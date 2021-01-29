11 повседневных привычек, которые даже молодой девушке могут добавить лишних лет

К сожалению, старение — это естественный процесс, и убежать от него не получится. Но его можно отсрочить или же, наоборот, приблизить, и связано это не только с нашей генетикой, но и с особенностями поведения. Часто мы даже не осознаем, что эти, казалось бы, рутинные привычки могут повлиять на то, насколько старше своих лет мы выглядим.

Мы в AdMe.ru хотим как можно дольше оставаться в тонусе и молодо выглядеть, поэтому выявили основные ошибки, которые могут этому помешать.

1. Чрезмерно отшелушивать кожу

Скрабирование — полезная для кожи процедура: с ее помощью можно избавиться от омертвевших клеток кожи. Оптимально делать пилинг 2–3 раза в неделю. Если проводить процедуру чаще, то можно нанести больше вреда, чем пользы. Новые клетки становятся хрупкими и чувствительными к внешнему воздействию, что сказывается на состоянии кожи.

2. Носить старый бюстгальтер

Бюстгальтеры, как и другая одежда, могут изнашиваться и растягиваться. Ношение старых бюстгальтеров может визуально состарить, потому что они не поддерживают грудь, а делают ее бесформенной.

3. Умываться слишком горячей или ледяной водой

По словам пластического хирурга Терри Маффи, для умывания лица лучше всего использовать теплую воду. Холодная вода неэффективно удаляет ежедневные загрязнения, а горячая вода может раздражать и сушить вашу кожу.

4. Не проветривать квартиру

Свежий воздух, поступающий в помещение при проветривании, положительным образом сказывается на состоянии человека. Если человек испытывает хронический недостаток кислорода, это может привести к преждевременному старению организма.

5. Использовать только кардиотренировки

Кардиотренировки полезны для здоровья, но использовать их нужно в сочетании с другими видами упражнений. Если уделять недостаточно внимания наращиванию мышц, то после 30 лет можно начать терять от 3 % до 5 % мышечной массы за 10 лет.

6. Носить большие серьги

С возрастом наши мочки ушей опускаются (как и все остальное в нашем теле). Тяжелые серьги могут утяжелять ухо и заставлять мочку растягиваться быстрее. А растянутые мочки ушей могут визуально прибавлять возраст.

7. Не уделять внимание гигиене полости рта

Одно из первых мест, где проявляются признаки старения, — это ротовая полость. Кроме того, исследования показали, что при редком использовании зубной нити может увеличиваться риск сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера.

8. Часто использовать духи

Если парфюм содержит спирт, то при нанесении на открытую кожу в дневное время он делает ее более чувствительной к солнечному свету. Это значит, что повышается вероятность солнечных ожогов, что приведет к появлению морщин и пигментации.

9. Спать на наволочке из хлопка

Исследования показали, что грубые наволочки из хлопка могут способствовать появлению морщин на лице. Поэтому лучше отдавать предпочтение атласной или шелковой наволочке, чтобы избежать трения кожи о грубый материал.

10. Пренебрегать дружбой

Хорошие друзья также являются ключевым фактором увеличения продолжительности жизни. К такому выводу пришли ученые после того, как в течение 7,5 лет проводили специальное исследование с участием почти 309 тыс. человек. Исследователи обнаружили, что у людей с крепкими социальными связями шансы прожить дольше на 50 % выше, чем у тех, кто плохо ладит с другими людьми. Этот эффект для здоровья можно сравнить с отказом от вредных привычек или избавлением от ожирения.

11. Чрезмерно выщипывать брови

С возрастом наши брови становятся тоньше. Поэтому чрезмерное выщипывание в молодости может преждевременно состарить весь образ.