимой команды. Женская дружба в своем большинстве основана на эмоциях и поддержке. Женщины выбирают подруг, которые с ними «эмоционально едины».

7. Мужчины в обществе женщин едят почти в 2 раза больше

Может показаться немного странным, но это факт: мужчины едят больше, когда обедают или ужинают в компании женщины. При этом они съедают на 93 % больше пиццы и на 86 % больше салата, чем они съели бы в компании мужчины. К такому выводу пришел Кевин Книфин, доктор философии Корнельского университета, в рамках своего исследования. По его мнению, мужчины так поступают, чтобы похвастать. Глупо, но от инстинктов никуда не деться.

8. С возрастом мужчины предпочитают более свободную одежду

То, что мы носим, влияет на то, как мы себя чувствуем. А помимо этого одежда влияет на то, как нас воспринимают окружающие. Именно поэтому мужчина в костюме чувствует себя увереннее на деловой встрече. Но при этом с возрастом предпочтения в одежде меняются. Так, многие молодые парни носят обтягивающие брюки или шорты, хотя, пожалуй, это не так уж удобно. С возрастом стремление быть модным уступает желанию носить комфортные вещи. Поэтому мужчины часто переходят на более свободный крой брюк или шорт.

9. Образ жизни мужчины во многом зависит от IQ

Группа ученых из Каролинского института в Стокгольме в своем исследовании показала, что часто уровень IQ мужчины влияет на то, какой образ жизни он ведет. В частности, злоупотребляет ли он алкоголем. Для этого специалисты изучили данные почти 50 тыс. шведов, родившихся с 1949 по 1951 год. По мнению исследователей, мужчины с более низким IQ часто пьют слишком много. Но подчеркивается, что данный факт может быть обусловлен не только IQ. Все дело в том, что мужчины, которые злоупотребляют спиртным, также часто имели эмоциональные проблемы. Тем не менее ученые считают, что, возможно, более высокий уровень интеллекта приводит к более здоровому образу жизни.

10. Мужчины лгут в 2 раза чаще, чем женщины

Среднестатистический мужчина 6 раз в день обманывает своих коллег, начальника или партнера. Женщины же склонны врать около 3 раз в день. Это помог установить опрос, проведенный компанией 20th Century Fox Home Entertainment в 2009 году перед выходом сериала «Обмани меня» на DVD. Оказалось, что мужчины врут в 2 раза чаще женщин. И самой распространенной лживой фразой является «Ничего страшного, я в порядке».

11. Мужчины почти год своей жизни рассматривают женщин

Мужчина тратит порядка 43 минут в день, рассматривая 10 разных женщин. Это составляет 259 часов (или почти 11 дней) в течение каждого года. В результате в возрасте от 18 до 50 лет мужчины проводят 11 месяцев и 11 дней, любуясь девушками. Женщины же рассматривают мужчин всего в течение 20 минут в день. В возрасте от 18 до 50 лет они тратят всего полгода на это занятие. Такие цифры получили сотрудники компании Kodak Lens Vision Centers, которые проводили опрос среди 3 000 человек. Они также выяснили, что самые подходящие места, чтобы рассматривать незнакомцев противоположного пола, — это супермаркет, паб и ночной клуб.

Какие факты о мужчинах вы бы добавили в этот список, основываясь на своем опыте?