10 вещей, которые доказывают, что наше тело — самая загадочная система в мире

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Наше тело — уникально. Оно сложное, продуманное до мельчайших деталей, а иногда такое же непознанное, как далекий космос. Но давайте все-таки попробуем разобраться, выяснить пределы наших возможностей и понять, на что мы способны.

AdMe.ru расскажет вам про несколько удивительных вещей, на которые способно наше тело.

1. Ваш мозг — самая объемная флешка в мире

Память вашего мозга имеет достаточный объем, чтобы хранить 2,5 млн Гб данных. Это примерно 300 лет записи видео внутри мозга. Пик развития памяти приходится на 25 лет, а «затухает» память в 50, но только у людей, которые ее не тренируют.

2. Ваше тело умеет почти полностью отключаться, чтобы защититься от утопления

Это называется «нырятельный рефлекс». Когда мозг понимает, что тело погрузилось в воду, он дает команду снизить частоту сердечных сокращений и перенаправить кровь с конечностей к более важным органам. Таким образом снижается потребность в кислороде. Чем глубже погружение и чем дольше человек под водой, тем больше сердце замедляет свою работу.

3. Когда вы были ребенком, у вас была суперсила

Дети невероятно сильные для их веса и размера. Новорожденного ребенка можно повесить на турник, и он будет висеть очень долго, не уставая. Это древний хватательный рефлекс, благодаря которому новорожденные обезьяны удерживаются на волосяном покрове матери. В течение 3 месяцев после рождения ребенок теряет эту способность.

4. Длины ваших капилляров хватит на 2 с половиной кругосветных путешествия

Тело человека имеет 100 тыс. км капилляров. Этого хватит, чтобы обогнуть Землю 2,5 раза. А сердце в течение жизни в среднем перекачивает 5,7 млн литров крови. Этого объема хватило бы, чтобы заполнить 3 олимпийских бассейна.

5. Мужская грудь тоже может давать молоко

У всех людей независимо от пола есть полностью сформированные молочные железы, молочные протоки и соски. Мужские соски могут быть стимулированы, чтобы производить молоко. Это может происходить во время гормонального всплеска, который возникает из-за экстремально высокого стресса.

6. Цвет ваших снов зависит от телевизора

Тип телевизора, который вы смотрели в детстве, оказывает влияние на цвет ваших снов. Те, кто бо́льшую часть своей жизни смотрел черно-белое кино, чаще видели черно-белые сны. А люди, которые родились после изобретения цветного ТВ, видели только цветные сны.

7. Ваши мышцы способны поднять тонны

В 1982 году в городе Лоуренсвилль Анджела Кавалло подняла Chevrolet Impala. Автомобиль сорвался с укреплений для ремонта и придавил ее сына Тони. Женщина подняла машину над своей головой и держала ее до тех пор, пока двое соседей не вытащили Тони. И это далеко не единственный случай, когда человек под воздействием стресса и адреналина совершает невозможное. В нашем теле 640 мышц, предел которых до сих пор неизвестен.

8. Ваше тело — это машина для производства слизи

В среднем организм человека за день производит 1,5 литра соплей. Мы проглатываем бо́льшую их часть, даже не замечая. Кроме того, за 1 сутки тело производит 1 литр слюны, 3 литра желудочного сока, 3,5 литра кишечного сока и 1 литр желчи.

9. А жидкость, вытекающая из вашего носа, может быть мозгом

Липкая и текучая жидкость, в больших объемах вытекающая из вашего носа, может быть спинномозговой жидкостью. Спинномозговая жидкость окружает мозг и содержится в оболочке. Иногда жидкость может просачиваться через отверстие в пазухах носа и вытекать как поток прозрачной жидкости.

10. Ваше тело — самое охраняемое «сооружение» в мире

На изображении белая клетка крови гоняется за бактерией, догоняет и пожирает ее. Это «люди в черном» внутри нашего организма, которые защищают его от «злых пришельцев». От всех старых, «замусоренных» клеток организм избавляется сам. Например, 22 млн ваших клеток погибли, пока вы читали это предложение. А в течение следующих 30 секунд вы произведете 72 млн красных клеток крови и избавитесь от 174 тыс. старых клеток кожи.