10+ вещей из будущего, которые уже сейчас можно пощупать

Сейчас настала эра технологий, когда будущее становится значительно ближе, чем кажется. Дышать под водой, в прямом смысле слова чувствовать музыку всем телом, летать, а не ездить в такси, доверять готовку роботам — все это сможет делать человек нашего века. Надо лишь немного подождать. А в бонусе мы поместили что-то, что захочет приобрести любой автомобилист и любитель кино.

Редакция AdMe.ru с нетерпением ждет дальнейших разработок ученых и надеется, что мы все же доживем до телепортов. Хотя автор статьи не отказался бы от настоящей волшебной палочки. А что больше всего вы хотите увидеть?

Робот-повар

Компания Samsung представила робота-повара Bot Chef, способного выполнять голосовые команды, самостоятельно готовить по рецептам, пользоваться духовкой, вентиляцией и даже краном.

Воздушное такси

Uber планирует наводнить мир воздушными такси в 2023 году. А пока компания совместно с Joby Aviation показала прототип полностью электрического воздушного судна eVTOL.

Умный дозатор косметики

Компания L’Oréal презентовала прототип умного дозатора косметики для ухода, который на основе состояния вашей кожи сам выдаст нужные средства в количестве, необходимом именно для вас. Магия да и только.

Очки дополненной реальности

Бренд Lenovo планирует выпустить очки дополненной реальности для офисных работников ThinkReality A3. 3D-визуализация, возможность проецировать до 5 рабочих экранов одновременно, микрофон и динамик — вот неполный перечень составляющих этих чудо-очков.

Надувной компактный электроскутер

Ученые из Токийского университета радуют любителей скутеров новой, надувной, моделью Poimo, способной уместиться в рюкзаке. Скутер весит всего 5,5 кг, а надуть его можно за минуту. Пока эта модель находится в разработке, но, надеемся, скоро выйдет на рынок.

Ботинки со способностью разгона до 40 км/ч

Bionic Boots «Страусиные ноги» — это концепт гаджета, который в перспективе сможет помочь вам разогнаться до 40 км/ч без велосипедов и машин. Специальные ботинки рассчитаны на передвижение как по асфальту, так и по пересеченной местности.

Личный робот-носильщик

Персональный носильщик робот Gita способен перемещать груз до 18 кг. Он отслеживает ваше перемещение при помощи оптических датчиков и способен двигаться по выбранному пути даже без вас. Главное — кроме хозяина, никто не сможет забрать его содержимое.

Кровать, с которой невозможно свалиться

Компания Ford приняла решение перенести технологии, применяемые в автомобилестроении, в нашу с вами повседневную жизнь и создала умную кровать, контролирующую пространство, на котором вы спите. Вот как это происходит.

Приложение виртуальной реальности, способное устроить шоу у вас дома

Приложение виртуальной реальности MelodyVR устроит концерт любимой группы прямо у вас дома. Достаточно надеть специальные очки и выбрать место, где вы будете находиться (далеко или близко от сцены).

Робот для обнимашек

Робот для обнимашек Lovot, разработанный компанией Groove X, создан исключительно для того, чтобы радовать нас с вами. Его основная функция — дарить объятия всем страждущим.

Обувь, которая не даст вам упасть

Израильский стартап B-Shoe изобрел обувь, в которой невозможно упасть. Умные ботинки контролируют положение тела и, как только фиксируют потерю равновесия, автоматически выдвигают одну ногу так, чтобы восстановить баланс.

Лампы, имитирующие дневной свет

Всемирно известная компания Mitsubishi изобрела лампы Misola, имитирующие естественное природное освещение. Они вмонтированы в светильники, имитирующие потолочные окна и меняют цвет в зависимости от времени суток.

Рубашка, которая позволяет «прочувствовать» музыку

Если вы хотите насладиться музыкой, ощущая ее во всем теле, то рубашка SoundShirt — то, что доктор прописал. Она способна трансформировать звуки в тактильные ощущения.

Бонус: концепт-кар от Mercedes, вдохновленный «Аватаром»