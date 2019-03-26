11 мифов о молоке, которые пора развенчать

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Все мы с детства помним песенку о пользе молока: «Пейте дети молоко — будете здоровы». И то, как послушно его пили. Но человек по природе натура сомневающаяся, поэтому мы подросли, и многие из нас стали скептически относиться к пользе этого продукта. К тому же эти сомнения подогреваются мифами о молоке, которые передаются из уст в уста.

AdMe.ru решил разобраться в этом вопросе и раз и навсегда развенчать самые распространенные и волнующие мифы о молоке. А в конце статьи вас ждет бонус — химический тест.

Миф № 1: Суточную норму кальция можно полностью восполнить молоком

Взрослому человеку в сутки нужно получать от 800 до 1 200 мг кальция. В 1 стакане цельного молока содержится до 315 мг кальция. Поэтому, чтобы получить суточную норму кальция только за счет молока, нужно выпивать в день от 3 до 5 стаканов. В теории это возможно, но на практике маловероятно. Также считается, что после 3-летнего возраста наш организим теряет способность расщеплять молочные белки (казеин), которые препятствуют усвоению кальция из молока. А еще для усвоения кальция из еды необходимо, чтобы в организме было оптимальное количество витамина D. В общем, обойтись одним молоком сложно.

Миф № 2: Молоко со сроком годности больше 5 дней не приносит пользы

Бытует мнение, что полезное молоко — это то, которое быстро портится. Молоко начинает киснуть под воздействием бактерий. Появляются они во время дойки коровы, транспортировки, фильтрации и так далее. Пастеризованное молоко может храниться в холодильнике от 3 дней до 2 недель. При этом, так как способ тепловой обработки был один и тот же, молоко с разным сроком годности будет одинаково полезно. Сроки хранения зависят от качества сырья, современности оборудования и упаковки. Поэтому чем качественнее готовый продукт, тем меньше в нем бактерий, а значит, и срок хранения может быть длительнее.

Миф № 3: Детям нужно много молока

Малышам рекомендовано выпивать 2 чашки молока в день, детям от 4 до 8 лет — 2,5 чашки, а подросткам — 3. Но нужно учесть, что 1 чашка молока приравнивается к 1 чашке йогурта или 42,5 г сыра. Так что дети не должны пить молоко в течение всего дня, их рацион питания может быть разнообразнее.

Миф № 4: Нельзя пить парное молоко

Парным молоко считается в течение 4 часов после дойки. Это ценный и полезный продукт. Безусловным плюсом парного молока является содержащийся в нем белок лактоферрин. Он благоприятно влияет на иммунную систему. В промышленном молоке его нет, так как он уничтожается в процессе переработки. Пить парное молоко можно, но с оговорками. Корова должна быть полностью здорова, условия и правила хранения обязаны быть соблюдены на высочайшем уровне. Если у вас нет уверенности в этих пунктах, то парное молоко пить не стоит, так как в нем могут находиться вредоносные бактерии.

Миф № 5: В растительном молоке столько же витаминов, сколько и в коровьем

Соевое молоко по своему составу наиболее близко коровьему: в нем содержится столько же белка. Но в других видах этого продукта белка содержится мало или его нет совсем. Так, в 250 мл миндального и кокосового молока содержится 4 г белка (тогда как в коровьем — около 9 г). Показатели витаминов и минералов тоже отличаются. В цельном молоке в 100 г приблизительно 120 мг кальция, а в кокосовом — всего 16 мг. К примеру, в рисовом молоке очень низкое содержание калия по сравнению с коровьим. С другой стороны, в растительных видах молока тоже есть полезные элементы, в каждом преобладают те или иные. Поэтому для полноценного питания стоит чередовать разные виды продукта.

Миф № 6: Взрослым молоко не нужно

Этот миф возник из убежденности, что молоко взрослыми людьми не усваивается. Но исследования доказывают, что молочные продукты не усваиваются только у части населения планеты. Например, у 10–30 % европейцев, у 90 % жителей Юго-Восточной Азии и практически у 100 % афроамериканцев действительно есть непереносимость молочного сахара. Причиной является пониженная активность расщепления лактазы, которая приводит к непереносимости лактозы. Для таких людей производится молоко без лактозы, которое также обогащено витаминами и минералами. Молочные продукты важны для человека в любом возрасте: в них содержатся необходимые для организма вещества (белки, жиры, углеводы, витамины и минералы). Отказ от таких продуктов может привести к недостаточному поступлению в организм кальция, что чревато развитием остеопороза.

Миф № 7: Кипячение молока уменьшает его полезные свойства

Принято считать, что вместе с кипячением убиваются не только бактерии, но и все полезные вещества. На самом деле это не так. При кипячении погибают болезнетворные бактерии, некоторые виды ферментов, иммуноглобулины и нестойкие витамины, такие как витамин С, но его в молоке и так небольшое количество. Но вот после кипячения остаются макроэлементы, витамины, в том числе кальций, молочный белок и жиры. Кипятить стоит только фермерское молоко — заводское молоко кипятить не нужно.

Миф № 8: В молоке много сахара

В молоке содержится лактоза, которую можно назвать «молочным сахаром». Это природный углевод. Многие его сравнивают со столовым сахаром или с шоколадным молоком, в состав которого входит сахароза. Но это некорректное сравнение, так как в цельном продукте это природный углевод, а в шоколадном — добавленный. В 100 г цельного молока содержится 3–4 г лактозы, а в шоколадном сахарозы может быть вдвое больше.

Миф № 9: В молоке есть антибиотики

Это опасение связано прежде всего с тем, что, когда коровы болеют, их лечат антибиотиками, а значит, и молоко те дают с ними же. Все так, только это молоко собирается и утилизируется. На заводах делают тесты, чтобы выявить присутствие в нем антибиотиков. Если их обнаруживают, молоко также утилизируется.

Миф № 10: Из-за молока можно прибавить в весе

В данном вопросе проблема не в самом молоке, а в его количестве и жирности. Конечно, если вы будете целый день пить жирное молоко (около 6 % жирности), заедая это жирным творогом со сметаной, то вес набрать у вас получится. Но от стакана молока в день с жирностью 2,5 % или 3,2 % точно лишних килограммов не прибавится. Прибавка в весе будет только в том случае, если вы будете потреблять калорий больше, чем тратить. Поэтому если вы ведете активный образ жизни, можно пить молоко с любой жирностью — просто учитывайте потребляемые калории.

Миф № 11: В шоколадном молоке столько же сахара, сколько в газировке

В шоколадном молоке на 100 г продукта приходится около 9 г сахара, в то время как в газировке на то же количество его 11 г. Но есть большая разница между напитками: за счет углекислого газа сахар из газировки моментально всасывается в кровь. Шоколадное молоко рекомендовано пить тем, кто тратит много энергии. Если вы тоже являетесь поклонником этого напитка, но у вас не очень активный образ жизни, то лучше сделать такое молоко самому, чтобы быть уверенным в количестве сахара.